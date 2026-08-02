/25 છગ્ગા, 15 ચોગ્ગા અને 233 રન... આ ભારતીય બેટ્સમેન સામે બોલરો પણ લાચાર, ફટકારી બેવડી સદી

Abhishek Sharma : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ બેટથી એવી તબાહી મચાવી કે બોલરો ફક્ત દર્શકો બની ગયા. તાજેતરમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમવા માટે સંઘર્ષ કર્યા પછી અભિષેકે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પોતાના જૂના ફોર્મમાં વાપસી કરી.
પંજાબ સ્ટેટ ઈન્ટર-ડિસ્ટ્રિક્ટ સિનિયર વન-ડે લિમિટેડ ઓવર્સ ટુર્નામેન્ટ 2026-27માં અમૃતસર મેઈન સિનિયર માટે રમતા અભિષેક શર્માએ તરણતારન મેઈન સિનિયર બોલરોને ધોઈ નાખ્યા હતા, માત્ર 91 બોલમાં 233 રન ફટકાર્યા હતા. આ મેચ 2 ઓગસ્ટના રોજ અમૃતસરના ગાંધી ગ્રાઉન્ડ્સ પર રમાઈ હતી.
અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક ઇનિંગ
ડાબોડી બેટ્સમેન અભિષેક શર્માની ઇનિંગ્સ વિસ્ફોટક હતી. 233 રનની તેની ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 25 છગ્ગા અને 15 ચોગ્ગા ફટકાર્યા એટલે કે તેણે ફક્ત બાઉન્ડ્રી દ્વારા 210 રન બનાવ્યા. તેણે સમગ્ર ઇનિંગ દરમિયાન 256.04નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. તેણે શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું, કોઈપણ વિરોધી બોલરને લયમાં સ્થાયી થવાની તક ન આપી.
તરનતારનના બોલરો અભિષેક શર્મા સામે સંપૂર્ણપણે લાચાર દેખાતા હતા. ફાસ્ટ બોલરો કે સ્પિનર અભિષેકે તે બધા સામે આક્રમક વલણ જાળવી રાખ્યું. મેદાન પર તેણે ફટકારેલી સિક્સરોએ દર્શકોનું ભરપૂર મનોરંજન કર્યું.
ABHISHEK SHARMA MAKES A STATEMENT 🔥
- He smashed 233 runs from just 91 balls with 15 fours & 25 sixes against Tarn Taran Men Sr in the One Day District match pic.twitter.com/QV4k83Oo5e
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 2, 2026
અમૃતસર ટીમે બનાવ્યા 533 રન
અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક બેટિંગના કારણે અમૃતસર સિનિયર મેન્સ ટીમે નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 533 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. તેના સિવાય ઓપનર અભય ચૌધરીએ 85 બોલમાં 93, અભિનવ શર્માએ 33 બોલમાં 51 અને સાહિલ શર્માએ 20 બોલમાં 37 રન બનાવ્યા. વરિન્દર સિંહ લોહટ અને સલિલ અરોરાએ પણ નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું.
ઝિમ્બાબ્વે સામેની તાજેતરની T20 શ્રેણી દરમિયાન અભિષેક શર્માએ બેટિંગમાં ખાસ સારું પ્રદર્શન કર્યું નહોતું, તે ત્રણ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 11 રન જ બનાવી શક્યો. જોકે, અભિષેકના ખરાબ ફોર્મની ભારતીય ટીમ પર કોઈ અસર પડી નહોતી, જે શ્રેયસ ઐયરના નેતૃત્વમાં તે શ્રેણી 3-0થી જીતવામાં સફળ રહી હતી.