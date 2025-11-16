Prev
IND vs SA : બેટિંગ પોઝિશનથી લઈને ટીમ પસંદગી સુધી... ભારતની હારના આ છે 3 મુખ્ય કારણ

India vs South Africa : વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટને બાજુ પર રાખીએ તો, ટીમ ઇન્ડિયાનું ટેસ્ટ પ્રદર્શન બગડતું દેખાય છે. ગયા વર્ષે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ઐતિહાસિક ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણીની હારના ઘા માંડ માંડ રૂઝાયા હતા, ત્યાં ભારતીય ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે હારી ગઈ છે. ટીમ ઇન્ડિયાની હારના ત્રણ મુખ્ય કારણો સામે આવ્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 16, 2025, 03:12 PM IST

India vs South Africa : ભારતીય ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકાએ ઘરઆંગણે હરાવ્યું. ટેમ્બા બાવુમાના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ માટે આ વિજય ઐતિહાસિક હતો, કારણ કે તેણે 15 વર્ષ પછી ઘરઆંગણે ટેસ્ટ મેચમાં ભારતને હરાવ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકાએ કોલકાતામાં ભારતને 30 રનથી હરાવ્યું હતું. ટીમ ઇન્ડિયાની શરમજનક હારના ત્રણ મુખ્ય કારણો સામે આવ્યા છે.

બેટિંગ પોઝિશનમાં બદલાવ

ભારતીય ટીમમાં ઘણા નિષ્ણાત બેટ્સમેન હતા. તેમ છતાં ટીમ ઇન્ડિયાની બેટિંગ પોઝિશનમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરને ત્રીજા નંબર પર ઉતારવાનો નિર્ણય લીધો. જો કે, સુંદરે ટીમ ઇન્ડિયાની જીત સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી. તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 29 રન અને બીજી ઇનિંગમાં 31 રન બનાવ્યા. જો કે, બોલિંગમાં તેને વિકેટ ના મળી.

6 ડાબોડી બેટ્સમેન

કોલકાતાની પીચ ડાબોડી બેટ્સમેન માટે ઘાતક સાબિત થઈ. ભારતીય ટીમની સૌથી મોટી નબળાઈ તેમના ડાબોડી બેટ્સમેન હતા. ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં 6 ડાબોડી બેટ્સમેનનો સમાવેશ થાય છે. ડાબોડી બેટ્સમેન ઓફ સ્પિનરો સામે નિષ્ફળ રહ્યા. યશસ્વી જયસ્વાલ અને રિષભ પંત જેવા અગ્રણી ખેલાડીઓ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા. આની ટીમ ઈન્ડિયા પર ઊંડી અસર પડી અને તમામ યોજનાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું.

ગિલ ઈજાગ્રસ્ત

ટીમ ઈન્ડિયા પાસે પહેલાથી જ રાઈટ હેન્ડ બેટ્સમેનોનો અભાવ હતો અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ પ્રથમ ઇનિંગમાં ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. આ ભારત માટે એક મોટી હાર સાબિત થઈ. શુભમન ગિલે બીજી ઇનિંગમાં પણ બેટિંગ કરી નહોતી અને ભારતને ફક્ત નવ બેટ્સમેન સાથે રમવું પડ્યું. ગિલની ઈજાને કારણે ભારતને 30 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતે તેના 15 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ હારી છે.

