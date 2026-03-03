આ વખતે ચેમ્પિયન નહીં બને ભારત! આ 3 કારણ જેના લીધે ટીમ ઈન્ડિયા નહીં જીતી શકે T20 વર્લ્ડકપ
T20 World Cup Winner Prediction: ભારત સેમીફાઈનલમાં 5 માર્ચે ઈંગ્લેન્ડ સામે રમશે. ભારતીય ટીમના હાથમાંથી સતત બીજો વિશ્વકપ જઈ શકે છે. આજે તેના ત્રણ કારણો અમે તમને જણાવીશું.
- 5 માર્ચે વાનખેડેમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે સેમીફાઈનલમાં ટક્કર
- એક હાર સાથે તૂટી જશે ટી20 વિશ્વકપ જીતવાનું સપનું
- ભારતે સુધારવી પડશે આ ભૂલ, બાકી પડશે ભારે
India T20 World Cup 2026: જ્યારે સુપર-8 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ભારતને 76 રનથી હરાવ્યું, ત્યારે સવાલ ઉઠવા લાગ્યો કે શું ટીમ ઈન્ડિયા સેમીફાઈનલમાં પહોંચી શકશે નહીં. પરંતુ સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેની સેનાએ પોતાની બંને મેચ જીતી આલોચકોને ખોટા સાબિત કર્યાં. હવે 5 માર્ચે ભારતે સેમીફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે મેદાનમાં ઉતરવાનું છે.
મુંબઈમાં રમાશે સેમીફાઈનલ
ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે સેમીફાઈનલ મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ કુલ છઠ્ઠીવાર છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ટી20 વિશ્વકપ સેમીફાઈનલમાં પહોંચી છે, પરંતુ 2026નું ટાઇટલ હાથમાંથી જઈ શકે છે. એવા ત્રણ મોટા કારણ સામે આવ્યા છે, જે ભારત ટી20 વિશ્વકપ 2026 ન જીતે તે તરફ ઈશારો કરી રહ્યાં છે.
અસલી અભિષેક શર્મા ક્યા ગાયબ?
21 ઈનિંગ, 859 રન, આશરે 43ની એવરેજ અને 193.5 ની તોફાની સ્ટ્રાઇક રેટ. આ ટી20માં અભિષેક શર્માના વર્ષ 2025ના આંકડા છે. અભિષેકે વર્ષ 2026મા પણ પ્રથમ ત્રણ ઈનિંગમાં બે અડધી સદી ફટકારી હતી. પરંતુ ટી20 વિશ્વકપમાં અચાનક તેને શું થઈ ગયું. વિશ્વકપની 5 ઈનિંગમાં માત્ર 80 રન. ભારતીય ટીમને સ્પષ્ટ રીતે અભિષેક શર્માની ખોટ પડી રહી છે, જે પાવરપ્લેમાં વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી મેચમાં ભારતની પકડ મજબૂત બનાવતો હતો.
શું વરૂણ ચક્રવર્તીની 'મિસ્ટ્રી' ઉઘાડી પડી ગઈ?
મિસ્ટ્રી સ્પિનર વરૂણ ચક્રવર્તી હવે કોઈ રહસ્ય રહ્યો નથી. આ અમે નથી કહી રહ્યાં પરંતુ તેના આંકડા દર્શાવે છે. ટી20 વિશ્વકપ સુપર-8 મેચોમાં ચક્રવર્તીએ કુલ 12 ઓવર બોલિંગ કરી, જેમાં તેણે 122 રન આપી દીધા. આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ તેણે મેચમાં 40થી વધુ રન આપ્યા હતા. ચક્રવર્તીને ટીમ ઈન્ડિયાનું ટ્રમ્પકાર્ડ માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ સતત ખરાબ ઇકોનોમી રેટે ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતા વધારવાનું કામ કર્યું છે.
એક વ્યક્તિના પ્રદર્શનથી નહીં જીતી શકે ટીમ ઈન્ડિયા
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ સુપર-8 મેચની વાત કરીએ તો સંજુ સેમસનની 97 રનની ઈનિંગે ટીમ ઈન્ડિયાને જીત અપાવી હતી. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવથી લઈને ઈશાન કિશન અને અભિષેક શર્મા જેવા બેટરો ફ્લોપ થઈ ગયા હતા. તો દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ બુમરાહ અને અર્શદીપ સિવાય કોઈ ચાલ્યું નહીં, બેટિંગમાં બધા બેટરો ફ્લોપ રહ્યાં હતા.
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ પણ ઈશાન કિશનની 70 રનની ઈનિંગ છોડી દો તો ટીમ ઈન્ડિયાને 150 રન બનાવવામાં પણ મુશ્કેલી આવી હોત. મોટા ભાગની મેચમાં એક-બે ખેલાડીઓનું જીતમાં યોગદાન રહ્યું છે, જ્યારે બાકી ફ્લોપ રહ્યાં. તો ચેમ્પિયન બનવા માટે પ્રબળ દાવેદાર માનવામાં આવતી ટીમ એવી હોવી જોઈએ જ્યારે એક ખેલાડી ફ્લોપ થાય તો બીજો જવાબદારી ઉઠાવે.
