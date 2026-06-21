/37 વર્ષીય ગોલકીપરે બનાવ્યો મહારેકોર્ડ, પ્રથમવાર વિશ્વકપમાં ઉતરેલા કુરાકાઓએ રચ્યો ઈતિહાસ

કેપ વર્ડેના 40 વર્ષના ગોલકીપર વોઝિન્હાએ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026 દરમિયાન પોતાની પર્દાપણ મેચમાં સ્પેન વિરુદ્ધ 7 ગોલનો બચાવ કર્યો હતો, જેથી તે રાતોરાત સ્ટાર બની ગયો હતો. કેપ વર્ડેના 40 વર્ષીય ગોલકીપર વોઝિન્હા બાદ હવે કુરાકાઓના 37 વર્ષીય ગોલકીપર એલોય રૂમે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા મહારેકોર્ડ બનાવી દીધો છે. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા ઇક્વાડોર અને કુરાકાઓ વચ્ચે રમાયેલી ગ્રુપ-એની મેચ ગોલરહિત ડ્રો પર સમાપ્ત થઈ હતી.
કેનસસ સિટી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં કુરાકાઓના ગોલકીપર એલોય રૂમ સૌથી મોટો હીરો સાબિત થયો. એલોય રૂમે ઘણા શાનદાર બચાવ કર્યાં અને પોતાની ટીમને વિશ્વકકના ઈતિહાસનો પ્રથમ પોઈન્ટ અપાવ્યો. ફુટબોલ વિશ્વકપના વૈશ્વિક મંચ પર રમનાર સૌથી નાનો દેશ ગણાતો કુરાકાઓએ આ મુકાબલામાં શાનદાર સંઘર્ષ કર્યો. ઇક્વાડોરે મેચમાં સતત હુમલા કર્યાં પરંતુ એલોય રૂમની શાનદાર બોલકીપિંગ સામે તેના ખેલાડી ગોલ કરવામાં સફળ થઈ શક્યા નહીં. એલોય રૂમે કુલ 15 મહત્વપૂર્ણ બચાવ કર્યાં અને મેચનો સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડી બન્યો હતો.
37 વર્ષના ગોલકીપરે બનાવ્યો મહારેકોર્ડ
મેચની શરૂઆતમાં ઇક્વાડોરને લીડ લેવાની તક મળી. મોઇસેસ કેસેડોએ એનર વાર્લેંસિયાને શાનદાર પાસ આપ્યો, જેનાથી તે ગોલકીપરની સામે એકલો પહોંચી ગયો. પરંતુ વાર્લેંસિયા આ તકનો ફાયદો ઉઠાવી શક્યો નહીં અને રૂમે શાનદાર બચાવ કર્યો. બીજીતરફ કુરાકાઓએ પણ મેચમાં પ્રથમ ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ટીમને સફળતા ન મળી. લીએન્ડ્રો બાકુના અને જર્ગેન લોકાડિયાએ ગોલ કરવાની તક જરૂર બનાવી, પરંતુ તેનો ફાયદો ટીમ ન ઉઠાવી શકે. ત્યારબાદ ઇક્વાડોરે મેચ પર પોતાનો દબદબો બનાવી લીધો અને સતત કુરાકાઓના ગોલ પર હુમલા કર્યાં હતા.
પ્રથમવાર વિશ્વકપ રમી રહેલા કુરાકાઓએ રચ્યો ઈતિહાસ
બીજા હાફમાં પણ ઇક્વાડોરનો દબદબો જોવા મળ્યો. ઇક્વાડોરે સ્કોર કરતા પોતાની બધી તાકાત લગાવી દીધી. ટીમે આશરે 30 શોટ લગાવ્યા અને 3 વખત બોલ ગોલ પોસ્ટથી ટકરાયો, પરંતુ ભાગ્ય અને કુરાકાઓના મજબૂત ડિફેન્સે તેના દરેક હુમલાને નિષ્ફળ બનાવ્યો. આ ડ્રો બાદ કુરાકાઓને વિશ્વકપના ઈતિહાસનો પ્રથમ પોઈન્ટ મળ્યો છે. ગ્રુપ-ઈમાં હવે કુરાકાઓ, ઇક્વાડોર અનો કોટે ડી આઇવરની પાસે નોકઆઉટમાં પહોંચવાની તક છે. બીજીતરફ જર્મની ગ્રુપ વિજેતાના રૂપમાં બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
Link: https://www.zee5.com/