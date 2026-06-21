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37 વર્ષીય ગોલકીપરે બનાવ્યો મહારેકોર્ડ, પ્રથમવાર વિશ્વકપમાં ઉતરેલા કુરાકાઓએ રચ્યો ઈતિહાસ

કેનસસ સિટી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં કુરાકાઓના ગોલકીપર એલોય રૂમ સૌથી મોટો હીરો સાબિત થયો. એલોય રૂમે ઘણા શાનદાર બચાવ કર્યાં અને પોતાની ટીમને વિશ્વકપ ઈતિહાસનો પ્રથમ પોઈન્ટ અપાવ્યો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:47 PM IST
37 વર્ષીય ગોલકીપરે બનાવ્યો મહારેકોર્ડ, પ્રથમવાર વિશ્વકપમાં ઉતરેલા કુરાકાઓએ રચ્યો ઈતિહાસ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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