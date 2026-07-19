/ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ: આજે મળશે વિશ્વ વિજેતા! મેસીની આર્જેન્ટીના સામે સ્પેનનો મહાસંગ્રામ, 195 દેશોની નજર

FIFA World Cup 2026 Final Today: ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીના રવિવારે ન્યૂયોર્કના ન્યૂજર્સી સ્ટેડિયમમાં ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના ફાઈનલમાં સ્પેન સામે ટકરાશે. આ ઐતિહાસિક મેચમાં દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સી અને 19 વર્ષીય ઉભરતો સિતારો લેમિન યમાલ પ્રથમવાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર પ્રથમવાર એકબીજા વિરુદ્ધ ઉતરશે. વિશ્વકપમાં 38 દિવસ અને 103 મેચ બાદ ફાઈનલ મુકાબલો આવી ગયો છે. દુનિયાના સૌથી મોટા ફુટબોલ મેચ પર 195 દેશોની નજર રહેશે. હવે જોવાનું છે કે મેસ્સીની ટીમ સતત બીજીવાર ચેમ્પિયન બને છે કે સ્પેન 2010 બાદ ટ્રોફી જીતવામાં સફળ થાય છે.
સ્પેન અને આર્જેન્ટીના વચ્ચે આ ફાઈનલ મુકાબલો ભારતમાં રવિવારે મોડી રાત્રે 12.30 કલાકે શરૂ થશે. મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ Zee5 પર થશે. લાઇવ ટેલીકાસ્ટ ભારતમાં Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 અને Unite8 Sports 2 HD ટીવી ચેનલો પ ર થશે. ફાઇનલનું લાઇવ પ્રસારણ ભારતમાં દૂરદર્શન પર પણ કરવામાં આવશે.
બે પૂર્વ ચેમ્પિયન આમને-સામને
દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેજ... અને ફૂટબોલના ઇતિહાસની સૌથી મોટી લડાઈ! 38 દિવસના રોમાંચ અને 103 મેચોના ઘમાસાણ બાદ આજે ફૂટબોલ જગતને તેનો નવો કિંગ મળવાનો છે. એક તરફ છે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના અને લેજન્ડ લિયોનેલ મેસી, તો બીજી તરફ છે 2010ની ચેમ્પિયન સ્પેન અને ફૂટબોલનું નવું સેન્સેશન લામિન યમાલ. ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર મેસી અને યમાલ પહેલીવાર એકબીજાની આમને-સામને ટકરાશે.
ઈતિહાસ રચવાની નજીક આર્જેન્ટીના
આર્જેન્ટીનાની ટીમ પોતાના ચોથા વિશ્વકપ ટાઈટલ અને સતત બીજા ટાઇટલ જીતવાના ઈરાદા સાથે ઉતરશે. જો મેસ્સીની ટીમ આ જીત મેળવે છે તો તે 1958 અને 1962મા બ્રાઝિલ બાદ સતત બે વિશ્વકપ જીતનારી પ્રથમ પુરૂષ ટીમ બની જશે. ઇટલી (1934 અને 1938) એકમાત્ર અ્ય ટીમ છે, જેણે સફળતાપૂર્વક પોતાની ટ્રોફીનો બચાવ કર્યો છે.
મેસ્સી ફરી સાબિત થશે આર્જેન્ટીનાનો હીરો?
કતરની જેમ આ વખતે પણ મેસ્સી આર્જેન્ટીનાના અભિયાનની મુખ્ય તાકાત રહ્યો છે. તેણે ફાઈનલ સુધી પહોંચવાની સફરમાં સાત મેચમાં આઠ ગોલ કર્યાં છે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં મેસ્સીએ કુલ 12 ગોલ યોગદાન (8 ગોલ, 4 અસિસ્ટ) આપ્યા છે. ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ રોમાંચક સેમીફાઈનલમાં મેચ્ચીએ બે અસિસ્ટ આપી આર્જેન્ટીનાને 2-1થી જીત અપાવવામાં મદદ કરી હતી.
મહામુકાબલાની વિગત
મેચ: આર્જેન્ટિના વિરુદ્ધ સ્પેન (ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 ફાઇનલ)
સ્થળ: ન્યૂયોર્ક ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ
નજર: 195 દેશોના કરોડો ચાહકો લાઈવ જોશે
કિંગ મેસીનો દબદબો
કુલ ગોલ: 8 ગોલ (ટૂર્નામેન્ટમાં)
આસિસ્ટ: 4 આસિસ્ટ
મિશન: સતત બીજી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનો મોકો
સ્પેનનું લોખંડી ડિફેન્સ
ગોલ ખાધા: 7 મેચમાં માત્ર 1 ગોલ
મુખ્ય ખેલાડીઓ: લામિન યમાલ, રોડ્રી, પેડ્રી, ઓયારઝાબલ (5 ગોલ)
મિશન: 16 વર્ષ બાદ ફરી વર્લ્ડ કપ જીતવાનો ટાર્ગેટ
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ (Head-to-Head)
કુલ મેચ: 14
આર્જેન્ટિના જીત્યું: 06
સ્પેન જીત્યું: 06
ડ્રો મેચ: 02
વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસ: 1966માં આર્જેન્ટિના 2-1 થી જીત્યું હતું.