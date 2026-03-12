દુનિયાના 4 બેટ્સમેન જેમણે T20માં બેવડી ફટકારી સદી, લિસ્ટમાં ભારતના 2 ખેલાડીઓ પણ સામેલ

Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsદુનિયાના 4 બેટ્સમેન જેમણે T20માં બેવડી ફટકારી સદી, લિસ્ટમાં ભારતના 2 ખેલાડીઓ પણ સામેલ

Double Century In T20 Cricket: T20 ક્રિકેટમાં એવા મોટી-મોટી અજાયબીઓ જોવા મળી છે, જે ક્રિકેટ ફેન્સના હોશ ઉડાવી દે તેવી છે. T20 ક્રિકેટની એક ઇનિંગમાં કુલ 120 બોલ હોય છે, આવી સ્થિતિમાં કોઈ બેટ્સમેન બેવડી સદી ફટકારે તે કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:28 PM IST
  • T20માં બેવડી સદી ફટકારવાનું આ 4 ધુરંધરોએ કર્યુ પરાક્રમ
  • આ બે ભારતીય ખેલાડીઓએ T20માં ફટકારી છે બેવડી સદી
  • જાણો કોણ છે આ 4 બેટ્સમેન જેમણે 200 રનનો આંકડો કર્યો પાર

Double Century In T20 Cricket: T20 ક્રિકેટમાં એવા મોટી-મોટી અજાયબીઓ જોવા મળી છે, જે ક્રિકેટ ફેન્સના હોશ ઉડાવી દે તેવી છે. T20 ક્રિકેટની એક ઇનિંગમાં કુલ 120 બોલ હોય છે, આવી સ્થિતિમાં કોઈ બેટ્સમેન બેવડી સદી ફટકારે તે કોઈ ચમત્કારથી ઓછું નથી. T20 ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધી માત્ર 4 બેટ્સમેનોએ જ બેવડી સદી ફટકારવાનો કરિશ્મા કર્યો છે. જેમાંથી એક બેટ્સમેને તો માત્ર 56 બોલમાં 219 રન ફટકારી દીધા છે. ચાલો આ ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ.

T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારનારા બેટ્સમેન
1. સાગર કુલકર્ણી - 56 બોલમાં 219 રન
સિંગાપોરના એક બેટ્સમેન સાગર કુલકર્ણીએ T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારતા 56 બોલમાં 219 રન બનાવ્યા હતા. સાગર કુલકર્ણીએ વર્ષ 2008માં રમાયેલી એક T20 મેચમાં 'મરીના ક્લબ' માટે 56 બોલમાં 219 રન બનાવ્યા હતા. તેમણે પોતાની આ વિસ્ફોટક ઇનિંગમાં 23 ચોગ્ગા અને 18 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. સાગર કુલકર્ણી T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર દુનિયાના પ્રથમ ક્રિકેટર પણ છે. મરીના ક્લબ તરફથી રમતા સાગર કુલકર્ણીએ આ ક્લબ મેચમાં તરખાટ મચાવી દીધો હતો. સાગર કુલકર્ણીની આક્રમક ઇનિંગના જોરે તેમની ટીમ મરીના ક્લબે 20 ઓવરમાં 368/3નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો.

2. પ્રિન્સ અલાપટ - 75 બોલમાં 200 રન
ભારતીય બેટ્સમેન પ્રિન્સ અલાપટે એપ્રિલ 2024માં ત્રિશૂર ડિસ્ટ્રિક્ટ 'બી' ડિવિઝન લીગમાં 'ઓક્ટોપલ્સ ક્રિકેટ ક્લબ' માટે રમતા ઉદ્ભવ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ સામે 75 બોલમાં 200 રન ફટકાર્યા હતા. આ ઇનિંગ દરમિયાન પ્રિન્સ અલાપટે 23 ચોગ્ગા અને 15 સિક્સર ફટકાર્યા હતા.

3. રહકીમ કોર્નવાલ - 77 બોલમાં 205 રન
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ઓલરાઉન્ડર રહકીમ કોર્નવાલે વર્ષ 2022માં અમેરિકામાં એટલાન્ટા ઓપન T20 લીગ 2022માં બેવડી સદી ફટકારી હતી. રહકીમ કોર્નવાલે આ દરમિયાન એટલાન્ટા ફાયર ટીમ માટે રમતા 266.23ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 77 બોલમાં 205 રન બનાવ્યા હતા. રહકીમ કોર્નવાની ઇનિંગમાં 17 ચોગ્ગા અને 22 સિક્સર સામેલ હતા.

4. સુબોધ ભાટી - 79 બોલમાં 205 રન
દિલ્હીના સુબોધ ભાટીએ વર્ષ 2021માં એક ઇન્ટર ક્લબ T20 મેચમાં સિમ્બા સામે 259.49ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 79 બોલમાં 205 રન બનાવ્યા હતા. સુબોધ ભાટીએ આ ઇનિંગ દરમિયાન 17 ચોગ્ગા અને 17 સિક્સર ફટકાર્યા હતા.

