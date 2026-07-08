/5 T20 મેચોમાં સતત 4 હાર... પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુસ્સે ભરાયા હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર, ટીમ ઈન્ડિયા પર આપ્યું ચોંકાવનારું નિવેદન

IND vs ENG: ભારતને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી જીત્યા બાદથી પોતાની છેલ્લી 5 T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચોમાં એક પણ જીત નસીબ થઈ નથી. ટીમ ઈન્ડિયાને મંગળવારે ત્રીજી T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 125 રને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટ્રેન્ટ બ્રિજના મેદાન પર ભારતનો બેટિંગ ઓર્ડર પત્તાના મહેલ જેમ વિખેરાઈ ગયો અને આખી ટીમ માત્ર 76 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. જો કે, હાર બાદ હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે ટીમનો બચાવ કર્યો છે.
પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વાત કરતા ગૌતમ ગંભીરે કહ્યું કે, 'મને લાગે છે કે અમે સારું પ્રદર્શન નથી કર્યું. તમે ચાર મેચ બાદ ખરાબ ટીમ નથી બની જતા. ક્યારેક તમારી વિરોધી ટીમ સારું રમે છે, તો ક્યારેક તમે પરિસ્થિતિઓને યોગ્ય રીતે સમજી શકતા નથી. ગેમને સમજવી પણ ખૂબ જ જરૂરી છે, જે અમે આયર્લેન્ડ સિરીઝથી નથી કરી શક્યા.' ત્રીજી T20 ઈન્ટરનેશનલ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડ તરફથી મળેલા 202 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ભારતીય ટીમ શરૂઆતથી જ બેકફૂટ પર જોવા મળી હતી.
T20Iમાં ભારતીય ટીમની સૌથી મોટી હાર
અભિષેક શર્મા બેટથી કોઈ ખાસ કમાલ કરી શક્યો ન હતો અને માત્ર 10 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. વૈભવ સૂર્યવંશી 5 બોલમાં 13 રન બનાવ્યા બાદ જોફ્રા આર્ચરનો શિકાર બન્યો. ઈશાન કિશન માત્ર 13 રન જ બનાવી શક્યો, જ્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે 5 રન બનાવ્યા. અક્ષર પટેલ 10 અને તિલક વર્મા માત્ર 3 રન બનાવીને આઉટ થયા. હર્ષિત રાણા (9 રન) અને શિવમ દુબેને જોશ ટંગે પેવેલિયન ભેગા કર્યા. ભારતીય બેટ્સમેનોએ માત્ર 11.4 ઓવરમાં જ ઘૂંટણ ટેકી દીધા અને આખી ટીમ માત્ર 76 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. રનની દ્રષ્ટિએ આ ભારતીય ટીમની T20 ઈન્ટરનેશનલમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી હાર છે.
ટીમ ઈન્ડિયા માટે સૌથી ખરાબ દિવસ
હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે વધુમાં કહ્યું કે, 'મને નથી ખબર કે ઈંગ્લેન્ડ શું કરવાનો પ્રયાસ કરશે, પરંતુ અમારે પોતાને બેસ્ટ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, આ મેચમાં આજે કદાચ અમારો દિવસ ખરાબ હતો, કારણ કે જો તમે છેલ્લી બે T20 મેચો જોશો, તો અમે સ્કોરબોર્ડ પર 190 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે તમે હાઈ-રિસ્ક ગેમ રમો છો, ત્યારે આવી વસ્તુઓ થઈ શકે છે.'
સંજુ સેમસન વિશે ગંભીરે શું કહ્યું?
જ્યારે હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરને સંજુ સેમસનના ભવિષ્ય વિશેના પ્રશ્નો પુછવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, આ ખેલાડી ગમે ત્યારે ટીમમાં વાપસી કરી શકે છે. તેમણે વૈભવ સૂર્યવંશીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને સમજાવ્યું કે, ટીમ કોમ્બિનેશનને જરૂરિયાતોના આધારે બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. ગૌતમ ગંભીરે સ્વીકાર્યું કેસ ભારતીય T20I ટીમ હાલમાં ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે, જેના કારણે હારનો સામનો કરી રહ્યા છે.