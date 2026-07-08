Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /5 T20 મેચોમાં સતત 4 હાર... પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુસ્સે ભરાયા હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર, ટીમ ઈન્ડિયા પર આપ્યું ચોંકાવનારું નિવેદન

5 T20 મેચોમાં સતત 4 હાર... પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુસ્સે ભરાયા હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર, ટીમ ઈન્ડિયા પર આપ્યું ચોંકાવનારું નિવેદન

IND vs ENG: ટ્રેન્ટ બ્રિજના મેદાનમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી T20I મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારતીય ટીમ 202 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ અને 76 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ અને 125 રનથી મેચ હારી ગઈ. આ શરમજનક હાર બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર પોતાની ટીમનો બચાવ કરતા જોવા મળ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાને છેલ્લા 5 T20I મેચોમાં એક પણ જીત મેળવી શકી નથી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:59 PM IST
5 T20 મેચોમાં સતત 4 હાર... પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ગુસ્સે ભરાયા હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર, ટીમ ઈન્ડિયા પર આપ્યું ચોંકાવનારું નિવેદન
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં હવે મેઘ મહેર કે મેઘ કહેર? આ વિસ્તારોમાં દે ધનાધન વરસાદ ખાબક્યો! જાણો ક્યાં
Gujarat Monsoon 202645 min ago
2
epfo 3.0 update1 hr ago
3
TMKOC Viral Video1 hr ago
4
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
5
gold1 hr ago