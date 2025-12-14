472 રન, 74 ચોગ્ગા-છગ્ગા... યશસ્વી-સરફરાજની ધમાકેદાર ઈનિંગે કરી બોલરોની ધોલાઈ, મેદાનમાં આવ્યું રનોનું પૂર
MUM vs HAR, SMAT 2025: પૂણેની ડી વાય પાટીલ એકેડમીમાં રમાયેલી મેચમાં રનની એવી સુનામી આવી કે, બોલરો રહેમની ભીખ માંગતા રહી ગયા. હરિયાણા તરફથી કેપ્ટન અંકિત કુમાર અને નિશાંત સિંધુએ ધમાલ મચાવી તો મુંબઈ તરફથી સ્ટાર બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ અને સરફરાઝ ખાનની ધમાકેદાર ઈનિંગે બોલરોની ધોલાઈ કરી.
Trending Photos
MUM vs HAR, SMAT 2025: ભારતની ઘરેલું T20 ટૂર્નામેન્ટ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં રવિવારે મુંબઈ અને હરિયાણા વચ્ચે મેચ રમાઈ. પૂણેની ડી વાય પાટીલ એકેડમીમાં રમાયેલી આ મેચમાં રનની એવી સુનામી આવી કે, બોલરો હેમની ભીખ માંગતા રહી ગયા. હરિયાણા તરફથી કેપ્ટન અંકિત કુમાર અને નિશાંત સિંધુએ ધૂમ મચાવી તો મુંબઈ તરફથી સ્ટાર બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ અને સરફરાઝ ખાને આક્રમક બેટિંગ કરી. સાઉથ આફ્રિકા સામે ત્રીજી વનડેમાં સદી ફટકારનાર યશસ્વીએ T20માં પણ પોતાનો જલવો બતાવ્યો અને તોફાની અંદાજમાં રમતા શાનદાર સદી ફટકારી.
પૂણેની ડી વાય પાટીલ એકેડમીમાં રમાયેલી આ મેચમાં મુંબઈએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. હરિયાણા તરફથી ઓપનિંગ કરવા ઉતરેલા અંકિત કુમારે 42 બોલમાં 89 રનની ઇનિંગ રમી. 211.90ના સ્ટ્રાઈક રેટથી રમતા કેપ્ટને 10 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ પછી નિશાંત સિંધુએ મોરચો સંભાળ્યો અને 38 બોલમાં 63 રન બનાવ્યા. હરિયાણાએ પહેલા બેટિંગ કરતા સ્કોરબોર્ડ પર 234 રનનો પહાડ જેવો સ્કોર ઊભો કરી દીધો.
યશસ્વી-સરફરાઝે બોલાવી ધબધબાટી
એક સમયે લાગી રહ્યું હતું કે 235 રનનો પહાડ ચઢવો મુંબઈ માટે સરળ નહીં હોય, પરંતુ યશસ્વી જયસ્વાલ અને સરફરાઝ ખાને આંખના પલકારામાં માત્ર ટાર્ગેટ જ હાંસલ ન કર્યો, પરંતુ હરિયાણાના બોલરોની ધોલાઈ પણ કરી. યશસ્વી જયસ્વાલે 50 બોલમાં 101 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી. આ દરમિયાન આ યુવા ખેલાડીએ 16 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગો ફટકાર્યો.
નંબર-3 પર બેટિંગ કરવા ઉતરેલા સરફરાઝ ખાન તો ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી જ સેટ થઈને મેદાન પર આવ્યા હોય તેમ લાગી રહ્યું હતું. તેમણે ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ વરસાવતા 25 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન સરફરાઝે 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા.
MUM vs HAR: મેચમાં બન્યા 472 રન... 74 ચોગ્ગા-છગ્ગા
હરિયાણા અને મુંબઈ વચ્ચેની રમાયેલી T20 મેચમાં કુલ 472 રન બન્યા. બન્ને ઇનિંગ્સમાં મળીને 55 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા લાગ્યા. રનની સુનામીવાળા આ મેચમાં મુંબઈએ હરિયાણાને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. શાનદાર સદી ફટકારનાર યશસ્વી જયસ્વાલ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' બન્યો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે