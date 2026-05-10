/49 ચોગ્ગા, 4 સિક્સર અને 379 રન... ટ્રિપલ સદી ફટકારનાર સુપરસ્ટાર આજે ગુમનામ, બ્રાયન લારાનો 400 રનનો રેકોર્ડ તોડવાની ખૂબ જ નજીક હતો આ ભારતીય

Unique Cricket Records: ભારતમાં હાલ આઈપીએલ માહોલ છવાયેલો છે. અનેક નવા નામો બહાર આવી રહ્યા છે જે પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી ટીમ ઈન્ડિયાના દરવાજા ખટખટાવવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ કેટલાક એવા પણ ખેલાડીઓ છે જેઓ એક સમયે 'હીરો' હતા પણ હવે ગુમનામ થઈ ગયા છે.
Unique Cricket Records: ભારતમાં હાલ આઈપીએલ માહોલ છવાયેલો છે. અનેક નવા નામો બહાર આવી રહ્યા છે જે પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી ટીમ ઈન્ડિયાના દરવાજા ખટખટાવવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ કેટલાક એવા પણ ખેલાડીઓ છે જેઓ એક સમયે 'હીરો' હતા પણ હવે ગુમનામ થઈ ગયા છે. અમે તમને એક એવા જ ટ્રિપલ સેન્ચુરિયન વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેણે એક સમયે બ્રાયન લારાના 400 રનના મહારેકોર્ડને પણ જોખમમાં મૂકી દીધો હતો અને રેકોર્ડ તોડવાની ખૂબ જ નજીક હતો. પરંતુ આજે નસીબ એવું રૂઠ્યું છે કે તેનું ક્રિકેટ કરિયર જોખમમાં છે.
કોણ છે આ બેટ્સમેન?
અમે જે બેટ્સમેન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે બીજું કોઈ નહીં પણ પૃથ્વી શો છે. તેમણે ખૂબ જ નાની ઉંમરે IPL અને ટીમ ઈન્ડિયામાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ડેબ્યૂ મેચમાં જ સદી ફટકારીને તેમણે અનેક રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યા હતા. પૃથ્વીને 'ફ્યુચર સ્ટાર' કહેવામાં આવતા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ તેના કરિયરનો ગ્રાફ એવો નીચે પડ્યો કે વર્ષો પછી પણ તેઓ વાપસી કરી શક્યા નથી.
ટ્રિપલ સદી ફટકારી મચાવ્યો હતો તરખાટ
પૃથ્વી શોએ 2023માં લારાના 400 રનના મહારેકોર્ડને પર ગ્રહણ લગાવ્યું હતું. ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં લારાના નામે 501 રનનો કરિશ્મા પણ નોંધાયેલો છે. પૃથ્વી પાસે આ રેકોર્ડ તોડવાની સુવર્ણ તક હતી, પરંતુ કમનસીબે ચૂકી ગયો. તેમણે 49 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 379 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. પૃથ્વી ત્રણેય ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કરી ચૂક્યો હતો, પરંતુ મળેલી તકનો ફાયદો ઉઠાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.
કઈ ટીમ સામે ફટકારી હતી આ ટ્રિપલ સદી?
પૃથ્વી શોનું આઈપીએલ (IPL) કરિયર પણ અત્યારે જોખમમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આ જ IPLમાંથી ક્યારેક પૃથ્વી શોએ કરોડો રૂપિયા કમાયા હતા, પરંતુ હવે સ્થિતિ એવી આવી ગઈ છે કે તે 'અનસોલ્ડ' (કોઈ ખરીદનાર ન હોય તેવી સ્થિતિ) થવાના આરે છે. 2020-21 પછી પૃથ્વી શો ભારતીય ટીમમાં કોઈપણ ફોર્મેટનો ભાગ રહ્યો નથી.
ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં વાપસી કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા વચ્ચે જ તેમણે આ ટ્રિપલ સદી ફટકારી હતી. 379 રનની આ ઇનિંગ રમીને તેમણે ઘણા રેકોર્ડ્સ પોતાના નામે કર્યા હતા. તેમણે આસામ સામેની મેચમાં આ ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી હતી. ખાસ વાત એ હતી કે, તેમણે રેડ બોલ ક્રિકેટમાં 100થી વધુના સ્ટ્રાઈક રેટથી આ રન બનાવ્યા હતા.
આઈપીએલ કરિયર પર પણ જોખમ
ભારતીય સિલેક્ટરના રડારમાંથી પૃથ્વી શો સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગયા છે. તેમની વાપસી હવે ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગી રહી છે. આઈપીએલ જેવી લીગમાં રમવું પણ હવે તેમના માટે પડકારજનક બની રહ્યું છે. 2026ના ઓક્શન દરમિયાન તેઓ પહેલા 'અનસોલ્ડ' રહ્યા હતા, ત્યારબાદ બીજા રાઉન્ડમાં દિલ્હીએ તેમને ખરીદ્યા હતા. દિલ્હી કેપિટલ્સ 14 મેચોમાંથી 11 મેચ રમી ચૂકી છે, પરંતુ હજુ સુધી આ સીઝનમાં તેમનું ડેબ્યૂ થયું નથી.