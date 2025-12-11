5 સદી, 9 અડધી સદી, 1748 રન... 2025માં બોલરો માટે 'કાળ' બન્યો આ ખતરનાક બેટ્સમેન
Highest International Run Scorer in 2025 : 2025નું વર્ષ તેના અંત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ત્યારે અમે તમને આ લેખમાં એ ખેલાડી વિશે જણાવીશું, જેણે આખા વર્ષ દરમિયાન સતત રનોનો વરસાદ કર્યો છે. તે નંબર 1 પર પહોંચી ગયો છે. આ બેટ્સમેને ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલ કરતા પણ વધુ રન બનાવ્યા છે.
Highest International Run Scorer in 2025 : આજથી 19 દિવસ બાદ વર્ષ 2025 પૂરું થશે. આ વર્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બેટ્સમેનો માટે નોંધપાત્ર રહ્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલ આખા વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે આગળ રહ્યો, પરંતુ વર્ષના અંતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના એક બેટ્સમેને ગિલને પાછળ છોડી દીધો. આ બેટ્સમેને સતત તમામ ફોર્મેટમાં રન બનાવ્યા અને બોલરો માટે કાળ સાબિત થયો. આ બીજું કોઈ નહીં પણ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના સ્ટાર બેટ્સમેન શાઈ હોપ છે.
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન શાઈ હોપે બોલરોને ધોઈ નાખ્યા, તે જ્યાં પણ રમ્યો ત્યાં પોતાની પ્રતિભા દર્શાવી. તાજેતરમાં તેણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં ઐતિહાસિક સદી ફટકારી, જેના કારણે ટેસ્ટ ડ્રો થઈ ગઈ. આ વર્ષે તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટની 47 ઇનિંગ્સમાં 1748 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 5 સદી અને 9 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, તેણે માત્ર રન જ નહીં પરંતુ તેની ટીમને મેચ જીતાડવામાં પણ મદદ કરી. ત્રણેય ફોર્મેટમાં તેની સાતત્યતાએ તેને 2025નો સૌથી વિશ્વસનીય અને ઘાતક બેટ્સમેન બનાવ્યો છે.
હોપે શુભમન ગિલને પાછળ છોડ્યો
ટીમ ઇન્ડિયાના યુવા સ્ટાર શુભમન ગિલનું 2025 શાનદાર રહ્યું. તેણે 40 ઇનિંગ્સમાં 1736 રન બનાવ્યા. જો કે, ગિલ પાસે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ચાલુ શ્રેણીમાં આ આંકડો વધારવાની તક હશે. તે વર્ષની શરૂઆતથી અંત સુધી રન-સ્કોરિંગ ચાર્ટમાં નંબર વન હતો, પરંતુ વર્ષના અંતમાં શાઈ હોપના જબરદસ્ત ફોર્મે તેને પાછળ છોડી દીધો છે.
શાઈ હોપનું પ્રદર્શન
વિકેટકીપર-બેટ્સમેન શાઈ હોપ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમે છે. તેણે 44 ટેસ્ટમાં 4 સદી અને 6 અડધી સદી સાથે 2201 રન બનાવ્યા છે. તેણે 148 ODIમાં 19 સદી અને 30 અડધી સદી સાથે 6113 રન બનાવ્યા છે. તેણે 58 T20માં 1 સદી અને 9 અડધી સદી સાથે 1403 રન બનાવ્યા છે. તેણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં સદી બનાવી છે. તે ODI ટીમનો કેપ્ટન પણ છે.
2025માં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ટોપ-5 બેટ્સમેન
- શાઈ હોપ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ) - 41 મેચમાં 1748 રન
- શુભમન ગિલ (ભારત) - 33 મેચમાં 1736 રન
- બ્રાયન બેનેટ (ઝિમ્બાબ્વે) - 39 મેચમાં 1585 રન
- આગા સલમાન (પાકિસ્તાન) - 56 મેચમાં 1569 રન
- જો રૂટ (ઈંગ્લેન્ડ) - 23 મેચમાં 1540 રન
