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5 ઓવર, 5 મેડન, 5 વિકેટ... પાકિસ્તાન સામે જસ્ટિન ગ્રીવ્સનો તરખાટ! ફેંક્યો સનસનાટીભર્યો સ્પેલ

Justin Greaves 5 Wicket Haul: વેસ્ટ ઈન્ડિઝના જસ્ટીન ગ્રીવ્સે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ પોતાની બોલિંગથી ધમાલ મચાવ્યો છે. તેણે પોતાના સ્પેલમાં સતત પાંચ ઓવર મેડન ફેંકી અને પાંચ વિકેટ ઝડપી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:06 AM IST
5 ઓવર, 5 મેડન, 5 વિકેટ... પાકિસ્તાન સામે જસ્ટિન ગ્રીવ્સનો તરખાટ! ફેંક્યો સનસનાટીભર્યો સ્પેલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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