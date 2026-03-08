Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports5 ખેલાડી જે ટીમ ઈન્ડિયાને જીતાડી શકે છે T20 વર્લ્ડ કપ, એકની તો ફિલ્ડિંગ જ કમાલ છે

5 ખેલાડી જે ટીમ ઈન્ડિયાને જીતાડી શકે છે T20 વર્લ્ડ કપ, એકની તો ફિલ્ડિંગ જ કમાલ છે

Team India : ભારતીય ટીમ T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટકરાશે. આ મેચમાં કેટલાક ભારતીય ખેલાડીઓ ફોકસમાં રહેશે. જે ભારતીય ટીમને વર્લ્ડ કપ જીતાડી શકે છે, ત્યારે આ ખેલાડીઓ કયા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:36 AM IST

Trending Photos

5 ખેલાડી જે ટીમ ઈન્ડિયાને જીતાડી શકે છે T20 વર્લ્ડ કપ, એકની તો ફિલ્ડિંગ જ કમાલ છે

Team India : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. આ મેચ જીતીને ટીમ ઇન્ડિયા ત્રીજો T20 વર્લ્ડ કપ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે. જો કે, તેઓ બેસ્ટ ફોર્મમાં રહેલી ટીમનો સામનો કરશે. સેમિફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડે જે રીતે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું તેનાથી ચિંતા વધી ગઈ છે. આ મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાના પાંચ ખેલાડીઓ ચર્ચામાં રહેશે. જો આ ખેલાડીઓ સારું પ્રદર્શન કરશે, તો ભારત ટાઇટલ જીતશે તે નિશ્ચિત છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સૂર્યકુમાર યાદવ કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ રમશે ?

સૂર્યકુમાર યાદવ માત્ર ટીમના કેપ્ટન જ નથી, પરંતુ મધ્યમ ક્રમમાં તેની 360 ડિગ્રી બેટિંગ ભારત માટે 'X-ફેક્ટર' છે. તે આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો બીજો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે અને દબાણ હેઠળ સ્કોર કરવા માટે તેનો શાંત અને સંયમિત અભિગમ ટીમને મજબૂત બનાવે છે. ન્યુઝીલેન્ડના સ્પિનરો સામે સૂર્યાની સ્વીપ અને લેપ શોટ ટેકનિક ભારતને હાઈ સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરશે.

સંજુ સેમસન પાસેથી ફરી મોટી ઈનિંગની આશા

સંજુ સેમસન હાલમાં તેના કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ ફોર્મમાં છે અને ભારતીય બેટિંગનો મુખ્ય આધારસ્તંભ બનીને ઉભરી આવ્યો છે. સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 42 બોલમાં 89 રન અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે અણનમ 97 રનની ઇનિંગ્સે મોટી મેચ રમવાની તેની ક્ષમતા સાબિત કરી છે. રોહિત શર્માનો એક સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ તોડનાર સેમસન તેની આક્રમક બેટિંગથી ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરો પર દબાણ લાવી શકે છે.

અભિષેક શર્મા વાપસી કરશે

જ્યારે અભિષેક શર્મા આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે, તે ટીમનો સૌથી મોટો ટ્રમ્પ કાર્ડ સાબિત થઈ શકે છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની તાજેતરની શ્રેણીમાં 35 બોલમાં 84 રનની તેની ઇનિંગ્સ હજુ પણ કિવી બોલરોના મનમાં છે.

જસપ્રીત બુમરાહ ટ્રોફી જીતાડશે

જસપ્રીત બુમરાહ ભારતીય બોલિંગ આક્રમણનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે, જે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં મેચને ફેરવી શકે છે. સેમિફાઇનલમાં જ્યાં રનનો વરસાદ થઈ રહ્યો હતો, બુમરાહની ઈકોનોમી બોલિંગ અને ડેથ ઓવરોમાં તેના સટિક યોર્કર્સે ભારતને જીત અપાવી. ઉછાળવાળી અમદાવાદની પીચ પર તેની ગતિ અને વિવિધતા કિવી બેટ્સમેન માટે સૌથી મોટો પડકાર સાબિત થશે.

અક્ષર પટેલ કરશે કમાલ

અક્ષર પટેલ તેની ચતુરાઈભરી સ્પિન બોલિંગ અને બેસ્ટ ફિલ્ડિંગથી મેચ વિનરની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. સેમિફાઇનલમાં તેણે જે રીતે હેરી બ્રુકનો કેચ પકડ્યો અને ફિલ્ડિંગ કરી તેનાથી ટીમમાં નવી ઉર્જા આવી. નીચલા ક્રમમાં તેની બેટિંગ અને મધ્ય ઓવરોમાં વિકેટ લેવાની તેની ક્ષમતા તેને અનિવાર્ય ઓલરાઉન્ડર બનાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026Team IndiaSanju SamsonSuryakumar Yadav

Trending news