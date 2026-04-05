517 રન, 35 સિક્સર અને 46 ચોગ્ગા... T20I મેચમાં બન્યો અસંભવ જેવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, જેનું તૂટવું લગભગ નામુમકીન
- સેન્ચુરિયનના મેદાનમાં 500થી વધુ રનનો થયો વરસાદ
- 120 બોલમાં 517 રનનો બન્યો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ!
- T20 ઈન્ટરનેશનલના ઈતિહાસનો સૌથી મોટો રન ચેઝ
Trending Photos
Unique World Record: ક્રિકેટના મેદાનમાં અવારનવાર અનેક અસંભવ રેકોર્ડ બનતા જોયા હશે અને જ્યારે વાત T20 મેચની આવે છે ત્યારે મેદાન જાણે રનનું તોફાન આવતું હોય તેવું જોવા મળે છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે 120 બોલની એક T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં 500 રન બનવા અસંભવ બરાબર છે. પરંતુ ખરેખર આવું બની ચૂક્યું છે. એક T20 મેચમાં એકવાર એવી ભયંકર તબાહી મચી કે 500 રનનો આંકડો પણ સરળતાથી પાર થઈ ગયો. એક મેચ એવી પણ છે જેમાં 517 રનનો અસંભવ રેકોર્ડ પણ બની ગયો. લોકો માટે આ આશ્ચર્યજનક છે કારણ કે કુલ 240 બોલની મેચમાં આટલા રન બનવા મુશ્કેલ છે. આ ઐતિહાસિક મેચ દરમિયાન 46 ચોગ્ગા અને 35 ગગનચુંબી સિક્સરે ફેન્સના હોશ ઉડાવી દીધા હતા.
T20I મેચમાં 517 રનનો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ
T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 517 રન વિશે વિચારવું પણ મુશ્કેલ છે અને મોટાભાગના લોકોને આ વાત મજાક પણ લાગે છે, પરંતુ આ ફોર્મેટમાં આ અસંભવ દેખાતો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ બની ચૂક્યો છે. સાઉથ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાયેલી એક T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ ઇતિહાસમાં નોંધાઈ ગઈ છે. સાઉથ આફ્રિકા અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 2023માં સેન્ચુરિયનમાં રમાયેલી એક T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં 517 રનનો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો હતો, જેમાં 46 ચોગ્ગા અને 35 ગગનચુંબી સિક્સર ફટકારવામાં આવ્યા હતા. T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આવું પહેલીવાર બન્યું જ્યારે આ અશક્ય જેવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બન્યો. T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને કારણે રેકોર્ડ બુક પણ હલી ગઈ હતી.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ખડક્યો પહાડ જેવો સ્કોર
સાઉથ આફ્રિકા સામે 26 માર્ચ 2023ના રોજ રમાયેલી આ ઐતિહાસિક T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 258 રનનો સ્કોર બોર્ડ પર લગાવી દીધો હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે જોનસન ચાર્લ્સે નંબર-3 પર બેટિંગ કરતા માત્ર 46 બોલમાં 118 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. જોનસન ચાર્લ્સે 256.52ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા પોતાની ઇનિંગમાં 10 ચોગ્ગા અને 11 સિક્સર ફટકાર્યા હતા.
બોલરો જોવા મળ્યા લાચાર
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે જોનસન ચાર્લ્સ ઉપરાંત કાઇલ મેયર્સે 27 બોલમાં 51 રનની ઇનિંગ રમી હતી. કાઇલ મેયર્સે 188.88ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા પોતાની ઇનિંગમાં 5 ચોગ્ગા અને 4 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. બીજી તરફ રોમારિયો શેફર્ડે માત્ર 18 બોલમાં 41 રન ફટકારી દીધા હતા. રોમારિયો શેફર્ડે પોતાની ઇનિંગમાં 1 ચોગ્ગો અને 4 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ઇનિંગમાં કુલ 17 ચોગ્ગા અને 22 સિક્સર લાગ્યા હતા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના બેટ્સમેનો સામે દક્ષિણ આફ્રિકાના બોલરો લાચાર નજરે પડ્યા હતા.
સાઉથ આફ્રિકાએ કરી બતાવ્યો અશક્ય ચમત્કાર
વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમે 258 રનનો પહાડ જેવો સ્કોર બનાવી દીધો હતો. ત્યારે કોઈએ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે આટલો મોટો સ્કોર બનાવ્યા પછી પણ કોઈ ટીમ હારી શકે છે. T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ક્યારેય પણ 259 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ થયો નહોતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પોતાની જીત પર 100 ટકા ભરોસો હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે માની લીધું હતું કે, હવે આ T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં તેમની જીત નક્કી થઈ ગઈ છે, પરંતુ સાઉથ આફ્રિકાએ કંઈક એવું કરી બતાવ્યું જેણે દુનિયાભરના ક્રિકેટ ફેન્સના હોશ જ ઉડાવી દીધા.
બની ગયો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના 259 રનના ટાર્ગેટના જવાબમાં સાઉથ આફ્રિકાએ 18.5 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 259 રન ફટકારી દીધા અને 6 વિકેટથી ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી. T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આવું પહેલીવાર બન્યું હતું, જ્યારે કોઈ ટીમે 259 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને જીત મેળવી હોય. આ T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો સફળ રન ચેઝ છે. સાઉથ આફ્રિકાની ટીમે કુલ 29 ચોગ્ગા અને 13 સિક્સર ફટકાર્યા હતા. આ T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં કુલ 517 રન બન્યા, જે કોઈ પણ T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં બનેલા સૌથી વધુ રનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ છે. આ મેચ દરમિયાન કુલ 46 ચોગ્ગા અને 35 સિક્સર ફટકારવામાં આવ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે