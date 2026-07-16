Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /537 રન, 51 છગ્ગા અને T20 ઇતિહાસનો સૌથી મોટો રન ચેઝ... ક્રિકેટમાં આવ્યું એક એવું તોફાન જોતી રહી ગઈ દુનિયા

537 રન, 51 છગ્ગા અને T20 ઇતિહાસનો સૌથી મોટો રન ચેઝ... ક્રિકેટમાં આવ્યું એક એવું તોફાન જોતી રહી ગઈ દુનિયા

MLC 2026 : મેજર લીગ ક્રિકેટ (MLC) 2026 એલિમિનેટરમાં વોશિંગ્ટન ફ્રીડમે 267 રનના ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કરીને T20 ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝનો રેકોર્ડ હાંસલ કર્યો. 537 રન, 51 છગ્ગા અને ત્રણ સદી ધરાવતી મેચમાં નિકોલસ પૂરનની 31 બોલની સદી પણ MI ન્યૂ યોર્કને હારથી બચાવી શકી નહીં.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 16, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:49 PM IST
537 રન, 51 છગ્ગા અને T20 ઇતિહાસનો સૌથી મોટો રન ચેઝ... ક્રિકેટમાં આવ્યું એક એવું તોફાન જોતી રહી ગઈ દુનિયા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
19 જુલાઈથી શનિ-મંગળનો દુર્લભ સંયોગ, આ રાશિઓનું નસીબ રાતોરાત ચમકશે અને થશે ભારે ધનલાભ
Labh Drishti Yog 202654 min ago
2
EPFO1 hr ago
3
Khandvi1 hr ago
4
Rath Yatra 20261 hr ago
5
India vs Pakistan1 hr ago