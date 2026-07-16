/537 રન, 51 છગ્ગા અને T20 ઇતિહાસનો સૌથી મોટો રન ચેઝ... ક્રિકેટમાં આવ્યું એક એવું તોફાન જોતી રહી ગઈ દુનિયા

MLC 2026 : જો કોઈએ ભવિષ્યવાણી કરી હોત કે 20 ઓવરની મેચમાં 537 રન, 51 છગ્ગા, ત્રણ સદી અને T20 ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન ચેઝ થશે, તો તે માનવું મુશ્કેલ હોત. છતાં મેજર લીગ ક્રિકેટ (MLC) 2026નr એલિમિનેટર-1 મેચમાં બરાબર આવું જ બન્યું. ઓકલેન્ડમાં રમાયેલી આ મેચે T20 ક્રિકેટની વ્યાખ્યા જ બદલી નાખી.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, MI ન્યૂ યોર્કે તેમની 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 266 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં વોશિંગ્ટન ફ્રીડમે માત્ર 18.4 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 270 બનાવી છ વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. બંને ટીમોએ સંયુક્ત રીતે 537 રન બનાવ્યા અને 51 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ છે.
અગાઉ આ રેકોર્ડ પંજાબ કિંગ્સના નામે હતો, જેણે IPL 2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 265 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો. IPL 2024માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે 262 રનનો સફળતાપૂર્વક ટાર્ગેટ ચેઝ કરીને પંજાબ કિંગ્સ ત્રીજા સ્થાને પણ છે.
266 રન છતાં હાર
સામાન્ય રીતે, T20 મેચ જીતવા માટે 200નો સ્કોર પૂરતો માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે 220-230નો સ્કોર મેચને લગભગ એકતરફી બનાવી દે છે, પરંતુ આ મેચમાં 266 રન બનાવવા છતાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
નિકોલસ પૂરને માત્ર 31 બોલમાં સદી ફટકારી, MLC ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી નોંધાવી. તેણે 106 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી. તેની સાથે કિરોન પોલાર્ડે 25 બોલમાં 64 રન ફટકાર્યા અને આ સાથે તે કારકિર્દીમાં 1,000 T20 છગ્ગા સુધી પહોંચ્યો. ક્વિન્ટન ડી કોકે પણ અડધી સદી ફટકારી.
MI ન્યૂ યોર્ક 13 ઓવર પછી 211/3 પર હતું અને એવું લાગતું હતું કે ટીમ 300 રનનો આંકડો પણ પાર કરી શકે છે. જોકે, રચિન રવિન્દ્રએ અંતિમ ઓવરમાં ચાર વિકેટ લીધી, જેના કારણે સ્કોર 266 સુધી મર્યાદિત રહ્યો.
How about a 31-ball century?!
Here's every one of those 31 balls from Nicholas Pooran in the MLC, featuring five fours and TWELVE sixes 🤯 pic.twitter.com/3hnxo8LWJM
— 7Cricket (@7Cricket) July 16, 2026
10 રનમાં બે વિકેટ અને પછી આવ્યું તોફાન
267 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા વોશિંગ્ટન ફ્રીડમની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેમણે માત્ર 10 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. શાકિબ અલ હસને બંને ઓપનિંગ બેટ્સમેનોને પેવેલિયન ભેગા કરી દીધા હતા.
એન્ડ્રીસ ગૌસ અને કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથે ઇતિહાસ રચ્યો
આ જોડીએ ફક્ત 89 બોલમાં ત્રીજી વિકેટ માટે 241 રન બનાવ્યા. જે સંયુક્ત રીતે T20 ઇતિહાસમાં બીજી સૌથી મોટી ભાગીદારી હતી. ગૌસે 56 બોલમાં 132 રન બનાવ્યા, જ્યારે સ્મિથે 49 બોલમાં અણનમ 110 રન બનાવ્યા. બંને ખેલાડીઓએ ફક્ત 40 બોલમાં પોતપોતાની સદી પૂરી કરી.
એક મેચમાં ત્રણ સદી
આ મેચ ઐતિહાસિક બની કારણ કે, પુરુષોના T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એક જ મેચમાં ત્રણ બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી.
આ મેચમાં ચોગ્ગા કરતાં છગ્ગાએ વધુ ધ્યાન ખેંચ્યું. બંને ટીમોએ મળીને 51 છગ્ગા ફટકાર્યા. દર થોડી મિનિટે બોલ સ્ટેન્ડમાં પડી રહ્યો હતો.
ક્રિકેટે ઘણા મોટા સ્કોર, ફાસ્ટ સદી અને રોમાંચક રન ચેઝ જોયા છે, પરંતુ 537 રન, 51 છગ્ગા, ત્રણ સદી અને 267 રનનો સફળ રન ચેઝ આ બધું એક જ મેચમાં, આ એવું છે જે આવનારા વર્ષો સુધી યાદ રહેશે. આ MLC 2026ની ટક્કર માત્ર એક મેચની સ્થિતિને વટાવીને T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક નવો બેન્ચમાર્ક બની ગઈ છે.