Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /6,6,6,6... ગુરનૂર બરારની તોફાની બેટિંગ, ટેસ્ટ મેચમાં રમી T20 જેવી ઇનિંગ; વિસ્ફોટક બેટિંગ પર ગંભીરનું રિએક્શન વાયરલ

6,6,6,6... ગુરનૂર બરારની તોફાની બેટિંગ, ટેસ્ટ મેચમાં રમી T20 જેવી ઇનિંગ; વિસ્ફોટક બેટિંગ પર ગંભીરનું રિએક્શન વાયરલ

IND vs SL XI: ગુરનૂર બરારે શ્રીલંકા XI સામેની વોર્મ-અપ મેચમાં તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. બીજા દિવસની અંત સુધીમાં તેમણે 18 બોલમાં 36 રન બનાવી લીધા હતા. તેમની ઇનિંગ જોઈને ગૌતમ ગંભીર પણ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા હતા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:12 PM IST
6,6,6,6... ગુરનૂર બરારની તોફાની બેટિંગ, ટેસ્ટ મેચમાં રમી T20 જેવી ઇનિંગ; વિસ્ફોટક બેટિંગ પર ગંભીરનું રિએક્શન વાયરલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આસામથી હિમાચલ સુધી જળપ્રલય! પૂર અને ભૂસ્ખલને મચાવી તબાહી,દેશભરમાં વરસાદે વધારી ચિંતા
2
3
4
5