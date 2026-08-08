/6,6,6,6... ગુરનૂર બરારની તોફાની બેટિંગ, ટેસ્ટ મેચમાં રમી T20 જેવી ઇનિંગ; વિસ્ફોટક બેટિંગ પર ગંભીરનું રિએક્શન વાયરલ

IND vs SL XI: વોર્મ-અપ મેચમાં ગુરનૂર બરારની તાબડતોડ બેટિંગ જોઈને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરે પણ ખૂબ જ એન્જોય કરી રહ્યા હતા, તેઓ ખૂબ જ ખુશ જોવા મળ્યા હતા. કોલંબોના એસએલસી ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહેલી વોર્મ-અપ મેચના બીજા દિવસે દેવદત્ત પડિક્કલે ખૂબ જ શાનદાર ઈનિંગ રમી છે, તેઓ 142 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. દિવસની છેલ્લી ઓવર રોમાંચક રહી હતી, દિલમ સુદીરા તિલકરત્નેની આ ઓવરમાં બરારે T20 જેવી ઇનિંગ રમી હતી.
ગુરનૂર બરારની તોફાની ઈનિંગ
ગુરનૂર બરારે તિલકરત્નેની આ ઓવરના બીજા બોલ પર ડીપ મિડ-વિકેટની ઉપરથી શાનદાર સિક્સર ફટકાર્યો હતો. ત્યારબાદ તેમણે અક્રોસ ધ સ્ટમ્પ જઈને બોલરની ઉપરથી સિક્સર ફટકાર્યો હતો. બોલ બિલકુલ સાઇડ સ્ક્રીનની સામે ફટકાર્યો. ચોથો બોલ ડોટ રહ્યો, પછી છેલ્લા 2 બોલ પર તેમણે ફરીથી 2 સિક્સર ફટકાર્યા હતા.
બોલરે પાંચમો બોલ મિડલ સ્ટમ્પ પર નાખ્યો, બરારે પોતાનો ફ્રન્ટ લેગ હટાવ્યો અને પૂરી તાકાત લગાવીને ડીપ મિડ-વિકેટની ઉપરથી લાંબો સિક્સર ફટકાર્યો. આ લગભગ 90 મીટરનો સિક્સર ફટકાર્યો હતો.
ગંભીર એન્જોય કરતા મળ્યા જોવા
બોલરે છેલ્લો બોલ હિટિંગ આર્કની બહાર નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ગુરનૂર બરાર આગળ વધીને બોલ સુધી પહોંચ્યા અને એક્સ્ટ્રા કવરની ઉપરથી શાનદાર શોર્ટ ફટકાર્યો. આ બોલ ડ્રેસિંગ રૂમની સામે ફટકાર્યો હતો, જેને જોઈને હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરના ચહેરા પર સ્મિત આવ્યું. તેમની સાથે રવીન્દ્ર જાડેજા પણ ઊભા હતા અને બન્ને તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા.
GURNOOR BRAR SMASHED 6,6,0,6,6 IN THE FINAL OVER...!!!!
- Gambhir & Jadeja enjoying the batting of Gurnoor ❤️😂 pic.twitter.com/eLTX2jaWYv
— Johns. (@CricCrazyJohns) August 8, 2026
આ પહેલાં શ્રીલંકા XI પોતાની પહેલી ઇનિંગ 363/8 પર જાહેર કરી દીધી હતી. ભારતીય બેટિંગની શરૂઆત સારી રહી નહોતી. યશસ્વી જયસ્વાલ પોતાના બીજા જ બોલ પર ખાતું ખોલાવ્યા વગર આઉટ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ કે.એલ. રાહુલ અને દેવદત્ત પડ્ડીકલ વચ્ચે 95 રનની પાર્ટનરશીપ થઈ હતી. રાહુલ 40 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. રવીન્દ્ર જાડેજાએ 63 રન બનાવ્યા, તેઓ રિટાયર્ડ હર્ટ થઈને પરત ફર્યા હતા. રિષભ પંત 2 અને ધ્રુવ જુરેલ 1 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. માનવ સુથારે 41 રન બનાવ્યા હતા.
દેવદત્ત પડ્ડીકલ છેલ્લે સુધી ટકી રહ્યા, તેમણે 142 રનની ઇનિંગમાં 18 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ગુરનૂર બરારે 18 બોલમાં 4 સિક્સર અને 2 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 36 રન બનાવ્યા હતા. રવિવારે વોર્મ-અપ મેચનો ત્રીજો અને છેલ્લો દિવસ છે. ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકાની પહેલી ટેસ્ટ 15 ઓગસ્ટથી ગોલમાં રમાશે.