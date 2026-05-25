/6 ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી, જેમને IPL 2026માં એક પણ મેચ રમવાનો ન મળ્યો મોકો

IPL 2026 : ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનારા છ ખેલાડીઓને IPL 2026માં એક પણ મેચ રમવાની તક મળી નથી. ત્યારે કઈ ટીમના કયા ખેલાડીઓને IPL 2026માં રમવાનો મોકો નથી મળ્યો, તેના વિશે આ લેખમાં જણાવીશું.
IPL 2026 : IPL 2026ની ગ્રુપ સ્ટેજની 70 મેચો પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. આ સીઝનમાં 10 ટીમોએ 150થી વધુ ખેલાડીઓને તેમની ટીમમાં તક આપી હતી. આમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાર્સથી લઈને ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટના યુવા ચહેરાઓ સુધીના દરેકનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂકેલા આ છ ખેલાડીઓને રમવાની તક મળી નહોતી.
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની - CSK
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPL 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે એક પણ મેચ રમ્યો નહોતો. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં ધોનીને ઈજા થઈ હતી. તે સીઝનના અંત સુધીમાં સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવી શક્યો નહોતો અને પરિણામે તેને એક પણ મેચમાં રમવાની તક મળી નહોતી.
રાહુલ ત્રિપાઠી - KKR
રાહુલ ત્રિપાઠી ભારત માટે 5 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમ્યો છે, જેમાં તેણે 97 રન બનાવ્યા છે. રાહુલ KKR ટીમનો સભ્ય હતો. જોકે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ તેને એક પણ મેચ રમવાની તક આપી નહોતી.
ઉમરાન મલિક - KKR
ઉમરાન મલિકની ગણતરી ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી બોલરોમાં થાય છે. 10 ODI ઉપરાંત તેણે 8 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તે હાલમાં KKR ટીમનો ભાગ છે, પરંતુ તેને એક પણ મેચ રમવાની તક મળી નહોતી.
જયંત યાદવ - ગુજરાત ટાઇટન્સ
જયંત યાદવે ભારત માટે 6 ટેસ્ટ અને 2 ODI રમી છે. તેના નામે એક ટેસ્ટ સદી પણ છે. તે અગાઉ ત્રણ વખત IPL જીતી ચૂકેલી ટીમોનો સભ્ય રહી ચૂક્યો છે. તેને આ વખતે રમવાનો મોકો મળ્યો નથી. પ્લેઓફ દરમિયાન પણ તેને રમવાની તક મળે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી લાગે છે.
કુલદીપ સેન - રાજસ્થાન રોયલ્સ
ફાસ્ટ બોલર કુલદીપ સેને ભારત માટે એક ODI મેચ રમી છે. IPLમાં તે રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો સભ્ય છે. ફ્રેન્ચાઇઝીએ કુલદીપને એક પણ મેચમાં તક આપી નથી. પ્લેઓફમાં પણ તેને તક મળવી લગભગ અશક્ય છે.
પૃથ્વી શો - દિલ્હી કેપિટલ્સ
પૃથ્વી શો ત્રણેય ફોર્મેટમાં ભારત માટે રમી ચૂક્યો છે. દિલ્હી કેપિટલ્સે તેને મીની-ઓક્શન દરમિયાન હસ્તગત કર્યો હતો. ટીમે ઘણી વખત તેના ઓપનિંગ કોમ્બિનેશનમાં ફેરફાર કર્યા હતા છતાં તેણે પૃથ્વીને તક આપી નહોતી.