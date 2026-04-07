6 બોલમાં 6 વિકેટ લેનાર બોલર, ક્રિકેટના ઈતિહાસનો 'અતૂટ' રેકોર્ડ, જાણો કોણે કર્યો આ કરિશ્મા
6 Wickets in 6 Balls: ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં એવા રેકોર્ડ બન્યા છે, જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. કોઈ ખેલાડીએ 100 સદી ફટકારી છે, તો કોઈએ ટેસ્ટમાં 800 વિકેટ મેળવી છે. શું તમે તે ખેલાડી વિશે જાણો છો જેણે એક ઓવરમાં સૌથી વધુ વિકેટ લીધી છે?
Trending Photos
6 Wickets in 6 Balls: ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી અનેક દિગ્ગજો આવ્યા, જેણે મોટા-મોટા રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યાં. કેટલાક તો એવા છે જેને તોડવા અસંભવ જેવા છે. સચિન તેંડુલકરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 100 સદી ફટકારી તો મુરલીધરને ટેસ્ટમાં 800 વિકેટ લીધી છે. પરંતુ એક એવો રેકોર્ડ પણ છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તો નહીં પરંતુ પ્રોફેશનલ ક્રિકેટમાં જરૂર બન્યો છે. 6 બોલ પર 6 વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ અનોખો છે. બે ખેલાડીઓના નામ ઈતિહાસમાં નોંધાયેલા છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાના ક્લબ ક્રિકેટર એલેડ કેરીએ 21 જાન્યુઆરી 2017ના વિક્ટોરિયાના ગોલ્ડન પોઈન્ટ ક્રિકેટ ક્લબ તરફથી રમતા એક ઓવરમાં 6 બોલમાં છ વિકેટ લેવાની સિદ્ધિ મેળવી હતી. પ્રથમવાર કોઈપણ સ્તરની મેચમાં આવું કારનામું કોઈ ખેલાડીએ કરી દેખાડ્યું હતું. વિપક્ષી ટીમ ઈસ્ટ બેલરાટ તે સમયે 40 રન પર બે વિકેટ ગુમાવી રમી રહી હતી, જ્યારે કેરીએ પોતાની યાદગાર નવમી ઓવર શરુ કરી. તેણે પ્રથમ બોલ પર એક સ્લિપ કેચ, એક વિકેટકીપરના હાથે કેચ અને એક LBW દ્વારા પોતાની હેટ્રિક પુરી કરી. ત્યારબાદ ઓવરના અંતિમ ત્રણ બોલ પર તેણે ત્રણ અન્ય બોલરોને ક્લીન બોલ્ડ કરી મેચ સમાપ્ત કરી દીધી હતી.
બીજા ખેલાડીએ મેળવી સિદ્ધિ
કેરીની આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિનું એક અન્ય ઓસ્ટ્રેલિયન ક્લબ ક્રિકેટર ગેરેથ મોર્ગને 11 નવેમ્બર 2023ના પુનરાવર્તન કર્યું હતું. મડઝીરાબા નેરંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ ક્રિકેટ ક્લબના કેપ્ટનના રૂપમાં રમતા મોર્ગને મેચના અંતિમ છ બોલમાં છ વિકેટ લીધી. જીત માટે 179 રનનો પીછો કરી રહેલી વિપક્ષી ટીમ 174 રન પર 4 વિકેટ ગુમાવી જીતની નજીક હતી. મોર્ગને પહેલા બેટથી 39 રન બનાવ્યા હતા. તેણે ઓવરના પ્રથમ ચાર બોલ પર ચાર બેટરોને કેચઆઉટ કરાવ્યા અને છેલ્લા બે બોલ પર ક્લીન બોલ્ડ કરી પોતાની ટીમને અવિશ્વસનીય જીત અપાવી હતી.
એલેડ કેરીએ પોતાના સ્પેલમાં 20 રન આપી છ વિકેટ લીધી. તેના આ પ્રદર્શન બાદ મેચ અધિકારીએ સ્કોરબુકમાં પરફેક્ટ લખ્યું. બીજીતરફ જ્યારે ગેરેથ મોર્ગનની આ દુર્લભ સિદ્ધિના સમાચાર ભેલાયા તો સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશંસકોએ તેનું સ્ટેચ્યુ બનાવવાની માંગ કરી દીધી. આ ખેલાડીએ કુલ 17 રન આપી 7 વિકેટ લીધી અને વિપક્ષી ટીમના કેપ્ટનને આઉટ કરી પોતાની પ્રથમ હેટ્રિક પુરી કરી હતી.
શું પ્રોફેશનલ ક્રિકેટમાં કોઈ આવું કારનામું કરી શક્યું છે?
પ્રોફેશનલ ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી માત્ર ત્રણ ખેલાડી એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યાં છે. ન્યૂઝીલેન્ડના નીલ વેગનર (2011), બાંગ્લાદેશના અલ-અમીન હુસૈન (2013) અને ભારતના અભિમન્યુ મિથુન (2019) પાંચ બોલમાં પાંચ વિકેટ લઈ ચૂક્યા છે. પરંતુ કેરી અને મોર્ગન દ્વારા ક્લબ ક્રિકેટમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર એકમાત્ર ઉદાહરણ છે. જ્યાં કોઈ બોલરે છ બોલમાં છ વિકેટ લીધી હોય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે