Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs NZ: રાજકોટનો જૂનો 'શાપ' યથાવત.. વિરાટ-રોહિતનો જાદુ ફેલ, મિશેલ-યંગે બતાવ્યો જીતનો ખેલ

India vs New Zealand 2nd ODI: રાજકોટની ધરતી ટીમ ઈન્ડિયા માટે મોટો પડકાર બની રહી છે. છેલ્લા 6 વર્ષથી ભારતને આ મેદાન પર વન-ડેમાં જીત મળી નથી. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી વનડેના પરિણામ બાદ પણ આ 'શાપ' યથાવત રહ્યો છે, કારણ કે કિવી ટીમે ભારતને આ મેદાન પર 7 વિકેટે કરારી હાર આપી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:46 PM IST

Trending Photos

IND vs NZ: રાજકોટનો જૂનો 'શાપ' યથાવત.. વિરાટ-રોહિતનો જાદુ ફેલ, મિશેલ-યંગે બતાવ્યો જીતનો ખેલ

India vs New Zealand 2nd ODI: રાજકોટની ધરતી ટીમ ઇન્ડિયા માટે એક મોટો પડકાર છે. ભારતે છ વર્ષમાં આ મેદાન પર એક પણ ODI જીતી નથી. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બીજી ODI ના પરિણામ પછી પણ આ શાપ યથાવત છે, કારણ કે કિવીઓએ આ મેદાન પર ભારતને સાત વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનો જાદુ મેચમાં નિષ્ફળ ગયો હોય તેવું લાગતું હતું, પરંતુ કેએલ રાહુલે રેકોર્ડબ્રેક સદી ફટકારી હતી. જવાબમાં, ન્યુઝીલેન્ડની એક જોડીએ કેએલ રાહુલના પ્રયત્નોને નિષ્ફળ બનાવ્યા.

ન્યુઝીલેન્ડે જીત્યો હતો ટોસ
મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતની શરૂઆત ધીમી રહી હતી, પરંતુ જ્યારે રન ગતિ વધારવાની જરૂર હતી ત્યારે રોહિત શર્મા 24 રન બનાવી પોતાની વિકેટ ગુમાવી બેઠા હતા. કેપ્ટન શુભમન ગિલ પણ 56 રન બનાવી ચાલતા થયા હતા. વિરાટ કોહલી પાસેથી મોટી આશા હતી, પરંતુ તે 23 રને આઉટ થતા સ્ટેડિયમમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો હતો. શ્રેયસ અય્યર તો બે આંકડાનો સ્કોર પણ કરી શક્યા નહીં અને ટીમ ઈન્ડિયાની નૈયા ડૂબતી દેખાઈ રહી હતી. 
ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કે 3 વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે કાયલ જેમીસન, જેકરી ફોક્સ, જેડન લિનક્સ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે 1-1 વિકેટ મેળવી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

કેએલ રાહુલે રાખી લાજ
પત્તાંના મહેલની જેમ ધરાશાયી થતી ટીમ ઈન્ડિયાની લાજ કેએલ રાહુલે બચાવી હતી. તેણે રવિન્દ્ર જાડેજા (27) અને નીતીશ રેડ્ડી (20) સાથે નાની ભાગીદારી કરી અને ટીમનો સ્કોર 284 સુધી પહોંચાડ્યો હતો. રાહુલે 92 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી 112 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. પરંતુ તેની આ ઇનિંગ ન્યુઝીલેન્ડના બે સ્ટાર ખેલાડીઓ સામે ઝાંખી પડી ગઈ હતી, જેમણે મેચને એકતરફી બનાવી દીધી હતી.

મિશેલ-યંગની શતકીય ભાગીદારી
285 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી કિવી ટીમની શરૂઆત પણ ખાસ રહી નહોતી, કારણ કે ટીમે 46 રનમાં જ બંને ઓપનરો ગુમાવી દીધા હતા. પરંતુ ત્યારબાદ ડેરિલ મિશેલ અને વિલ યંગ સામે ભારતની બોલિંગ લાઇનઅપ લાચાર દેખાઈ હતી. બંને વચ્ચે શતકીય ભાગીદારી થઈ હતી. વિલ યંગ કમનસીબે 98 બોલમાં 87 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. ડેરિલ મિશેલ તેને થોડા જીવનદાન મળ્યા, જેનો ફાયદો ઉઠાવી તેણે શાનદાર સદી ફટકારી અને ટીમને જીત અપાવી. મિશેલે અણનમ 131 રન બનાવ્યા હતા. હવે શ્રેણીની છેલ્લી અને નિર્ણાયક મેચ 18 જાન્યુઆરીએ ઈન્દોરમાં રમાશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
KL RahulKL Rahul CenturyKL Rahul Century CelebrationKL Rahul RecordsIND vs NZIndia vs New Zealand 2nd ODIDaryl MitchellWill YoungCricket News in HindiCricket NewsVirat KohliRohit SharmaIND vs NZ Rajkot

Trending news