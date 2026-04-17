624 રન, 78 ચોગ્ગા... ટેસ્ટમાં પ્રથમવાર બન્યો આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 3 દિવસ મેદાન પર વિકેટની ભીખ માંગતા રહ્યાં બોલર
ક્રિકેટના મેદાન પર અત્યાર સુધી ઘણા એવા રેકોર્ડ બન્યા છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આવો એક રેકોર્ડ 2006મા બન્યો હતો. જ્યારે શ્રીલંકાના બેટર માહેલા જયવર્ધને અને કુમાર સાંગાકારાએ આફ્રિકા સામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 624 રનની ભાગીદારી કરી હતી.
ક્રિકેટ અનિશ્ચિતતાની રતમ છે. ક્રિકેટમાં ગમે તે ક્ષણે ગમે તે થઈ શકે છે જે તમારા હોશ ઉડાવી શકે છે. એક ટેસ્ટ મેચમાં 624 રનની ભાગીદારીનો એવો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બની ગયો હતો, જે વિશે કોઈએ વિચાર્યું પણ નહોતું. આ ટેસ્ટમાં બે શાનદાર બેટરોએ મળી 624 રનની ઐતિહાસિક ભાગીદારી કરી. ત્યારબાદ આ અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઈતિહાસના પાનામાં અંકિત થઈ ગયો. આ મેચમાં બે બેટરોએ ત્રણ દિવસ વિરોધી ટીમના બોલરો વિકેટ લેવા માટે થકાવી દીધા હતા.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી મોટી 624 રનની ભાગીદારીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ શ્રીલંકાના મહાન બેટર કુમાર સાંગાકારા અને માહેલા જયવર્ધનેના નામે નોંધાયેલો છે. કુમાર સાંગાકારા અને માહેલા જયવર્ધનેએ મળી જુલાઈ 2006મા આફ્રિકા સામે કોલંબોમાં રમાયેલી ટેસ્ટ મેચમાં 624 રનની ભાગીદારીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આટલી મોટી ભાગીદારીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પહેલા કોઈ અન્ય બેટરો બનાવી શક્યા નથી. 20 વર્ષ પહેલા જયવર્ધને અને સાંગાકારાએ આફ્રિકા સામે ત્રીજી વિકેટ માટે 624 રનની વર્લ્ડ રેકોર્ડ ભાગીદારી કરી હતી. બંનેએ મળી આ દરમિયાન 78 ચોગ્ગા અને એક સિક્સ ફટકારી હતી.
3 દિવસ સુધી વિકેટની ભીખ માંગતા રહ્યાં બોલર
કુમાર સાંગાકારા અને જયવર્ધનેએ ત્રણ દિવસ ક્રીઝ પર ટકી એવી બેટિંગ કરી કે આફ્રિકાના બોલરો વિકેટ માટે ભીખ માંગી રહ્યાં હતા. શ્રીલંકા માટે સાંગાકારાએ લગભગ સાડા અગિયાર કલાક ક્રીઝ પર પસાર કરી અને 457 બોલમાં 287 રન ફટકાર્યા હતા. સાંગાકારાએ આ દરમિયાન 35 ફોર ફટકારી હતી. તો જયવર્ધનેએ ક્રીઝ પર 9 કલાકથી વધુ સમય પસાર કર્યો અને 572 બોલમાં 374 રન ફટકાર્યા હતા. જયવર્ધનેએ પોતાની ઈનિંગમાં 43 ચોગ્ગા અને એક સિક્સ ફટકારી હતી.
આ ટેસ્ટ મેચ ઈતિહાસના પાનામાં સામેલ થઈ ગઈ
આફ્રિકાની ટીમે કોલંબોમાં રમાયેલી આ ટેસ્ટ મેચમાં ટોસ જીતી પ્રથમ બેટિંગનો નિર્ણય કર્યો. ટેસ્ટ મેચના પ્રથમ દિવસે આફ્રિકાની ટીમ 50.2 ઓવરમાં 169 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જવાબમાં આફ્રિકાની ટીમે 5 વિકેટ પર 756 રન બનાવી દાવ ડિકલેર કર્યો હતો. સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ ત્યારબાદ બીજી ઈનિંગમાં 434 રન પર ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. શ્રીલંકાએ ઈનિંગ અને 153 રને ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી. જયવર્ધનેને મેન ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. આજે પણ ક્રિકેટ ફેન્સ વચ્ચે આ ભાગીદારીની ચર્ચા થાય છે.
