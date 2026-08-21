/167 મેચમાં 68 અડધી સદી: જો રૂટે તોડ્યો સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, હવે આગળનો ટાર્ગેટ શું?

ઈંગ્લેન્ડના સ્ટાર બેટર અને ટેસ્ટ કેપ્ટન જો રૂટે નવો ઈતિહાસ રચી દીધો છે. જો રૂટે મહાન બેટર સચિન તેંડુલકરનો એક એવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી દીધો છે, જેને બનાવવામાં માસ્ટર બ્લાસ્ટરને 24 વર્ષ લાગ્યા હતા. જો રૂટે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ હેડિંગ્લે ટેસ્ટની પ્રથમ ઈનિંગમાં 112 બોલમાં 66 રન ફટકાર્યા હતા. જો રૂટે આ દરમિયાન 10 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ જો રૂટની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 68મી અડધી સદી હતી. જો રૂટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછી મેચમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે.
જો રૂટે આ સાથે સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધા છે. જો રૂટે 167 મેચમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 68 અડધી સદી ફટકારવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. તો સચિન તેંડુલકરે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 68 સદી ફટકારવા માટે 200 મેચ રમી હતી. હવે જો રૂટ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારનાર બેટરોના લિસ્ટમાં ટોપ પર આવી ગયો છે, કારણ કે તેણે સચિન કરતા 33 મેચ ઓછી રમી છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો પૂર્વ બેટર શિવનારાયણ ચંદ્રપોલ આ લિસ્ટમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જેણે 164 ટેસ્ટ મેચમાં 66 અડધી સદી ફટકારી હતી.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારનાર બેટરોનું લિસ્ટ
1. જો રૂટ (ઈંગ્લેન્ડ- 167 ટેસ્ટ મેચમાં 68 અડધી સદી
2. સચિન તેંડુલકર (ભારત)- 200 ટેસ્ટ મેચમાં 68 અડધી સદી
3. શિવનારાયણ ચંદ્રપોલ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ) 164 ટેસ્ટ મેચમાં 66 અડધી સદી
4. એલન બોર્ડર (ઓસ્ટ્રેલિયા)- 156 ટેસ્ટ મેચમાં 63 અડધી સદી
5. રાહુલ દ્રવિડ (ભારત- 164 ટેસ્ટ મેચમાં 63 અડધી સદી
6. રિકી પોન્ટિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા)- 168 ટેસ્ટ મેચમાં 62 અડધી સદી
કેપ્ટન તરીકે 3000 WTC રન પૂરા
જો રૂટ પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ત્રણ મેચની ટેસ્ટ સિરીઝમાં ટીમની કમાન સંભાળી રહ્યો છે. જો રૂટ આ સિવાય કેપ્ટન તરીકે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) માં 3000 રન બનાવનાર દુનિયાનો પ્રથમ ક્રિકેટર બની ગયો છે. જો રૂટે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં 3000 રન પૂરા કરવા માટે 42 રનની જરૂર હતી. જો રૂટે પાકિસ્તાન સામે 66 રન ફટકારી આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. બેન સ્ટોક્સની નિવૃત્તિ બાદ ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે જો રૂટને ફરી ટેસ્ટ કેપ્ટન બનાવ્યો છે.
વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં કેપ્ટન તરીકે સૌથી વધુ રન
1. જો રૂટ (ઈંગ્લેન્ડ)- 34 ટેસ્ટ મેચમાં 3024 રન
2. બેન સ્ટોક્સ (ઈંગ્લેન્ડ)- 40 ટેસ્ટ મેચમાં 2182 રન
3. દિમુથ કરૂણારત્ને (શ્રીલંકા)- 24 ટેસ્ટ મેચમાં 2160 રન
4. ક્રેગ બ્રેથવેટ (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)- 32 ટેસ્ટ મેચમાં 1994 રન
5. બાબર આઝમ (પાકિસ્તાન)- 20 ટેસ્ટ મેચમાં 1918 રન
સચિન તેંડુલકરના આ રેકોર્ડ પર જો રૂટની નજર
ઈંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ બેટર જો રૂટનો હવે આગામી ટાર્ગેટ સચિનના ટેસ્ટ રનના વર્લ્ડ રેકોર્ડને ધ્વસ્ત કરવાનો છે. ઈંગ્લેન્ડના જો રૂટે અત્યાર સુધી 167 ટેસ્ટ મેચની 305 ઈનિંગમાં 50.64ની એવરેજથી 14180 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 41 સદી અને 68 અડધી સદી ફટકારી છે. તો સચિને પોતાના 24 વર્ષના ટેસ્ટ કરિયરમાં 200 મેચ રમી અને 53.78ની એવરેજથી 15921 રન ફટકાર્યા છે. સચિને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 51 સદી અને 68 અડધી સદી ફટકારી છે. સચિનના ટેસ્ટ રનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાથી જો રૂટ 1742 રન પાછળ છે.