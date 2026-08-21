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167 મેચમાં 68 અડધી સદી: જો રૂટે તોડ્યો સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, હવે આગળનો ટાર્ગેટ શું?

Joe Root Test Records: ઈંગ્લેન્ડનો સ્ટાર બેટર જો રૂટ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. જો રૂટ ક્રિકેટના સૌથી લાંબા ફોર્મેટમાં સચિન તેંડુલકરના એક-બાદ એક રેકોર્ડને પડકાર ફેંકી રહ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 21, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:31 AM IST
167 મેચમાં 68 અડધી સદી: જો રૂટે તોડ્યો સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, હવે આગળનો ટાર્ગેટ શું?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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