/1 ઓવરમાં 7 સિક્સ અને 220 રનની ઈનિંગ, આ ભારતીય ખેલાડીએ બનાવ્યો ઐતિહાસિક વર્લ્ડ રેકોર્ડ

ટીમ ઈન્ડિયાના બેટર ઋતુરાજ ગાયકવાડ માટે ભલે આઈપીએલ 2026ની સિઝન સારી રહી ન હોય, પરંતુ ઘરેલું ક્રિકેટમાં ગાયકવાડની ધાક જોવા મળી છે. આ કારણ છે કે તેના નામે એવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે, જે તૂટવો અસંભવ છે. મહારાષ્ટ્ર માટે ઘરેલું ક્રિકેટ રમનાર ગાયકવાડે ઉત્તર પ્રદેશ વિરુદ્ધ વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં એક ખાસ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
આ રેકોર્ડ છે એક ઓવરમાં બધા બોલ પર સિક્સ ફટકારવાનો. આમ તો એક ઓવરમાં 6 બોલ પર 6 સિક્સ ફટકારવાનો રેકોર્ડ ઘણા બેટરોના નામે છે, પરંતુ ગાયકવાડે જે કર્યું તે દુનિયામાં અનોખું અને અલગ છે. આ કારણ છે કે ગાયકવાડનો રેકોર્ડ તૂટવો અસંભવ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
નોંધનીય છે કે ગાયકવાડે વર્ષ 2022મા મહારાષ્ટ્ર તરફથી વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં એક ઓવરમાં સાત સિક્સ ફટકારવાની સિદ્ધિ મેળવી હતી. ઉત્તર પ્રદેશ વિરુદ્ધ મેચમાં શિવા સિંહની બોલિંગ પર ગાયકવાડે લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
ઉત્તર પ્રદેશ માટે ઈનિંગની 49મી ઓવર ફેંકવા આવેલા શિવા સિંહ વિરુદ્ધ ગાયકવાડે પહેલા તો સતત છ બોલમાં છ સિક્સ ફટકારી, પરંતુ ઓવરનો અંતિમ બોલ નો-બોલ હતો. ત્યારબાદ ગાયકવાડે ફ્રી હિટ પર પણ સિક્સ ફટકારી હતી. આ રીતે ગાયકવાડે એક ઓવરમાં 7 સિક્સ સાથે 43 રન બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો હતો. આ મેચમાં ઋતુરાજે 220 રનની ઈનિંગ રમી હતી.
ગાયકવાડને સીમિત ઓવર ક્રિકેટમાં આક્રમક બેટર માનવામાં આવે છે. ગાયકવાડે શાનદાર રમતને કારણે 2021મા ટી20 અને 2022મા વનડેમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. ગાયકવાડ ટીમ ઈન્ડિયા માટે અત્યાર સુધી 9 વનડે અને 23 ટી20 મેચમાં મેદાન પર ઉતર્યો છે. આ સિવાય એશિયન ગેમ્સમાં તેને ભારતીય ટીમની કમાન સંભાળવાની પણ તક મળી ચુકી છે.
આ સિવાય ગાયકવાડ આઈપીએલમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સનો પણ કેપ્ટન છે. ગાયકવાડે એમએસ ધોની બાદ ટીમની કમાન સંભાળી છે. આઈપીએલમાં ગાયકવાડ અત્યાર સુધી 85 મેચ રમ્યો છે, જેમાં તેના નામે 2839 રન નોંધાયેલા છે. ટી20 લીગમાં તેણે બે સદી પણ ફટકારી છે.