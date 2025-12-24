Prev
84 બોલ, 190 રન, 16 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા... વૈભવ સૂર્યવંશીએ બનાવ્યો ODI મેચમાં વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Vaibhav Suryavanshi World Record: વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ધમાકેદાર બેવડી સદી ફટકારીને નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. તે લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછા બોલમાં બેવડી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બન્યો છે. 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:34 AM IST

Vaibhav Suryavanshi World Record: 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીનું બેટ ધૂમ મચાવી રહ્યું છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં થોડા સમય માટે રહ્યા બાદ, તેણે IPLમાં પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી. ત્યારબાદ તેણે ભારતની જુનિયર ટીમોમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. હવે, ઘરેલુ ક્રિકેટમાં પાછા ફર્યા બાદ, તેણે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 

સૌથી ઓછા બોલમાં 150 રન

વિજય હજારે ટ્રોફીમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 190 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 200થી વધુ હતો. તેણે આ ઇનિંગમાં 31 ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે લિસ્ટ એ મેચમાં સૌથી ઓછા બોલમાં 150 રન બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો.

બેવડી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન

તે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી બેવડી સદીનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવવાથી ચૂકી ગયો, પરંતુ તે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બન્યો, જે 200થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે પ્રથમ હતો. આ ઇનિંગ દરમિયાન, વૈભવ સૂર્યવંશીએ ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા. 

226.19ની સ્ટ્રાઇક રેટથી 190 રન

વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ના પ્લેટ ગ્રુપ મેચમાં અરુણાચલ પ્રદેશ સામે બિહાર તરફથી રમતા, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 84 બોલમાં 190 રન બનાવ્યા, જેમાં 16 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 226.19 હતો.

લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં આ તેની પહેલી સદી

વૈભવ સૂર્યવંશી લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી ઓછા બોલમાં 150 રન બનાવનાર બેટ્સમેન પણ બન્યો, તેણે દક્ષિણ આફ્રિકાના મહાન ખેલાડી એબી ડી વિલિયર્સને પાછળ છોડી દીધો. 36 બોલમાં સદી પૂરી કરનાર સૂર્યવંશીએ માત્ર 54 બોલમાં 150 રનનો આંકડો પૂરો કર્યો. ડી વિલિયર્સે લિસ્ટ A મેચમાં 64 બોલમાં 150 રન બનાવ્યા. વૈભવે આ સિદ્ધિમાં તેને પાછળ છોડી દીધો. લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં આ તેની પહેલી સદી છે.

સદી પર સદી

14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી આઈપીએલ, યુથ વનડે, યુથ ટેસ્ટ, ઈન્ડિયા એ, સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી, અંડર-19 એશિયા કપ અને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં સદી ફટકારી ચૂક્યો છે. આ ડાબોડી બેટ્સમેન તેના ઝડપી રનિંગ માટે જાણીતો છે. આ ઇનિંગ્સ સૂચવે છે કે તે ભારતીય ટીમથી દૂર નથી.

