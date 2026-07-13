/96 વર્ષ પહેલાં આજના દિવસે જ શરૂ થયો હતો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ... જાણો ફાઇનલ બે અલગ અલગ બોલથી કેમ રમાઈ હતી

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 હવે અંતિમ તબક્કામાં છે, સેમિફાઇનલ માટે 4 ટીમો પણ નક્કી થઈ ગઈ છે. સેમિફાઇનલ મેચો 15 જુલાઈ (ભારતમાં 16 જુલાઈ)થી શરૂ થશે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપનો પાયો 96 વર્ષ પહેલા આજના દિવસે જ નંખાયો હતો. આ ટુર્નામેન્ટ 13 જુલાઈ, 1930ના રોજ ઉરુગ્વેની ધરતી પર પહેલીવાર રમાઈ હતી.
ફાઈનલમાં ફૂટબોલને લઈને થયો હતો વિવાદ
આખી ટુર્નામેન્ટ રોમાંચક રહી, પરંતુ 30 જુલાઈના રોજ ઉરુગ્વે અને આર્જેન્ટિના વચ્ચેની ફાઇનલ મેચમાં એક ઐતિહાસિક વિવાદ જોવા મળ્યો જેણે ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં એક અનોખું પ્રકરણ ઉમેર્યું. મેચ શરૂ થવાની તૈયારીમાં હતી ત્યારે જ બંને ટીમોએ પોતાના મનપસંદ ફૂટબોલ સાથે રમવાનો આગ્રહ રાખ્યો, જેનાથી ફાઇનલ પહેલા જ વિવાદ શરૂ થયો
બે ફૂટબોલથી રમાઈ ફાઇનલ
આર્જેન્ટિનાએ આગ્રહ કર્યો કે મેચ તેમના 'ટિએન્ટો' બોલથી રમાય, જ્યારે યજમાન ઉરુગ્વે તેમના 'ટી-મોડેલ' બોલનો ઉપયોગ કરવા માંગતું હતું. વિવાદ એ હદ સુધી વધ્યો કે ખેલાડીઓ મેદાનમાં ઉતરવા તૈયાર નહોતા. આખરે ફૂટબોલ અને બેલ્જિયમના રેફરી, જોન લેંગેનસે દરમિયાનગીરી કરી. અંતે નક્કી કરવામાં આવ્યું કે પ્રથમ હાફ આર્જેન્ટિનાના મનપસંદ બોલથી અને બીજો હાફ ઉરુગ્વેના મનપસંદ બોલથી રમાશે.
પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ ઉરુગ્વેએ જીત્યું
રસપ્રદ વાત એ છે કે, બોલના ફેરફારથી મેચનું પાસું સંપૂર્ણપણે પલટાઈ ગયું. આર્જેન્ટિનાએ પહેલા હાફમાં તેમના બોલથી રમ્યું અને 2-1થી આગળ રહ્યું. જો કે, બીજા હાફમાં ઉરુગ્વેનો બોલ આવતાં જ યજમાન ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. આખરે ઉરુગ્વેએ મેચ 4-2થી જીતી અને પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું. 1930ની ટુર્નામેન્ટમાં ફક્ત 13 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને તે બધી ફક્ત આમંત્રણ દ્વારા જ આવી હતી. રોમાનિયન ફૂટબોલ ટીમના ખેલાડીઓની પસંદગી કોઈ કોચ કે બોર્ડ દ્વારા નહીં, પરંતુ તેમના રાજા કેરોલ II દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
ઉરુગ્વેના સ્ટાર ખેલાડી હેક્ટર કાસ્ટ્રોએ બાળપણમાં અકસ્માતમાં પોતાનો એક હાથ ગુમાવ્યો હતો, છતાં તેમણે ફાઇનલમાં ઉરુગ્વે માટે વિજયી ગોલ કર્યો. વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ ગોલ ફ્રાન્સના લ્યુસિયન લોરેન્ટે મેક્સિકો સામે કર્યો હતો.