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96 વર્ષ પહેલાં આજના દિવસે જ શરૂ થયો હતો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ... જાણો ફાઇનલ બે અલગ અલગ બોલથી કેમ રમાઈ હતી

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026નો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવનાર ચાર ટીમો ટાઇટલની લડાઈ માટે તૈયાર છે. સેમિફાઇનલ મેચ 15 જુલાઈ (ભારતમાં 16 જુલાઈ)થી શરૂ થશે. ત્યારે આ લેખમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની શરૂઆત વિશે કેટલીક રસપ્રદ વાતો જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 13, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:22 PM IST
96 વર્ષ પહેલાં આજના દિવસે જ શરૂ થયો હતો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ... જાણો ફાઇનલ બે અલગ અલગ બોલથી કેમ રમાઈ હતી
Image Credit: fifa wcSource: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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