મોટી જાહેરાત: આ દિવસથી શરૂ થશે IPL 2026નો જંગ, ફેન્સ માટે આવ્યા ખુશીના સમાચાર
IPL Start Date Announced: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 માટે ચાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ બાદ હવે દરેકનું ધ્યાન આ ટૂર્નામેન્ટ પર કેન્દ્રિત થશે. ટીમોએ પોતપોતાના ટ્રેનિંગ કેમ્પ પણ શરૂ કરી દીધા છે. ઘણા લોકોના મનમાં ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતની તારીખને લઈને પ્રશ્નો હતા, જેનો હવે અંત આવ્યો છે. સત્તાવાર રીતે IPL 2026ની શરૂઆતની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.
IPL Start Date Announced: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 માટે ફેન્સ ખૂબ જ આતુર દેખાઈ રહ્યા છે. આ માત્ર ભારત જ નહીં, પરંતુ વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી IPLની શરૂઆતને લઈને સસ્પેન્સ બનેલું હતું. હવે સત્તાવાર રીતે તેની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ છે. ફેન્સ માર્ચ 2026ના છેલ્લા અઠવાડિયાથી આ ટૂર્નામેન્ટનો આનંદ માણી શકશે.
આ દિવસે શરૂ થશે IPL 2026
સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ દ્વારા તેના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ શેર કરીને IPL 2026ની શરૂઆતની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. જણાવી દઈએ કે ટૂર્નામેન્ટ 28 માર્ચથી શરૂ થશે. જોકે હજુ સુધી સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ બહાર આવ્યું નથી, પરંતુ શરૂઆતની તારીખ જાહેર થવાથી એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આગામી થોડા દિવસોમાં એ પણ ખબર પડી જશે કે કઈ ટીમ વચ્ચે પ્રથમ મેચ રમાશે. અહેવાલો મુજબ, BCCI દ્વારા બે અલગ-અલગ ભાગોમાં શેડ્યૂલની જાહેરાત કરવામાં આવશે. હાલમાં માત્ર ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતની તારીખ જ સામે આવી છે.
🚨 Announcement 🚨
Get ready! #TATAIPL2026 is all set to start from the 28th of MARCH! pic.twitter.com/RF4Ixvo1J5
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
RCBના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે પ્રથમ મેચ!
IPL 2026ની પ્રથમ મેચ એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં રમાશે તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ગત વર્ષની ચેમ્પિયન ટીમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) IPL 2026ની પ્રથમ મેચ રમતી જોવા મળશે. RCB પોતાના ઘરઆંગણે ધમાકેદાર શરૂઆત કરવા ઈચ્છશે. નોંધનીય છે કે તેમણે IPL 2025ની ફાઈનલમાં પંજાબ કિંગ્સને હરાવ્યું હતું, અને એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમની પ્રથમ મેચ પણ પંજાબ સામે જ હોઈ શકે છે.
ક્યાં રમાશે IPL 2026ની ફાઈનલ?
થોડા દિવસો પહેલા IPL 2026ની ફાઈનલ મેચને લઈને પણ અપડેટ આવ્યું હતું. ગયા વર્ષે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ફાઈનલ રમાઈ હતી. પરંતુ હવે એવી માહિતી મળી રહી છે કે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં જ IPL 2026ની ફાઈનલ રમાઈ શકે છે. જોકે, આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત થવાની બાકી છે. વધુમાં, RCBની પાંચ હોમ મેચ ચિન્નાસ્વામીમાં રમાશે, જ્યારે બે મેચ રાયપુરમાં જોવા મળી શકે છે.
