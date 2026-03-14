IPL 2026 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સને બહુ મોટો ઝટકો, દિગ્ગજ ખેલાડીએ અચાનક આપ્યું રાજીનામું, જાણો

Delhi Capitals News: IPL 2026 શરૂ થવાના થોડા દિવસો પહેલા, આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરે દિલ્હી કેપિટલ્સ છોડી દીધી છે. ગયા સિઝનમાં, દિલ્હી ટેબલમાં 5મા સ્થાને રહ્યું હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:20 PM IST
  • IPL 2026 શરૂ થવાના થોડા દિવસો પહેલા, આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરે દિલ્હી કેપિટલ્સ છોડી દીધી છે.
  • ગયા સિઝનમાં, દિલ્હી ટેબલમાં 5મા સ્થાને રહ્યું હતું.
  • દિગ્ગજ ઇંગ્લિશ ક્રિકેટર કેવિન પીટરસને દિલ્હી કેપિટલ્સનો માર્ગદર્શક પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે.

IPL 2026 પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સને બહુ મોટો ઝટકો, દિગ્ગજ ખેલાડીએ અચાનક આપ્યું રાજીનામું, જાણો

Delhi Capitals News: IPL 2026 શરૂ થાય તે પહેલાં દિલ્હી કેપિટલ્સે મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. દિગ્ગજ ઇંગ્લિશ ક્રિકેટર કેવિન પીટરસને દિલ્હી કેપિટલ્સનો માર્ગદર્શક પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. પીટરસને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પુષ્ટિ આપી હતી કે તે આ સિઝનમાં દિલ્હી ટીમનો ભાગ નહીં રહે. યુવા પ્રતિભાને ઉછેરવા માટે તે ગયા વર્ષે DC ફ્રેન્ચાઇઝમાં જોડાયો હતો.

કેવિન પીટરસને સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું હતું કે તે આ વર્ષે દિલ્હી કેપિટલ્સનું માર્ગદર્શક પદ સંભાળશે નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ કોમેન્ટેટર તરીકે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનો ભાગ રહેશે. તેમણે માર્ગદર્શક પદેથી રાજીનામું આપતાં દિલ્હી કેપિટલ્સ ટીમ અને ખેલાડીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

 

मैं आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेंटर नहीं बन सकता।

मैं उस समय के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, जो काम की आवश्यकता है।

सभी खिलाड़ियों को इस सीजन के लिए शुभकामनाएं! ❤️

हालांकि मैं आपको कॉम बॉक्स में वापस देखूंगा! आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है…

— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) March 14, 2026

વેકેશન માટે ટીકા થઈ હતી

ગયા વર્ષે, કેવિન પીટરસને સિઝનના મધ્યમાં વેકેશન માટે છોડી દીધું હતું. દિલ્હી કેપિટલ્સે માલદીવમાં એક અઠવાડિયાની રજા પર ગયા ત્યારે માત્ર ત્રણ મેચ રમી હતી. પરત ફર્યા પછી, દિલ્હી કેપિટલ્સનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએલ રાહુલે તેમની મજાક પણ ઉડાવી હતી.

દિલ્હી કેપિટલ્સ IPL 2026 માટે નવો મેન્ટર મેળવશે કે નહીં તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી નથી. એ નોંધવું જોઈએ કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પાસે પણ કોઈ મેન્ટર નથી. ગૌતમ ગંભીર અને ઝહીર ખાન ગયા સિઝનમાં LSG માટે મેન્ટર હતા, પરંતુ હવે તેઓ પણ છોડી ગયા છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ IPL 2025 પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને હતી.

દિલ્હી કેપિટલ્સ તેમની પહેલી મેચ ક્યારે રમશે?

BCCIએ તાજેતરમાં IPL 2026 માટે ફક્ત 20 મેચનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ તેમની પહેલી મેચ 1 એપ્રિલે લખનૌમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે રમશે. ત્યારબાદ તેઓ 4 એપ્રિલે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, 8 એપ્રિલે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને 11 એપ્રિલે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે ટકરાશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

