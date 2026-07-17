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Sir Garry Sobers Died: ક્રિકેટ જગતને મોટો ઝટકો, મહાન ઓલરાઉન્ડર સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું 89 વર્ષની વયે અવસાન

Sir Garry Sobers Died: ક્રિકેટ ઇતિહાસના મહાન ઓલરાઉન્ડરોમાંના એક ગણાતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમની કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે પોતાની બેટિંગ, ઝડપી અને સ્પિન બોલિંગ અને ઉત્તમ ફિલ્ડિંગ દ્વારા ક્રિકેટને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:46 PM IST
Sir Garry Sobers Died: ક્રિકેટ જગતને મોટો ઝટકો, મહાન ઓલરાઉન્ડર સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું 89 વર્ષની વયે અવસાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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