/Sir Garry Sobers Died: ક્રિકેટ જગતને મોટો ઝટકો, મહાન ઓલરાઉન્ડર સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું 89 વર્ષની વયે અવસાન

Sir Garry Sobers Died: ક્રિકેટ જગતે તેના એક મહાન ખેલાડીને ગુમાવ્યો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર સર ગારફિલ્ડ સોબર્સનું 89 વર્ષની વયે અવસાન થયું. 28 જુલાઈના રોજ તેમના 90મા જન્મદિવસ પહેલા તેમનું અવસાન થયું. ક્રિકેટ વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પણ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા સોબર્સને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ સર ગેરી સોબર્સ તરીકે પણ જાણીતા હતા.
સોબર્સને ક્રિકેટ ઇતિહાસનો સૌથી સંપૂર્ણ ખેલાડી માનવામાં આવે છે. તેમણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં એક માનદંડ સ્થાપિત કર્યો: બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગ, જે આજે પણ ટાંકવામાં આવે છે. સોબર્સ એવા સમયે ક્રિકેટ રમ્યા હતા જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિશ્વ ક્રિકેટની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક માનવામાં આવતું હતું. તેમની વૈવિધ્યતાએ તેમને હંમેશા માટે રમતના મહાન ખેલાડીઓમાં સ્થાન અપાવ્યું છે.
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક સારો રેકોર્ડ
સર ગારફિલ્ડ સોબર્સે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે 93 ટેસ્ટ મેચ રમી, 160 ઇનિંગ્સમાં 8,032 રન બનાવ્યા. તેમની બેટિંગ સરેરાશ 57.78 હતી, જે તેમના યુગ માટે અસાધારણ માનવામાં આવતી હતી.
તેમણે તેમની કારકિર્દીમાં 26 સદી, 30 અડધી સદી, 2 બેવડી સદી અને 1 ત્રેવડી સદી ફટકારી. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 365* હતો, જે તે સમયે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક વિશ્વ રેકોર્ડ હતો અને ઘણા વર્ષો સુધી આ રેકોર્ડ રહ્યો.
બોલ સાથે મેચ વિજેતા
સોબર્સ માત્ર એક મહાન બેટ્સમેન જ નહીં પણ એક સારા બોલર પણ હતા. તેમણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 235 વિકેટ લીધી. તેમની બોલિંગ એવરેજ 34.04 હતી અને તેમનો ઇકોનોમી રેટ 2.33 હતી. તેમણે એક ઇનિંગ્સમાં છ વખત પાંચ વિકેટ, આઠ વખત ચાર વિકેટ અને તેમની શ્રેષ્ઠ બોલિંગ 6/73 હતી. સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ એક અત્યંત સારા ડાબોડી બોલર હતા, જે લગભગ તમામ પ્રકારની બોલિંગ કરવામાં સક્ષમ હતા.
A great innings has come to an end. In our hearts, now and forever, Sir Garfield Sobers. 🖤🏏 pic.twitter.com/bv2MO1SJgz
— Windies Cricket (@windiescricket) July 17, 2026
ટીમની જરૂરિયાતોને આધારે, તે ડાબા હાથે ફાસ્ટ મીડિયમ, ડાબા હાથે સ્પિન, અથવા ડાબા હાથે બિનપરંપરાગત સ્પિન (ચાઇનામેન) બોલિંગ કરી શકતો હતો. આ અસાધારણ વર્સેટિલિટી તેને ક્રિકેટ ઇતિહાસના મહાન ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક બનાવે છે.
વન-ડે કારકિર્દી પણ ખાસ
સોબર્સે તેની કારકિર્દીમાં ફક્ત એક જ ODI રમી હતી. તે મેચમાં તેણે કોઈ રન બનાવ્યા ન હતા, પરંતુ એક વિકેટ લીધી હતી. જો કે, તેની આખી કારકિર્દી ટેસ્ટ ક્રિકેટના સુવર્ણ યુગનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
સર ગેરી સોબર્સ, જેમણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝનું પણ નેતૃત્વ કર્યું હતું
સર ગેરી સોબર્સે વેસ્ટ ઇન્ડીઝનું પણ નેતૃત્વ કર્યું હતું અને કેરેબિયન અને વિશ્વભરના ક્રિકેટરોની પેઢીઓને પ્રેરણા આપી હતી. ક્રિકેટમાં તેમના અજોડ યોગદાન માટે, તેમને નાઈટહૂડથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેમને વિઝડેનના "ક્રિકેટર્સ ઓફ ધ સેન્ચ્યુરી" માં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા અને ICC હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ સન્માન ક્રિકેટ પર તેમની વિશાળ અને કાયમી અસરનો પુરાવો છે.
ઘણા ક્રિકેટ એક્સપર્ટ અને ચાહકોની નજરમાં, સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ જેવો સંપૂર્ણ ક્રિકેટર ક્યારેય નહોતો. તેમના ડેબ્યૂના 6 દાયકાથી વધુ સમય પછી, સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ એ માપદંડ છે જેના આધારે દરેક મહાન ઓલરાઉન્ડરનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.
ક્રિકેટ જગતને એક અપૂર્ણ નુકસાન
સર ગારફિલ્ડ સોબર્સ ક્રિકેટના પ્રથમ મહાન આધુનિક ઓલરાઉન્ડર માનવામાં આવે છે. તેમની બેટિંગ ક્લાસ, બોલિંગની વિવિધતા અને મેદાન પર ચપળતાએ તેમને તેમના સમયના સૌથી પ્રભાવશાળી ખેલાડીઓમાંના એક બનાવ્યા. તેમના અવસાન સાથે, ક્રિકેટે એક દંતકથા ગુમાવી દીધી છે, જેની સિદ્ધિઓ આવનારી પેઢીઓ માટે હંમેશા પ્રેરણાનો સ્ત્રોત રહેશે.