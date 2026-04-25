6, 4, 4, 4, 4, 6... દરેક બોલ પર બાઉન્ડ્રી અને ઓવરમાં 28 રન, ભૂખ્યા સિંહની જેમ બોલર પર તૂટી પડ્યો આ બેટ્સમેન
DC vs PBKS: IPL 2026 માં વીકેન્ડ પર રોમાંચનો તડકો લાગવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. શનિવારે પંજાબ કિંગ્સ સામે દિલ્હીએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ પસંદ કરી હતી. કેએલ રાહુલ અને નીતીશ રાણાએ આક્રમક અંદાજમાં બેટિંગ કરી. મેચમાં એક એવી ઓવર પણ જોવા મળી જેમાં દરેક બોલ પર બાઉન્ડ્રી વાગી હતી.
Trending Photos
DC vs PBKS: IPL 2026નો સપ્તાહનો અંત પહેલાથી જ રોમાંચક બનવા લાગ્યો છે. શનિવારે દિલ્હીએ પંજાબ કિંગ્સ સામે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. કેએલ રાહુલ અને નીતિશ રાણાએ ધમાકેદાર ગતિથી બેટિંગ કરી. એક ઓવર એવી હતી જેમાં દરેક બોલ પર બાઉન્ડ્રી ફટકારવામાં આવી હતી. કેએલ રાહુલ અને નીતિશ રાણાએ ભૂખ્યા સિંહોની જેમ બોલરો પર હુમલો કર્યો. નીતીશ રાણાએ ઓસ્ટ્રેલિયાના શક્તિશાળી બોલર ઝેવિયર બાર્ટલેટને દિવસના પ્રકાશમાં તારા બતાવ્યા.
બંનેએ ફટકારી ફિફ્ટી
પ્રથમ બેટિંગ કરતા દિલ્હીએ પથુમ નિસાંકાના રૂપમાં પોતાની પ્રથમ વિકેટ વહેલી ગુમાવી દીધી હતી. પરંતુ તે પછી ચોગ્ગા અને સિક્સરોનું તોફાન જોવા મળ્યું હતું. પંજાબ કિંગ્સના બોલરો વિકેટ માટે તરસતા દેખાયા. કેએલ રાહુલે વિસ્ફોટક અંદાજમાં માત્ર 47 બોલમાં સદી પૂરી કરી હતી. આ દરમિયાન તેણે 6 સિક્સર અને 12 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. બીજી તરફ નીતીશ રાણાની આક્રમક બેટિંગ પણ ચાલુ રહી હતી. તેણે ઝેવિયર બાર્ટલેટને ટાર્ગેટ બનાવ્યો અને એક જ ઓવરમાં 28 રન ફટકારી દીધા.
દરેક બોલ પર જોવા મળી બાઉન્ડ્રી
રાણાએ બાર્ટલેટની ઓવરમાં દરેક બોલ પર બાઉન્ડ્રી ફટકારી હતી. તેણે પ્રથમ બોલ પર છગ્ગાથી શરૂઆત કરી અને ત્યારબાદ સતત 4 ચોગ્ગા માર્યા. છેલ્લા બોલ પર નીતીશ રાણાએ ફરીથી છગ્ગો ફટકાર્યો. આ રીતે તેણે આ ઓવરમાં 28 રન લૂંટ્યા અને પોતાની અડધી સદી તોફાની રીતે પૂરી કરી. દિલ્હીની ટીમે માત્ર 16 ઓવરમાં જ 200 રનનો આંકડો પાર કરી લીધો હતો. બંને બેટ્સમેનો વચ્ચે શાનદાર સદીની ભાગીદારી જોવા મળી હતી. કેએલ રાહુલે આ સદી સાથે ઓરેન્જ કેપ પર પણ કબજો કરી લીધો છે. બીજી તરફ બાર્ટલેટના નામે માત્ર 3 ઓવરમાં 52 રન ખર્ચવાનો શરમજનક રેકોર્ડ નોંધાયો હતો.
IPL 2026 ની સૌથી મોંઘી ઓવર કોના નામે?
જો IPL 2026 ની સૌથી મોંઘી ઓવરની વાત કરીએ તો તે એડન માર્કરામના નામે છે. તેણે પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં એક ઓવરમાં 32 રન આપ્યા હતા. તે સમયે કૂપર કોનોલી અને પ્રિયાંશ આર્યા ક્રિઝ પર હતા. બીજા ક્રમે શરમજનક રેકોર્ડ જીમી ઓવરટનના નામે હતો, જેના પર ટિમ ડેવિડ કહેર બનીને તૂટી પડ્યો હતો અને 30 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ હવે ઝેવિયર બાર્ટલેટનું નામ આવે છે. IPL ઇતિહાસની સૌથી મોંઘી ઓવરની વાત કરીએ તો, ક્રિસ ગેલ દ્વારા પ્રશાંત પરમેશ્વરનની ઓવરમાં 37 રન ફટકારવામાં આવ્યા હતા. આ રેકોર્ડ IPL 2011 માં બન્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે