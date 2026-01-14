Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

કોહલી માટે 15 લાખની અનોખી ભેટ લઈને પહોંચ્યો ફેન, સુરતથી રાજકોટ સુધીની સફર ખેડી

Fan Special gift for Virat Kohli: રાજકોટમાં વિરાટ કોહલીના એક પ્રશંસકની અનોખી ભેટ હાલ ચર્ચાનો વિષય બની છે. આ ખાસ ગિફ્ટની કિંમત જાણીને દરેક વ્યક્તિ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ છે. જોકે, કોહલી બીજી વનડેમાં માત્ર 23 રન જ બનાવી શક્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:58 PM IST

Fan Brought 15 Lakh gift for Virat Kohli: વિરાટ કોહલીની બેટિંગનો દરેક વ્યક્તિ દીવાનો છે. ટેસ્ટ અને ટી-20 માંથી નિવૃત્તિ લીધા બાદ હવે 'કિંગ કોહલી' જ્યાં પણ રમવા પહોંચે છે, ત્યાં ચાહકોનું કીડીયારું ઉભરાય છે. કોહલીની એક ઝલક મેળવવા માટે દર્શકો પૂરેપૂરા આતુર દેખાય છે. વડોદરા બાદ રાજકોટમાં પણ આવો જ કંઈક નજારો જોવા મળ્યો હતો.

વિરાટ માટે ઉમટેલી ભીડ વચ્ચે એક ફેને દરેકનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું હતું. આ ફેન સુરતથી રાજકોટ સુધીની સફર ખેડીને આવ્યો હતો અને સાથે જ તે કિંગ કોહલી માટે એક અનોખી ભેટ લઈને સ્ટેડિયમ પહોંચ્યો હતો. આ ખાસ ગિફ્ટની કિંમત જાણીને સૌના હોશ ઉડી ગયા હતા.

કોહલી માટે અનોખી ભેટ
સામાન્ય રીતે દરેક મેચમાં ચાહકો વિરાટ કોહલી માટે કંઈક ને કંઈક લઈને આવતા જ હોય છે. કોઈના હાથમાં વિરાટનું પોસ્ટર હોય છે, તો કોઈ તેનું પોટ્રેટ લઈને આવે છે. પરંતુ રાજકોટમાં એક ફેન કિંગ કોહલી માટે એક અનોખું આઈફોન કવર લઈને પહોંચ્યો હતો.

આ કવરની ખાસ વાત એ હતી કે તે સોનાનું (Gold) હતું અને તેના પર વિરાટનો ફોટો ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો. આ કવરની કિંમત અંદાજે 15 લાખ રૂપિયા જણાવવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફેનની આ અનોખી ભેટ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહી છે.

ફ્લોપ રહી 'Ro-Ko'ની જોડી
જોકે, રાજકોટમાં ચાહકોને રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના બેટથી મોટી ઇનિંગ જોવા મળી ન હતી. રોહિત અને વિરાટ બંનેએ શરૂઆત તો સારી કરી હતી, પરંતુ તેઓ તેને મોટા સ્કોરમાં ફેરવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા. 38 બોલનો સામનો કર્યા બાદ 'હિટમેન' 24 રન બનાવીને આઉટ થયો, તો કિંગ કોહલીના બેટથી 29 બોલમાં 23 રન નીકળ્યા હતા. કોહલીએ બે ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા, પરંતુ તે 24 વર્ષના નવોદિત બોલર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કના બોલને સમજવામાં થાપ ખાઈ ગયો અને બોલ તેનું મિડલ સ્ટમ્પ ઉડાવી ગયો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

