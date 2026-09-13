/ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર: જન ગણ મન પહેલા ગાવામાં આવ્યું વંદે માતરમ, શું છે કારણ?

India vs Afghanistan Match: ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી હતી. જોકે ભારતીય ટીમ આ ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ઘરઆંગણે રમી રહી છે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાન યજમાન છે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની આ મેચ પહેલા કંઈક એવું બન્યું જેનાથી ક્રિકેટ ચાહકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. ક્રિકેટમાં લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા રહી છે કે મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં બંને ટીમોના રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં આવે છે. જો કે, ભારત-અફઘાનિસ્તાન સિરીઝમાં આ પરંપરામાં ફેરફાર જોવા મળ્યો. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં પહેલા વંદે માતરમ વગાડવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ બંને દેશોના રાષ્ટ્રગીત ગાવામાં આવ્યા.
પહેલી મેચમાં ભારતનો શાનદાર જીત
રવિવારે રમાયેલી પહેલી ટી20 મેચમાં ભારતીય ટીમે અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. પહેલા બેટિંગ કરતા અફઘાનિસ્તાને અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈની અડધી સદીની મદદથી 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 156 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, અભિષેક શર્માની તોફાની અડધી સદીની મદદથી ભારતે 7 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી હતી. અભિષેકે 32 બોલમાં 82 રન બનાવ્યા હતા. આ જીત સાથે, ભારતે ત્રણ મેચની ટી20 શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે.
અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં, જન ગણ મન પહેલાં વંદે માતરમ વગાડવામાં આવ્યું. આનાથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ હતી. ચાહકો મૂંઝવણમાં મુકાયા અને એકબીજાને પૂછ્યું કે આવું કેમ થયું.
રાષ્ટ્રગીત પહેલાં વંદે માતરમ કેમ વગાડવામાં આવ્યું?
હવે તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આ લાંબા સમયથી ચાલતી પરંપરા ભારતીય ક્રિકેટમાં કેમ બદલાઈ ગઈ છે. ગૃહ મંત્રાલય (MHA) દ્વારા સરકારી કાર્યક્રમોમાં વંદે માતરમના પહેલી 6 લાઈન વગાડવી ફરજિયાત કરતી માર્ગદર્શિકા જાહેર કર્યાના થોડા મહિના પછી જ આ ઘટના બની છે. મુખ્ય નિયમ એ પણ જણાવે છે કે રાષ્ટ્રગીત પછી રાષ્ટ્રગીત વગાડવું જોઈએ, જેનો સમયગાળો 190 સેકન્ડનો હોવો જોઈએ.
મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકામાં એ પણ જણાવાયું છે કે સરકારી કાર્યક્રમોમાં ગીત વગાડતી વખતે લોકોએ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઊભા રહેવું જોઈએ. નોંધનીય છે કે "વંદે માતરમ" 1870 ના દાયકામાં બંકિમ ચંદ્ર ચેટર્જી દ્વારા બંગાળીમાં લખાયું હતું. તેના પહેલા બે શ્લોક 1950માં ભારતના રાષ્ટ્રગીત તરીકે અપનાવવામાં આવ્યા હતા.
ગૃહ મંત્રાલયના 10 પાનાના આદેશમાં જણાવાયું છે કે જો રાષ્ટ્રગીત અને રાષ્ટ્રગીત "જન ગણ મન" એકસાથે વગાડવામાં આવે છે, તો પહેલા "વંદે માતરમ" વગાડવું જોઈએ. લોકોને જ્યારે પણ તે ગવાય અથવા વગાડવામાં આવે ત્યારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઊભા રહેવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી હતી.
વૈભવ સૂર્યવંશી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર
ભારતીય કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ T20Iમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતની છેલ્લી T20I સિરીઝમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ જીતનાર યુવા સેન્સેશન વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો ન હતો. કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે અનુભવી સંજુ સેમસન પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે, જેને ઝિમ્બાબ્વે સામેની સિરીઝ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો હતો.
ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઈંગ ઈલેવન
અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઈંગ ઈલેવન: ઈબ્રાહીમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવીશ રસુલી, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, ગુલબદ્દીન નાયબ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, મુજીબ ઉર રહેમાન, નૂર અહેમદ, ફઝલહક ફારૂકી
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન: સંજુ સેમસન (wk), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ ઐયર (c), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી