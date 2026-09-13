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ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર: જન ગણ મન પહેલા ગાવામાં આવ્યું વંદે માતરમ, શું છે કારણ?

India vs Afghanistan Match: અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં, જન ગણ મન પહેલાં વંદે માતરમ વગાડવામાં આવ્યું. આનાથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ. ચાહકો મૂંઝવણમાં મુકાયા અને એકબીજાને પૂછ્યું કે આવું કેમ થયું. ચાલો તેની પાછળનું કારણ શોધીએ.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:13 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર: જન ગણ મન પહેલા ગાવામાં આવ્યું વંદે માતરમ, શું છે કારણ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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