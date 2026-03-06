Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsT20 World Cup: મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમારે એવું તે શું કર્યું કે આખી મેચ પલટાઈ ગઈ...??

T20 World Cup: મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમારે એવું તે શું કર્યું કે આખી મેચ પલટાઈ ગઈ...??

India vs England Semi Final 2026 Highlight: કેરેબિયન મેદાન પર ક્રિકેટનો એવો રોમાંચ જોવા મળ્યો જેણે કરોડો ચાહકોના ધબકારા વધારી દીધા હતા. T20 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમીફાઈનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઈંગ્લેન્ડને એક અત્યંત હાઈ-સ્કોરિંગ થ્રિલરમાં 7 રને હરાવીને ફાઈનલની ટિકિટ મેળવી લીધી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:17 AM IST

Trending Photos

T20 World Cup: મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમારે એવું તે શું કર્યું કે આખી મેચ પલટાઈ ગઈ...??

T20 World Cup Semi Final: કેરેબિયન મેદાન પર ક્રિકેટનો રોમાંચ જોવા મળ્યો જેણે લાખો ચાહકોના હૃદયના ધબકારા રોકી દીધા. T20 વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ ખૂબ જ ઉચ્ચ સ્કોરવાળી રોમાંચક મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઇંગ્લેન્ડને 7 રનથી હરાવ્યું અને ટાઇટલ મેચની ટિકિટ બુક કરાવી હતી. ભારતના આ ઐતિહાસિક વિજય પાછળ સંજુ સેમસનની વિસ્ફોટક બેટિંગ હતી, જ્યારે ડગઆઉટમાં બેઠેલા કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ વચ્ચે થયેલા એક 'ઈશારા'ના કારણે આખી મેચનું પાસું ફરી ગયું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

જ્યારે મેદાન પર મેચ ફસાઈ અને ગંભીરે બતાવ્યો રસ્તો
મુકાબલો એક એવા વળાંક પર હતો જ્યાં કોઈ પણ ટીમ જીતી શકે તેમ હતી. 17 ઓવર પૂરી થયા બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ભારે દબાણમાં હતા. તેમની સામે સૌથી મોટો સવાલ એ હતો કે ડેથ ઓવર્સની જવાબદારી કોને સોંપવી—બુમરાહ, હાર્દિક કે સ્પિનર અક્ષર પટેલ? મૂંઝવણની સ્થિતિમાં સૂર્યાએ ડગઆઉટ તરફ જોયું અને કોચ ગૌતમ ગંભીરની સલાહ માંગી. ગંભીરે સમય ગુમાવ્યા વગર ઈશારામાં જ જસપ્રીત બુમરાહનું નામ સૂચવ્યું. કોચની આ જ સમજદારીએ મેચનું વલણ બદલી નાખ્યું.

સેમસનની 'વિરાટ' ઈનિંગથી બન્યો વિશાળ સ્કોર
મેચની શરૂઆત ભારતીય બેટ્સમેનોના દબદબા સાથે થઈ હતી. સંજુ સેમસને ઈંગ્લિશ બોલરોની લાઇન-લેન્થ બગાડતા માત્ર 42 બોલમાં 89 રનની તોફાની ઈનિંગ રમી હતી. તેમની આ ઈનિંગના જોરે ભારતે 20 ઓવરમાં 253 રનનો પહાડ જેવો સ્કોર ઉભો કર્યો હતો. લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઈંગ્લેન્ડની ટીમે પણ હાર ન માની અને અંત સુધી લડતી રહી, પરંતુ ભારતીય બોલરોની સટીક રણનીતિ સામે તેઓ 246 રન પર જ અટકી ગયા હતા.

બુમરાહ-પંડ્યાની જુગલબંધી અને દુબેનો અંતિમ પ્રહાર
મેચનો અસલી ટર્નિંગ પોઈન્ટ 18મી અને 19મી ઓવર રહી. ગંભીરના સૂચન પર સૂર્યાએ બોલ બુમરાહને સોંપ્યો, જેમણે 18મી ઓવરમાં કરકસરભરી બોલિંગ કરીને માત્ર 6 રન આપ્યા. ત્યારબાદ 19મી ઓવરમાં હાર્દિક પંડ્યાએ કમાન સંભાળી અને માત્ર 9 રન ખર્ચીને ઈંગ્લેન્ડની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. છેલ્લી ઓવરમાં જ્યારે જીતવા માટે 30 રનની જરૂર હતી, ત્યારે શિવમ દુબેએ પોતાની સંયમ જાળવી રાખ્યો અને ભારતને 7 રને યાદગાર જીત અપાવી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gautam gambhircaptain suryakumar yadavT20 World Cupjasprit bumrah

Trending news