/રવિવારે ક્રિકેટનો હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલો! એશિયન લેજેન્ડ્સ લીગમાં ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન

India vs Pakistan Match: જ્યારે પણ ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ એકબીજા સામે આવે છે, ત્યારે ઉત્સાહ ચરમસીમાએ હોય છે. જો મેચ ક્રિકેટના મેદાન પર હોય, તો શું કહી શકાય? ફરી એકવાર, ભારતીય અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ વચ્ચે મેચ થવાની છે. જોકે, આ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ નથી. આ મેચ એશિયન લિજેન્ડ્સ લીગ 2026 માં રમાશે, જે પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે.
આ વખતે, કુલ 6 ટીમો ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી છે. ઇન્ડિયન રોયલ્સ અને પાકિસ્તાન પેન્થર્સ વચ્ચેનો મુકાબલો રવિવાર, 2 ઓગસ્ટના રોજ રમાશે. જો કે, આગામી વર્ષે ODI વર્લ્ડ કપ 2027માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ માટે પણ અપેક્ષા છે.
એશિયન લિજેન્ડ્સ લીગમાં આજે સાંજે એશિયન સ્ટાર્સ અને પાકિસ્તાન પેન્થર્સ વચ્ચે મેચ થશે
એશિયન લિજેન્ડ્સ લીગ સીઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલી મેચ ગુરુવાર, 30 જુલાઈના રોજ રમાઈ હતી. શ્રીલંકા લાયન્સ અને અફઘાનિસ્તાન પઠાણો એકબીજા સામે ટકરાયા હતા. શ્રીલંકા લાયન્સે 15 રનથી મેચ જીતી લીધી. આજે, શુક્રવારે, પાકિસ્તાન પેન્થર્સ અને એશિયન સ્ટાર્સ વચ્ચે મેચ રમાશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, એશિયન સ્ટાર્સ ટીમમાં ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ પણ રમતા જોવા મળશે.
પાકિસ્તાન પેન્થર્સ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે મોહમ્મદ હફીઝ
મોહમ્મદ હફીઝ પાકિસ્તાન પેન્થર્સ ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. આ ટીમમાં શરજીલ ખાન, ઉમર અકમલ, શોએબ મલિક, કામરાન અકમલ, સોહેલ તનવીર, વહાબ રિયાઝ, સઈદ અજમલ અને નાવેદ-ઉલ-હક રાણા જેવા ખેલાડીઓ રમી રહ્યા છે, જેમણે ભારત સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પણ રમી છે. એશિયન સ્ટાર્સની વાત કરીએ તો, તેનું નેતૃત્વ તિલકરત્ને દિલશાન કરી રહ્યા છે. આ ટીમમાં સૌરભ તિવારી, અંકિત રાજપૂત અને રોબિન ઉથપ્પા જેવા ભારતીય ખેલાડીઓ જોવા મળશે.
ઇન્ડિયન રોયલ્સની પહેલી મેચ આજે બાંગ્લાદેશ ટાઇગર્સ સામે રમાશે
ઇન્ડિયન રોયલ્સની ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ આજે, 31 જુલાઈ, સાંજે 5:00 વાગ્યે રમાશે. આ ટીમનું સુકાની શિખર ધવન છે અને તેમાં નમન ઓઝા, અંબાતી રાયડુ, સુરેશ રૈના, યુસુફ પઠાણ, દિનેશ કાર્તિક અને હરભજન સિંહ જેવા ખેલાડીઓ હશે.
ઇન્ડિયન રોયલ્સની ટીમઃ
શિખર ધવન (કેપ્ટન), નમન ઓઝા (વિકેટકીપર), અંબાતી રાયડુ, સુરેશ રૈના, યુસુફ પઠાણ, દિનેશ કાર્તિક, સ્ટુઅર્ટ બિન્ની, શાહબાઝ નદીમ, હરભજન સિંહ, પવન નેગી, મનપ્રીત ગોની, ઋષિ ધવન, સુદીપ જાકાબ, સુદીપ, ફૈજબાલ, શૌર્ય સિંહ, અસદ પઠાણ, સારુલ કંવર, ઈશ્વર પાંડે, રાઘવ ધવન અને સુબોથ ભાટી.
પાકિસ્તાન પેન્થર્સ સ્ક્વોડઃ
શરજીલ ખાન, ઉમર અકમલ, મોહમ્મદ હાફીઝ (કેપ્ટન), શોએબ મલિક, કામરાન અકમલ (વિકેટકીપર), ઈમરાન નઝીર, સામી અસલમ, અબ્દુર રહેમાન, સોહેલ તનવીર, વહાબ રિયાઝ, સઈદ અજમલ, નાવેદ-ઉલ-હસન, મોહમ્મદ ઈરફાન, યાસિર અલી શાહ, યાસિર અલી શાહ,