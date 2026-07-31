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રવિવારે ક્રિકેટનો હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલો! એશિયન લેજેન્ડ્સ લીગમાં ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન

India vs Pakistan Match: ભારત અને પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ ફરી એક વાર આમને-સામને આવવાના છે. આ વખતે એશિયન લિજેન્ડ્સ લીગમાં ઇન્ડિયા રોયલ્સ અને પાકિસ્તાન પેન્થર્સ વચ્ચે મેચ રમાશે. આ મેચ રવિવારના રોજ રમાશે. 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 31, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:35 PM IST
રવિવારે ક્રિકેટનો હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલો! એશિયન લેજેન્ડ્સ લીગમાં ટકરાશે ભારત અને પાકિસ્તાન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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