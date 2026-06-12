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Fifa World Cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર! ઓપનિંગ મેચમાં ગોલથી વધુ મળ્યા રેડ કાર્ડ

ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની પ્રથમ મેચ મેક્સિકો અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં યજમાન મેક્સિકોએ 2-0થી જીત મેળવી હતી. મેચ દરમિયાન 3 રેડ કાર્ડ મળ્યા, જેની સાથે ઈતિહાસ બની ગયો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:24 AM IST
Fifa World Cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર! ઓપનિંગ મેચમાં ગોલથી વધુ મળ્યા રેડ કાર્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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