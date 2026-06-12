/Fifa World Cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પ્રથમવાર! ઓપનિંગ મેચમાં ગોલથી વધુ મળ્યા રેડ કાર્ડ

ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026નો જોરદાર અંદાજમાં પ્રારંભ થઈ ગયો છે. સહ-યજમાન મેક્સિકોએ ઉદ્ઘાટન મેચમાં સાઉથ આફ્રિકાને 2-0થી હરાવી ટૂર્નામેન્ટમાં શાનદાર શરૂઆત કરી છે. પરંતુ આ મેચમાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત તે રહી કે ગોલથી વધુ રેડ કાર્ડ ખેલાડીઓને મળ્યા હતા. ફુટબોલના મેદાનમાં રેડ કાર્ડ મળવું મોટી વાત માનવામાં આવે છે. રેફરી દ્વારા રેડ કાર્ડ દેખાવડા પર ખેલાડીએ તત્કાલ મેદાન છોડવું પડે છે, જેનાથી ટીમને નુકસાન પહોંચે છે. મેચ રેફરી દ્વારા ખેલાડીને રેડ કાર્ડ ગંભીર નિયમોના ઉલ્લંઘન કે ખરાબ વ્યવહારને કારણે દેખાડવામાં આવે છે.
મેક્સિકો વિરુદ્ધ આફ્રિકા વર્લ્ડ કપની ઓપનિંગ મેચમાં ત્રણ વખત રેડ કાર્ડનો ઉપયોગ થયો હતો. ફીફા વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં આ પ્રથમ ઘટના છે, જ્યારે ઓપનિંગ મેચ દરમિયાન રેફરીએ ત્રણ વખત રેડ કાર્ડનો ઉપયોગ કર્યો છે.
આ મેચમાં ત્રણ રેડ કાર્ડ દેખાડવામાં આવ્યા- બે સાઉથ આફ્રિકા અને એક મેક્સિકોને. મેચ દરમિયાન જબરદસ્ત ટેકલ, રેફરી સાથે વિવાદ અને ખેલાડીઓ વચ્ચે શારીરિક ટકરાવ જોવા મળ્યો હતો. રિપોર્ટ અનુસાર વિશ્વકપની ઓપનિંગ મેચમાં દેખાડવામાં આવેલા ત્રણ રેડ કાર્ડ અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ સંખ્યા છે.
જર્મનીમાં 2006મા રમાયેલા વિશ્વકપ બાદ પ્રથમવાર એવું બન્યું હતું જ્યારે કોઈ ટીમને બે રેડ કાર્ડ મળ્યા છે. 20 વર્ષ પહેલા પોર્ટુગલ અને નેધરલેન્ડને એક મેચમાં બે-બે રેડ કાર્ડ દેખાડવામાં આવ્યા હતા.
ચોંકાવનારી વાત છે કે છેલ્લા બે વિશ્વકપ 2022 અને 2018 દરમિયાન કુલ 4-4 રેડ કાર્ડ દેખાડવામાં આવ્યા હતા.
ઓપનિંગ મેચમાં આ ખેલાડીઓને મળ્યા રેડ કાર્ડ
ગુરૂવારે મેક્સિકો સિટીના એઝ્ટેકા સ્ટેડિયમમાં સાઉથ આફ્રિકાના સ્ફેફેલો સિથોલે અને થેમ્બા જવાનેને મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા, જ્યારે મેક્સિકોના સીઝર મોન્ટેસને રેડ કાર્ડ દેખાડવામાં આવ્યું હતું.
આ પ્રથમવાર છે જ્યારે વિશ્વકપની શરૂઆતી મેચમાં ત્રણ ખેલાડીઓને મેદાનની બહાર મોકલવામાં આવ્યા છે અને ત્રણેયને સીધા રેડ કાર્ડ દેખાડવામાં આવ્યા છે. એટલે કે બહાર મોકલવામાં આવેલા કોઈપણ ખેલાડીને બે યલો કાર્ડ મળ્યા નહોતા.