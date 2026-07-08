/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં થયો ચમત્કાર, 72 વર્ષમાં પહેલીવાર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોચ્યો આ દેશ

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેમાં પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં કોલંબિયાને 4-3થી હરાવ્યું હતું. 1954 પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.
રુબેન વર્ગાસે જીતની કિક મારી હતી, સાત દાયકામાં પહેલી વાર સ્વિટ્ઝર્લેન્ડને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના છેલ્લા આઠમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનો સામનો આર્જેન્ટિના સામે થશે. વાનકુવરમાં રમાયેલી આ મેચમાં, બંને ટીમો નિર્ધારિત 90 મિનિટ અને વધારાના સમયમાં ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ રહી.
મેચ દરમિયાન બંને ટીમોએ અનેક તકો ઉભી કરી, પરંતુ કોઈ પણ ખેલાડી તેને ગોલમાં રૂપાંતરિત કરી શક્યો નહીં. ત્યારબાદ પેનલ્ટી શૂટઆઉટ દ્વારા મેચનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, જે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન સાથે જીતી લીધી.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં એક ચમત્કાર
રુબેન વર્ગાસે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ માટે મહત્વપૂર્ણ પેનલ્ટીમાં રૂપાંતર કર્યું, જેનાથી ટીમનો વિજય થયો. મેચ પછી, તેણે કહ્યું કે તેને ખાતરી નહોતી કે તે રમી શકશે, પરંતુ ટીમને મદદ કરી અને તેના માટે ખૂબ જ ખાસ ક્ષણ હતી. તેણે કહ્યું કે પેનલ્ટી લેતા પહેલા તે આત્મવિશ્વાસ ધરાવતો હતો અને ટીમને જીતવામાં મદદ કરી શક્યો તે બદલ ખુશ હતો. મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો, જ્યારે સ્ટાર ખેલાડી જોહાન મઝામ્બી ઘૂંટણની ઈજાને કારણે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો.
સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ 72 વર્ષમાં પહેલી વાર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું
જોહાન મઝામ્બીની ગેરહાજરીમાં, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે પહેલા હાફમાં હુમલો કરવામાં સંઘર્ષ કર્યો. બીજી બાજુ, કોલંબિયાએ બોલ પર વધુ નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું, પરંતુ કોઈ પણ ગોલ કરવાની તક બનાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. કોલંબિયાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ ગુસ્તાવો પુએર્ટા તરફથી આવ્યો, જેનો શાનદાર શોટ સ્વિસ ગોલકીપર ગ્રેગોર કોબેલે શાનદાર રીતે બચાવ્યો. બીજા હાફમાં લુઈસ સુઆરેઝને પણ તક મળી, પરંતુ તેનો શોટ લક્ષ્યની બહાર ગયો. આ દરમિયાન, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના ફેબિયન રીડરની વોલી કોલંબિયાના ગોલકીપર કેમિલો વર્ગાસે સરળતાથી બચાવી લીધી.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડનો ઐતિહાસિક વિજય
એક્સ્ટ્રા ટાઇમમાં મેચ ઉત્તેજનાની ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ. કોલંબિયાના જોન લુકુમીનો હેડર ક્રોસબારમાં અથડાયો, જ્યારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના ઝાકી અમદૌનીનો શોટ પણ ગોલકીપરે બ્લોક કરી દીધો. અંતે, પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં, ગ્રેગોર કોબેલે એક મહત્વપૂર્ણ બચાવ કર્યો, અને રુબેન વર્ગાસે નિર્ણાયક પેનલ્ટીમાં રૂપાંતર કરીને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને ઐતિહાસિક વિજય અપાવ્યો.