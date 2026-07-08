Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં થયો ચમત્કાર, 72 વર્ષમાં પહેલીવાર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોચ્યો આ દેશ

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં થયો ચમત્કાર, 72 વર્ષમાં પહેલીવાર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોચ્યો આ દેશ

Football World Cup 2026: આ ટીમે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. 72 વર્ષમાં પહેલી વાર સ્વિસ ટીમ ફિફા વર્લ્ડ કપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:25 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં થયો ચમત્કાર, 72 વર્ષમાં પહેલીવાર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોચ્યો આ દેશ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જાણો સવારે ખાલી પેટ પાણી પીવાનો નિયમ, મોટાભાગના લોકો આ વાતને ઈગ્નોર કરે છે
Health TIPS17 min ago
2
fifa world cup 202625 min ago
3
surat rain37 min ago
4
Navsari flood crisis1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago