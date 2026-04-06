IPL 2026 વચ્ચે હાર્દિક-નતાશાના સંબંધોમાં નવો વળાંક... એક્સ વાઈફની પોસ્ટથી ખડભડાટ! પરિવારની તસવીરો વાયરલ

Natasa Stankovic New Post: ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા તેના રમતગમત કારકિર્દીની સાથે સાથે તેના અંગત જીવનને કારણે પણ ચર્ચામાં રહે છે. જુલાઈ 2024માં, હાર્દિક પંડ્યા અને નતાશાએ તેમના પાંચ વર્ષના સંબંધોનો અંત લાવ્યો. હવે, હાર્દિક તેની નવી ગર્લફ્રેન્ડ, મહિકા શર્મા પર પ્રેમ વરસાવતો જોવા મળે છે. જો કે, હાર્દિક અને નતાશાના સંબંધોમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:07 AM IST
Natasa Stankovic New Post: હાર્દિક પંડ્યા ઘણીવાર પોતાના અંગત જીવનને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી હાર્દિક પંડ્યા અને તેની નવી ગર્લફ્રેન્ડ મહિકા શર્મા વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. તેમના સંબંધો જાહેર છે, અને તેઓ એકબીજા પર પ્રેમ વરસાવતા જોવા મળે છે. 2024માં, હાર્દિક અને નતાશા સ્ટેનકોવિકનો પાંચ વર્ષનો સંબંધ સમાપ્ત થયો અને તેઓ અલગ થઈ ગયા. જોકે, હવે, હાર્દિક અને માહિકા વિશેની અફવાઓ વચ્ચે, તેમના સંબંધોમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે.

આ પોસ્ટે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જગાવી

નતાશા સ્ટેનકોવિક સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ છે. ભલે હાર્દિક અને નતાશા હવે સાથે નથી, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર નિયમિતપણે તેમના પુત્ર અગસ્ત્યને મળવા જાય છે. હાર્દિકે તાજેતરમાં જ તેના પુત્રને ડિફેન્ડર કાર ભેટ આપી હતી, જેને નતાશાએ લેવા માટે હાજરી આપી હતી. હવે, નતાશાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે જેણે ચર્ચા જગાવી છે. યુઝર્સ આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છે કે શું હાર્દિક અને નતાશા હજુ પણ સાથે છે.

 

— chhavi💫 (@abeyarrrrrr) April 5, 2026

આ પોસ્ટ ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર શેર કરી

નતાશાએ રવિવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી પોસ્ટ કરી. આ પોસ્ટ હાર્દિક પંડ્યાના પરિવારને મળવા માટે વડોદરાની ટ્રીપમાંથી આવી છે. નતાશાએ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની મુલાકાતના ફોટા શેર કર્યા, જેનાથી ઓનલાઈન અટકળો શરૂ થઈ ગઈ કે આ કપલ હજુ પણ સાથે હોઈ શકે છે. ફોટામાં હાર્દિકની માતા, દાદી, બહેન અને ભાઈ કૃણાલ પંડ્યા પણ જોવા મળ્યા હતા. તેઓ બધા ખૂબ ખુશ દેખાય છે.

 

યુઝર્સનું રિએક્શન

એક વપરાશકર્તાએ સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો શેર કરતા લખ્યું કે, કંઈ પણ બતાવતું નથી કે હાર્દિક પંડ્યાનો પરિવાર નતાશા સ્ટેન્કોવિકની આ રીતે કેટલું ધ્યાન રાખે છે. નતાશા સ્ટેન્કોવિક હાર્દિક પંડ્યાની માતા, દાદી અને બહેન સાથે. આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા પછી, ઇન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓએ અનુમાન લગાવવાનું શરૂ કર્યું કે બંને ખાનગી રીતે ડેટિંગ કરી રહ્યા હશે. એક યુઝર્સે લખ્યું કે, "મિલનનો સમય નજીક છે..."

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

