Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ટીમ ઇન્ડિયા સાથે થઈ 10 લાખ 48 હજારમાંથી એકવાર થતી અનહોની! આ 'બદનસીબી' ક્યારે થશે ખતમ?

India vs South Africa: ભારતની કમનસીબી પૂરી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વન-ડે સિરીઝની બીજી મેચમાં પણ ભારતે ટોસ હાર્યો હતો. આ વન-ડે ઇન્ટરનેશનલમાં ભારતની સતત 20મી વખત ટોસ હાર્યો છે, જે પોતે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:44 PM IST

Trending Photos

ટીમ ઇન્ડિયા સાથે થઈ 10 લાખ 48 હજારમાંથી એકવાર થતી અનહોની! આ 'બદનસીબી' ક્યારે થશે ખતમ?

India vs South Africa 2nd ODI: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે બીજી વન-ડે મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. વળી, ટીમ ઇન્ડિયાએ ફરી એકવાર ટોસ ગુમાવ્યો. રોહિત શર્મા પછી શુભમન ગિલને વન-ડે ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. 

જોકે, ગિલની ઇજાને કારણે કેએલ રાહુલને ટીમની કપ્તાની સોંપવામાં આવી. કેપ્ટન બદલાતા રહ્યા, પરંતુ ટીમનું નસીબ ન બદલાયું. ભારતીય ટીમ વન-ડે ઇન્ટરનેશનલમાં સતત 20મો ટોસ હારી છે, જે પોતે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. આ પહેલા વન-ડે ઇતિહાસમાં અન્ય કોઈ ટીમ સતત આટલી વખત ટોસ હારી નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 3, 2025

ટીમ ઇન્ડિયાનો સાથ નથી છોડી રહી ‘બદનસીબી’
ભારતીય ટીમનો ટોસ હારવાનો સિલસિલો 2023 વન-ડે વર્લ્ડ કપની ફાઇનલથી શરૂ થયો હતો, જે 2 વર્ષથી વધુ સમય પછી પણ ખતમ થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. ત્યારે ટીમની કમાન રોહિત શર્માના હાથમાં હતી અને તેમની કપ્તાનીમાં ભારતે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં પણ એક પણ ટોસ જીત્યો નહોતો. ત્યાર પછી શુભમન ગિલના નસીબે પણ સાથ ન આપ્યો અને તેઓ પણ એક પણ ટોસ જીતી ન શક્યા. હવે કેએલ રાહુલની કપ્તાનીમાં પણ ટીમ ઇન્ડિયા સતત બે ટોસ હારી ચૂકી છે. વન-ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ભારતની આ સતત 20મી હાર છે, જે પોતે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. ગૂગલ જેમિનીના આંકડા મુજબ, આ 10 લાખ 48 હજારમાંથી એકવાર થતી અશક્ય ઘટના છે. આવું અત્યાર સુધી કોઈ ટીમ સાથે થયું નથી. ટીમ ઇન્ડિયાની બદનસીબી પૂરી થવાનું નામ નથી લઈ રહી.

ટોસ હાર્યા પછી શું બોલ્યા કેએલ રાહુલ?
ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન કેએલ રાહુલ પણ રાયપુરમાં ટોસ જીતવાના દબાણમાં દેખાયા. તેમણે પોતે આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો અને કહ્યું, “સાચું કહું તો મારા પર ટોસ જીતવાનું ઘણું દબાણ હતું, કારણ કે અમે ઘણા લાંબા સમયથી વન-ડેમાં કોઈ ટોસ જીત્યો નથી. હું એ માટે પ્રેક્ટિસ પણ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ સ્પષ્ટ દેખાય છે કે તેની કોઈ અસર થઈ નથી. મને લાગે છે કે છેલ્લી મેચમાં અમારું પ્રદર્શન ખૂબ જ શાનદાર રહ્યું હતું. અમને ત્યાં ઘણી સકારાત્મક વસ્તુઓ મળી હતી અને અમે તેને આગળ પણ જાળવી રાખવા માંગીએ છીએ.”

"I have been practicing so hard". (Smiles) pic.twitter.com/7XL6BKTgZn

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 3, 2025

IND vs SA બીજી વન-ડે: બંને ટીમોની પ્લેઇંગ XI
ભારત: યશસ્વી જયસ્વાલ, રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, વોશિંગ્ટન સુંદર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), રવીન્દ્ર જડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.

દક્ષિણ આફ્રિકા: ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), એડેન માર્કરામ, ટેમ્બા બાવુમા (કેપ્ટન), મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે, ટોની ડી ઝોરઝી, ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, માર્કો જાનસેન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ, નાન્દ્રે બર્ગર, લુંગી એનગિડી.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Team IndiaINDIA HAS LOST 20 CONSECUTIVE TOSS IN ODIsRohit SharmaShubman GillKL RahulInd vs SAindian cricket teamBCCINews 24Cricket Newssports newsટીમ ઈન્ડિયાભારતે વનડેમાં સતત 20 ટોસ ગુમાવ્યા છેરોહિત શર્માશુભમન ગિલકેએલ રાહુલભારત વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકાભારતીય ક્રિકેટ ટીમબીસીસીઆઈસમાચાર 24ક્રિકેટ સમાચારરમતગમત સમાચાર

Trending news