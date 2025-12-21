એક ફોન કોલ અને વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો શુભમન ગિલ... રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો
Gill T20I Form: શુભમન ગિલને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમમાંથી બાકાત રાખવાની જાહેરાત પહેલા જ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે આ નિર્ણય અચાનક અને આશ્ચર્યજનક બન્યો હતો. ઈજા અને ખરાબ T20I ફોર્મે તેમનો કેસ નબળો પાડ્યો હતો, જ્યારે ટીમ સંતુલનને કારણે સંજુ સેમસનને તક આપવામાં આવી હતી.
Gill T20I Form: શુભમન ગિલને ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટીમમાંથી બાકાત રાખવાથી ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો માટે આશ્ચર્યજનક વાત હતી, પરંતુ ગિલ માટે પણ આ આઘાત ઓછો નહોતો. અહેવાલો અનુસાર, ગિલને સત્તાવાર ટીમની જાહેરાતના થોડા મિનિટ પહેલા જ તેની બાદબાકીની જાણ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી પરિસ્થિતિ વધુ અણધારી બની હતી.
એક ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, BCCIએ શનિવારે બપોરે 2 વાગ્યે તેના કાર્યાલયમાંથી T20 વર્લ્ડ કપ અને આગામી ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરી હતી. ગિલને ફોન દ્વારા થોડા સમય પહેલા જ આ નિર્ણયની જાણ કરવામાં આવી હતી. આ વિલંબિત માહિતીને કારણે, ગિલ પાસે તૈયારી કરવાનો સમય નહોતો કે પરિસ્થિતિ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા નહોતી.
મુસાફરી દરમિયાન મળ્યા સમાચાર
અહેવાલો દર્શાવે છે કે ગિલ અમદાવાદથી ચંદીગઢ પરત ફરી રહ્યો હતો જ્યારે તેને ટીમમાંથી બાકાત રાખવાની જાણ કરવામાં આવી હતી. તે પહેલાથી જ શહેર છોડીને ચાલી ગયો હતો. તે સ્પષ્ટ નથી કે કયા અધિકારીએ તેને જાણ કરી હતી, પરંતુ એ ચોક્કસ છે કે ગિલને મુસાફરી દરમિયાન આ સમાચાર મળ્યા હતા અને જાહેરાત પહેલાં જ તેને તેના ભાગ્ય વિશે ખબર પડી હતી.
ગિલ વર્લ્ડ કપ અને ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે તૈયારી કરી રહ્યો હતો
ગિલને ટીમમાંથી બહાર રાખવાથી આશ્ચર્યજનક લાગ્યું કારણ કે તે T20 વર્લ્ડ કપ અને ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી બંને માટે પોતાને તૈયાર માનતો હતો. વધુમાં, તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચમી અને અંતિમ T20I રમવા માટે ઉત્સુક હતો.
જમણા પગમાં નાની ઈજાને કારણે તેને લખનૌમાં ચોથી T20Iમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તે મેચ પછીથી રદ કરવામાં આવી હતી. આમ છતાં, ગિલ જો જરૂરી હોય તો પીડા સાથે રમવા તૈયાર હતો.
જોકે, તબીબી ટીમે તેને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપી હતી. એવી ચિંતા હતી કે જો ઈજા વધુ ખરાબ થાય, તો તે મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ પહેલા નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. BCCI એ પાછળથી પુષ્ટિ આપી કે ગિલને 16 ડિસેમ્બરે લખનૌમાં નેટમાં બેટિંગ કરતી વખતે તેના જમણા પગમાં ઇજા થઈ હતી અને સારવાર પછી તેમાં સુધારાના સંકેતો જોવા મળ્યા હતા.
સંજુ સેમસનને તક મળી, ટોપ ઓર્ડરમાં ફેરફાર
ગિલની ગેરહાજરીએ સંજુ સેમસન માટે દરવાજા ખોલ્યા. તે અમદાવાદ T20I માં રમ્યો અને હવે T20 સેટઅપમાં અભિષેક શર્મા સાથે ભારતના પસંદગીના ઓપનિંગ પાર્ટનર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે. ઇશાન કિશનને વધારાના ઓપનિંગ વિકલ્પ તરીકે જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે ભારતના ટોપ-ઓર્ડર કોમ્બિનેશનમાં મોટો ફેરફાર થયો છે.
શુભમન ગિલનું ઝાંખું થતું T20I ફોર્મ
જોકે, ગિલને બાકાત રાખવાનું એકમાત્ર કારણ સમય નહોતો. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી T20I ક્રિકેટમાં તેના પ્રદર્શન પર સતત પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. એશિયા કપ (સપ્ટેમ્બર) થી T20I ટીમમાં પાછા ફર્યા પછી, ગિલે 15 મેચોમાં 291 રન બનાવ્યા છે. તેની સરેરાશ લગભગ 24.25 હતી અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ લગભગ 137 હતો, પરંતુ તે એક પણ અડધી સદી ફટકારવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલી T20I શ્રેણીમાં તેનો સંઘર્ષ ચાલુ રહ્યો, જ્યાં તેણે ત્રણ મેચમાં ફક્ત 32 રન બનાવ્યા.
પસંદગીકારોની સ્પષ્ટતા: આ ક્ષમતાનો પ્રશ્ન નથી
જોકે, ટીમની જાહેરાત પછી, પસંદગીકારો અને ટીમ મેનેજમેન્ટે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા માટે ઉતાવળ કરી. મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ગિલને બાકાત રાખવાનો પ્રશ્ન તેની લાંબા ગાળાની ક્ષમતાનો પ્રશ્ન નથી. આ નિર્ણય ટીમ સંતુલન અને વર્લ્ડ કપ માટે પસંદ કરાયેલા સંયોજનને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો હતો, ખાસ કરીને ટોચના ક્રમની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને, અને ફક્ત વ્યક્તિગત ફોર્મના આધારે નહીં.
આગળ શું?
શુભમન ગિલ, જે હવે ચંદીગઢ પાછો ફર્યો છે, હવે સ્થાનિક ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પંજાબનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે, ત્યારબાદ તે જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં જોડાઈ શકે છે.
ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટીમ
સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (વાઈસ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી, વોશિંગ્ટન સુંદર,
