ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની સેમિફાઈનલ પહેલા પાકિસ્તાની પૂર્વ ક્રિકેટરની ભવિષ્યવાણી થઈ વાયરલ, જાણો શું કહ્યું
India vs England Semi Final: T20 વર્લ્ડ કપના બીજા સેમિફાઇનલ પહેલા મોહમ્મદ આમિરે એક ભવિષ્યવાણી કરી છે. તેણે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની સેમિફાઇનલ પર ભવિષ્યવાણી કરી છે. ઇંગ્લેન્ડની ટીમ અને ભારતની ટીમ વિશે પણ ઘણું જણાવ્યું છે.
India vs England Semi Final: 2026 T20 વર્લ્ડ કપને લઈને ઉત્સાહ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યા પછી, વિશ્વનું ધ્યાન હવે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી સેમિફાઇનલ પર કેન્દ્રિત છે. આ મહાકાવ્ય મુકાબલા પહેલા, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ આમિરે ટીવી શોમાં એક ભવિષ્યવાણી કરી હતી. આમિર માને છે કે આ મેચમાં ભારત કરતાં ઇંગ્લેન્ડ જીતનો મજબૂત દાવેદાર છે.
આમિરે ઇંગ્લેન્ડને ફેવરીટ કહેવાના મુખ્ય કારણો તરીકે તેમના ખેલાડીઓની ઊંડાઈ અને ફોર્મનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમનો દલીલ છે કે ઇંગ્લેન્ડના ઓપનર, જોસ બટલર અને ફિલ સોલ્ટ, હાલમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ટીમ હજુ પણ સતત મેચ જીતી રહી છે.
મીડિયમ ક્રમના બેટ્સમેનોના સારા ફોર્મને ઇંગ્લેન્ડની વાસ્તવિક તાકાત
આમિરે ચેતવણી આપી હતી કે, જો તે બેમાંથી એક પણ, બટલર અને સોલ્ટ, આઉટ થશે, તો તેમની મેચ પર ભારે અસર પડશે. તેમણે હેરી બ્રુક, સેમ કરન અને વિલ જેક્સ જેવા મીડિયમ ક્રમના બેટ્સમેનોના સારા ફોર્મને ઇંગ્લેન્ડની વાસ્તવિક તાકાત ગણાવી.
સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા અને અભિષેક શર્માના ફોર્મ અંગે ચિંતા
બીજી તરફ, આમિરે ભારતીય ટીમના પ્રદર્શનમાં સાતત્યનો અભાવ દર્શાવ્યો. તેમના મતે, ભારતીય બેટિંગ ઓર્ડરમાં હાલમાં ગતિનો અભાવ છે અને ટીમ ફક્ત વ્યક્તિગત પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે. સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા અને અભિષેક શર્માના ફોર્મ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા, આમિરે કહ્યું કે, તમે એક બોલર (બુમરાહ) અથવા એક બેટ્સમેન વિશે સંપૂર્ણપણે ખાતરી કરી શકતા નથી કે આ ટીમ પ્રભુત્વ મેળવશે.
આમિર માને છે કે ફક્ત થોડા ભારતીય ખેલાડીઓ લાંબી ઇનિંગ્સ રમી રહ્યા છે, જ્યારે એકંદર યુનિટ ચેમ્પિયન ટીમ જેવું પ્રદર્શન કરી રહ્યું નથી.
જે પણ ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરશે તેને ફાયદો થશે.
મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી આ મેચ માટે આમિરે ટોસને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પણ માન્યો. તેમણે વિશ્લેષણ કર્યું કે વાનખેડે એક હાઈ સ્કોરિંગ ગ્રાઉન્ડ હોવાથી, જે પણ ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરશે તેને ફાયદો થશે. આમિરે સ્પષ્ટ ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું કે, મને લાગે છે કે ઇંગ્લેન્ડ ફેવરિટ છે. જ્યારે આ જ ચર્ચામાં અન્ય એક્સપર્ટોએ સ્વીકાર્યું કે ભારત પાસે ઘરેલું મેદાન અને મજબૂત દર્શકોના સમર્થનનો ફાયદો છે, ત્યારે આમિરના મતે, ઇંગ્લેન્ડનું સંતુલન તેમને આ મેચમાં ધાર આપે છે.
