Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /અક્ષર પટેલના નામે શરમજનક રેકોર્ડ! ઈંગ્લેન્ડ સામે 4 ઓવરમાં લૂંટાવ્યા આટલા રન

અક્ષર પટેલના નામે શરમજનક રેકોર્ડ! ઈંગ્લેન્ડ સામે 4 ઓવરમાં લૂંટાવ્યા આટલા રન

Axar Patel Shameful Record: ઇંગ્લેન્ડ સામે ટીમ ઇન્ડિયાનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું. પાંચમી T20I મર્યાદા વટાવી ગઈ. ઇંગ્લેન્ડે ટીમ ઇન્ડિયા સામે 20 ઓવરમાં 257 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન અક્ષર પટેલે શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:59 PM IST
અક્ષર પટેલના નામે શરમજનક રેકોર્ડ! ઈંગ્લેન્ડ સામે 4 ઓવરમાં લૂંટાવ્યા આટલા રન

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ટ્રમ્પની તબાહ કરી દેવાની ધમકી પર ઈરાનનો પલટવાર: ‘હવે કોઈ વાતચીત નહીં થાય...’
Iran America War51 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
3
Kia Sorento unofficial bookings India1 hr ago
4
harshit rana2 hrs ago
5
Ketan Agarwal Murder Case2 hrs ago