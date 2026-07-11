/અક્ષર પટેલના નામે શરમજનક રેકોર્ડ! ઈંગ્લેન્ડ સામે 4 ઓવરમાં લૂંટાવ્યા આટલા રન

Axar Patel Shameful Record: સાઉથમ્પ્ટનમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી T20I મેચમાં, ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોએ ભારતીય બોલરોને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભારતના અનુભવી સ્પિન ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલને સૌથી વધુ નુકસાન થયું હતું. અક્ષરે તેના ચાર ઓવરના સ્પેલમાં 63 રન આપ્યા અને એક પણ વિકેટ લીધી નહોતી. આ તેની T20I કારકિર્દીનો સૌથી મોંઘો સ્પેલ સાબિત થયો. આ મેચમાં જોસ બટલર (64 બોલ, 12 ચોગ્ગા, 8 છગ્ગાના મદદથી 131 રન) એ શાનદાર સદી ફટકારી, જ્યારે કેપ્ટન હેરી બ્રુક (45 બોલ, 4 ચોગ્ગા, 8 છગ્ગા, 95*) એ પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.
ટી20 ક્રિકેટમાં શરમજનક રેકોર્ડ
અક્ષર પટેલે પોતાની કારકિર્દીમાં 319 ટી20 ઇનિંગ્સમાં બોલિંગ કરી છે, પરંતુ તેણે પહેલાં ક્યારેય એક પણ મેચમાં 63 રન આપ્યા નહોતા. ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન જોસ બટલર અને અન્ય બેટ્સમેનોએ શરૂઆતથી જ અક્ષર પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેની સચોટ લાઇન અને લેન્થ અને ચુસ્ત બોલિંગ માટે જાણીતા, અક્ષર આ મેચમાં સંપૂર્ણપણે બિનઅસરકારક રહ્યા.
અનવોન્ટેડ યાદીમાં સામેલ
આ સ્પેલ સાથે, અક્ષર ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારત માટે સૌથી મોંઘા સ્પેલની યાદીમાં સંયુક્ત ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. આ યાદીમાં પ્રસિધ્ઘ કૃષ્ણ ટોચ પર છે, જેમણે 2023માં ગુવાહાટીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વિકેટ લીધા વિના 68 રન આપ્યા હતા. વરુણ ચક્રવર્તી બીજા સ્થાને છે, જેમણે 2026માં વાનખેડે ખાતે ઇંગ્લેન્ડ સામે 64 રન આપ્યા હતા. યુઝવેન્દ્ર ચહલે 2018માં સેન્ચુરિયનમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 63 રન આપ્યા હતા, અને હવે અક્ષર પણ આ આંકડા પર પહોંચી ગયો છે.
T20I માં ભારત માટે સૌથી મોંઘા સ્પેલ
રસપ્રદ વાત એ છે કે, અક્ષર પટેલ લાંબા સમયથી ભારતના સૌથી વિશ્વસનીય T20 બોલરોમાંના એક માનવામાં આવે છે. તે નવા બોલથી લઈને મધ્ય ઓવરો સુધી તેની સતત સારી બોલિંગ માટે જાણીતો છે. જો કે, સાઉધમ્પ્ટનમાં, અંગ્રેજી બેટ્સમેનોએ તેને સ્વસ્થ થવાની કોઈ તક આપી ન હતી.
તેઓએ અક્ષરની લયને વારંવાર મોટા શોટ ફટકારીને અને તેની ચારેય ઓવરમાં રન બનાવીને તોડી હતી. ખરાબ દિવસ કોઈપણ બોલર સાથે થઈ શકે છે, અને અક્ષર પટેલ સાથે પણ આવું જ થયું. જો કે, આ મેચમાં આ સ્પેલ ચોક્કસપણે તેની કારકિર્દીમાં સૌથી મોંઘો બન્યો છે.