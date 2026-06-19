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કોઈ ઈજા નહીં, કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ નહીં, ગંભીરનો 'પ્રિય' ખેલાડી અચાનક ટીમ ઈન્ડિયામાં પ્રવેશ્યો

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની શ્રેણીની ત્રીજી વનડે ચેન્નાઈમાં રમાનારી છે, અને તે પહેલાં, હર્ષિત રાણાને ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:18 PM IST
કોઈ ઈજા નહીં, કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ નહીં, ગંભીરનો 'પ્રિય' ખેલાડી અચાનક ટીમ ઈન્ડિયામાં પ્રવેશ્યો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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