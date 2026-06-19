કોઈ ઈજા નહીં, કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ નહીં, ગંભીરનો 'પ્રિય' ખેલાડી અચાનક ટીમ ઈન્ડિયામાં પ્રવેશ્યો

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ ચેન્નાઈના ચેપોક સ્ટેડિયમમાં રમાનારી છે. 20 જૂને યોજાનારી આ મેચ ફક્ત ઔપચારિકતા છે કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયા પહેલાથી જ શ્રેણી 2-0 થી જીતી ચૂકી છે.
હર્ષિત રાણાને સતત તકો મળી
જોકે, આ મેચ પહેલા જ હર્ષિત રાણાનો ભારતીય ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. BCCI એ શુક્રવારે સવારે આ જાહેરાત કરી હતી. ગૌતમ ગંભીરને ભારતીય ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા બાદ, હર્ષિત રાણાને સતત તકો મળી છે, અને ઘણા ચાહકોએ આ અંગે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. જોકે, હર્ષિતે ચોક્કસપણે તેના પ્રદર્શનથી તેના ટીકાકારોને જવાબ આપ્યો છે.
અંતિમ વનડે માટે ભારતીય ટીમમાં જોડાયો
BCCI એ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, પેસર હર્ષિત રાણાએ ઘૂંટણનું રિહેબિલિટેશન પૂર્ણ કર્યું છે અને અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી અને અંતિમ વનડે માટે ભારતીય ટીમમાં જોડાયો છે. રાણાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ભારતના T20 વર્લ્ડ કપ વોર્મ-અપ મેચ દરમિયાન લિગામેન્ટ સ્ટ્રેનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને ફેબ્રુઆરીમાં તેની સર્જરી થઈ હતી, અને ત્યારથી તે ક્રિકેટથી બહાર છે. ઈજાના કારણે 24 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર T20 વર્લ્ડ કપ અને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ બંનેમાંથી બહાર થઈ ગયો.
ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
એકાના ખાતેની મેચની વાત કરીએ તો, ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, અફઘાનિસ્તાનને 170 રનથી કચડી નાખ્યું. પહેલા બેટિંગ કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાએ 402 રન બનાવ્યા. શુભમન ગિલે 110 બોલમાં 154 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જ્યારે ઈશાન કિશને 79 બોલમાં 125 રન બનાવ્યા.
અફઘાનિસ્તાન ફક્ત 232 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું
જોકે, 403ના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, અફઘાનિસ્તાન ફક્ત 232 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ભારત તરફથી ગુર્નુર બ્રારે શાનદાર બોલિંગ કરી, 60 રનમાં 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે 45 રનમાં 3 વિકેટ લીધી. પ્રિન્સ યાદવે પોતાના ડેબ્યૂ મેચમાં 56 રનમાં 2 વિકેટ લીધી.
ODI ક્રિકેટમાં રનથી બીજી સૌથી મોટી હાર
અફઘાનિસ્તાન તરફથી રહમત શાહે 89 બોલમાં સૌથી વધુ 79 રન બનાવ્યા, જ્યારે રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે 41 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ અફઘાનિસ્તાનની ODI ક્રિકેટમાં રનથી બીજી સૌથી મોટી હાર હતી. ભારતે વરસાદથી પ્રભાવિત પ્રથમ ODIમાં અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું. શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ 20 જૂને ચેન્નાઈમાં રમાશે.
આવી હોઈ શકે છે ભારતની ટીમ
ત્રીજી ODI માટે અપડેટેડ ભારતીય ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, શ્રેયસ ઐયર (ઉપ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રખ્યાત કૃષ્ણ, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનુર બ્રાર, હર્ષ દુબે, યશસ્વી જયસ્વાલ અને હર્ષિત રાણા.