/50 ઓવરમાં 823 રનનો ટારગેટ અને 794 રનની વિશાળ જીત, IPL દરમિયાન જોવા મળી એક ઐતિહાસિક વનડે મેચ

Cricket News: ભારતમાં હાલમાં IPLની ધુમ ચાલી રહી છે, ત્યારે એક એવો રેકોર્ડ બન્યો છે, જેને તોડવો લગભગ અશક્ય લાગે છે. આ મેચમાં 822 રન બનાવ્યા હતા અને 823 રનનો ટારગેટ આપવામાં આવ્યો હતો, જેના જવાબમાં વિપક્ષી ટીમ માત્ર 28 બોલમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
Cricket News: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની દૂનિયામાં બોલબાલા છે, ત્યારે ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં એક નોંધપાત્ર ODI મેચ જોવા મળી છે, જેમાં ઝિમ્બાબ્વેના સ્કોર્પિયન્સ ક્રિકેટ ક્લબે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. તેઓએ 50 ઓવરમાં 822 રન બનાવ્યા અને મિથેન લાયન્સને માત્ર 28 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને 794 રનનો જંગી વિજય મેળવ્યો.
સ્કોર્પિયન્સ ક્રિકેટ ક્લબ અને મિથેન લાયન્સની વચ્ચેની આ મેચ 2025-26 માસવિંગો 50-ઓવર ફર્સ્ટ લીગમાં રમાઈ હતી. જો આ સત્તાવાર લિસ્ટ A મેચ હોત, તો તે એક મોટો રેકોર્ડ હોત, પરંતુ સદભાગ્યે લાયન્સના બોલરો માટે, એવું નહોતું. ટોસ જીત્યા પછી, સ્કોર્પિયન્સના કેપ્ટન પ્રેઝ મકાઝાએ પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેના ઓપનર, વિલ્ફ્રેડ માટેન્ડે અને તાકુન્ડા માડેમ્બો, ચોગ્ગા અને છગ્ગાની ધમાલ કરતા લાલ થઈ ગયા હતા.
75 બોલમાં 203 રન બનાવી આઉટ થયો
21.3 ઓવર પછી પહેલી વિકેટ પડી ત્યાં સુધીમાં, માટેન્ડે તેની બેવડી સદી પૂર્ણ કરી ચૂક્યા હતા. તે ફક્ત 75 બોલમાં 203 રન બનાવી આઉટ થયો, જેમાં 23 ચોગ્ગા અને 13 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. લાયન્સના બોલરો રાહતનો શ્વાસ લે તે પહેલાં, નવા બેટ્સમેને પોતાનો રન-સ્કોરિંગ ચાલુ રાખ્યો. વિન્સેન્ટ મોયોએ ફક્ત 39 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
ઓપનર મેડામ્બોએ પોતાનું ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું
આ દરમિયાન, ઓપનર મેડામ્બોએ પોતાનું ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું અને ત્રેવડી સદી ફટકારી. મોટાભાગની 50 ઓવરની મેચોમાં 300 રનને સલામત સ્કોર માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ મેચમાં આ આંકડો પાર કરનાર એકમાત્ર મેડામ્બો હતો.
નિવૃત્તિ લેતા પહેલા, મેડામ્બોએ 143 બોલમાં 302 રન બનાવ્યા, જેમાં 50 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. કેપ્ટન મકાઝા આ રન-ફેસ્ટમાં વધુ ભાગ લઈ શક્યો નહીં, ફક્ત 5 બોલમાં 2 રન બનાવી આઉટ થયો. ગેબ્રિયલ જયાએ ફક્ત 49 બોલમાં અણનમ 110 રન બનાવ્યા. બોબ મુડઝિંગવા 12 બોલમાં 19 રન બનાવી અણનમ રહ્યા.
109 વધારાના રન આપ્યા
એટલું જ નહીં, લાયન્સે 79 વાઈડ અને 23 નો-બોલ સહિત 109 વધારાના રન આપ્યા. દરેક બોલરે તેમના સ્પેલમાં 100થી વધુ રન આપ્યા, જેમાં સૌથી આર્થિક બોલર સિડની શુમ્બાએ 13.3 રન પ્રતિ ઓવરના દરે આપ્યા.
પ્રથમ ઇનિંગમાં બેટ્સમેનોને અનુકૂળ રહેતી પિચ અચાનક એટલી બદલાઈ ગઈ કે જે પિચ બેટ્સમેનોને અનુકૂળ રહેવાની હતી, તે અચાનક બોલરો માટે સ્વર્ગ બની ગઈ. મિથેન લાયન્સ ફક્ત 28/7 જ બનાવી શક્યું અને 794 રનના મોટા માર્જિનથી હારી ગયું. લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ટીમ સ્કોરનો રેકોર્ડ બિહારના નામે છે, તેણે છેલ્લી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રાંચીમાં અરુણાચલ પ્રદેશના બોલરો સામે 574 રન બનાવ્યા હતા. તે મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 84 બોલમાં 190 રન બનાવ્યા હતા.