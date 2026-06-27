/વીકેન્ડમાં જામશે રોમાંચનો જંગ, આર્જેન્ટિના, ઇંગ્લેન્ડ અને પોર્ટુગલની અગ્નિપરીક્ષા, જુઓ શેડ્યૂલ

Football World Cup 2026 Schedule: હાલ ફૂટબોલમાં અંતિમ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો ચાલી રહી છે, જેમાં કેટલીક ટીમો આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચી ગઈ છે, જ્યારે અન્ય હજુ પણ સંઘર્ષ કરી રહી છે. આજે, 27 જૂને, આર્જેન્ટિના, ઇંગ્લેન્ડ અને પોર્ટુગલ જેવી દિગ્ગજ ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે.
શેડ્યૂલ 27 જૂનનું છે, પરંતુ ભારતમાં ફૂટબોલ ચાહકો મોડી રાત્રે અથવા 28 જૂને આ મેચોનો આનંદ માણી શકશે. ભારતમાં મેસ્સી અને રોનાલ્ડોના મોટા પ્રમાણમાં ફોલોઅર્સ છે. મેસ્સી, રોનાલ્ડો અને હેરી કેન સપ્તાહના અંતે એક્શનમાં જોવા મળશે. ચાલો આજની મેચોનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ અને ભારતમાં તેમને જોવાનો બેસ્ટ સમય જાણીએ.
આજે આ મોટી ટીમો ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે
ગ્રુપ Jમાં, આર્જેન્ટિના જોર્ડન સામે પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. ટીમના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી હાલમાં બે મેચમાં પાંચ ગોલ કરીને ટોપ ગોલ સ્કોરર છે. આ દરમિયાન, ગ્રુપ Lમાં, ઇંગ્લેન્ડ પનામાનો સામનો કરશે. ઇંગ્લેન્ડે ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી મજબૂત પ્રદર્શન દર્શાવ્યું છે અને આ ગતિ ગુમાવવા માંગશે નહીં. વધુમાં, પોર્ટુગલ અને કોલંબિયા વચ્ચેની મેચ સૌથી રોમાંચક હોઈ શકે છે, કારણ કે બંને ટીમો સમાન સ્પર્ધાત્મક છે.
આજની મેચો શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
જેમ જેમ ગ્રુપ સ્ટેજ નજીક આવી રહ્યો છે, તેમ તેમ નોકઆઉટ સ્ટેજ અથવા રાઉન્ડ ઓફ 32નો માર્ગ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યો છે. ટીમો માટે ફક્ત ક્વોલિફાય થવું પૂરતું નથી, પરંતુ તેમના ગ્રુપમાં ટોચ પર રહેવું પૂરતું છે. જે ટીમ તેમના ગ્રુપમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવે છે તે નોકઆઉટ સ્ટેજમાં નબળી ટીમનો સામનો કરી શકે છે. એક નાની ભૂલ મજબૂત ટીમને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરી શકે છે અથવા આગામી રાઉન્ડમાં તેમને મજબૂત પ્રતિસ્પર્ધી સામે ટક્કર આપી શકે છે.
સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જુઓ
|मैच (Match)
|Group
|ભારતનો સમય (IST)
|તારીખ (ભારતમાં)
|પનામા (Panama) vs ઈંગ્લેંડ (England)
|Group L
|02:30 AM
|28 જૂન
|ક્રોએશિયા (Croatia) vs ધાના (Ghana)
|Group K
|02:30 AM
|28 જૂન
|કોલંબિયા (Colombia) vs પુર્તગાલ (Portugal)
|Group K
|05:00 AM
|28 જૂન
|ડીઆર કાંગો (DR Congo) vs ઉજ્બેકિસ્તાન (Uzbekistan)
|Group J
|05:00 AM
|28 જૂન
|જોર્ડન (Jordan) vs અર્જેન્ટિના (Argentina)
|Group J
|07:30 AM
|28 જૂન
|અલ્જીરીયા (Algeria) vs ઓસ્ટ્રિયા (Austria)
|Group L
|07:30 AM
|28 જૂન