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વીકેન્ડમાં જામશે રોમાંચનો જંગ, આર્જેન્ટિના, ઇંગ્લેન્ડ અને પોર્ટુગલની અગ્નિપરીક્ષા, જુઓ શેડ્યૂલ

Football World Cup 2026 Schedule: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 એક રોમાંચક વળાંક મોડ પર છે, બે દિવસમાં રાઉન્ડ ઓફ 32 નોકઆઉટ મેચો શરૂ થવાની છે. પરંતુ તે પહેલાં, આ અઠવાડિયાનો અંત રોમાંચક બનવાનો છે. અમે તમને 27 જૂનનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક શેર કરી રહ્યા છીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:50 AM IST
વીકેન્ડમાં જામશે રોમાંચનો જંગ, આર્જેન્ટિના, ઇંગ્લેન્ડ અને પોર્ટુગલની અગ્નિપરીક્ષા, જુઓ શેડ્યૂલ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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