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સગાઈ તૂટવાની અફવાઓ પર પૃથ્વી શોની મંગેતર આકૃતિએ તોડ્યું મૌન, કહ્યું- અમારી સગાઈ...

ભારતીય ક્રિકેટનો જાણીતો ચહેરો પૃથ્વી શો અચાનક જ ચર્ચામાં આવ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં શો ક્રિકેટ કરતાં વિવાદોને કારણે વધુ ચર્ચામાં રહ્યો છે. હવે તેના જીવનમાં એક નવો મુદ્દો ઉભો થયો છે, તેણે ચાર મહિના પહેલા તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સગાઈ કરી હતી, પરંતુ હવે બ્રેકઅપની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. ત્યારે તેની મંગેતરે આ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 06, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:46 PM IST
સગાઈ તૂટવાની અફવાઓ પર પૃથ્વી શોની મંગેતર આકૃતિએ તોડ્યું મૌન, કહ્યું- અમારી સગાઈ...
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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