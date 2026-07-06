/સગાઈ તૂટવાની અફવાઓ પર પૃથ્વી શોની મંગેતર આકૃતિએ તોડ્યું મૌન, કહ્યું- અમારી સગાઈ...

ભારતીય ક્રિકેટર પૃથ્વી શો ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. પૃથ્વી શો ક્રિકેટ કરતાં વધુ તેના અંગત જીવનને લઇને ચર્ચામાં રહે છે. હવે તેના જીવનમાં એક નવો મુદ્દો ઉભો થયો છે, હવે તેની આકૃતિએ આકૃતિ સાથેની સગાઈ તૂટવાની અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. તેની મંગેતરે આ અંગે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે, એક લાંબી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં અફવાઓને ફગાવી દીધી છે અને તેના ભાવિ પતિનો પક્ષ લીધો છે.
આકૃતિ અગ્રવાલે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર એક પોસ્ટ શેર કર્યા પછી બંને વચ્ચે અણબનાવની અટકળો શરૂ થઈ હતી. તેની એક સ્ટોરીમાં તેણે દગો થયાનું દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું, લખ્યું હતું કે, મને ઘણી વખત દગો આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ મેં ક્યારેય કંઈ કહ્યું નથી. જોકે તેણીએ કોઈનું નામ લીધું ન હતું યુઝર્સે આ પોસ્ટને પૃથ્વી શો સાથે લિંક કરવાનું શરૂ કર્યું. વધુમાં 5 જુલાઈના રોજ આકૃતિએ એક રહસ્યમય પોસ્ટ શેર કરી જેમાં લખ્યું હતું કે, તેઓ હંમેશા જૂઠું બોલશે.
આકૃતિએ સ્પષ્ટતા કરી
હવે, સ્પષ્ટતા આપતાં આકૃતિએ લખ્યું છે કે, મેં ક્યારેય મારા મંગેતરનું નામ લીધું નથી, કે મેં એવું કહ્યું નથી કે અમારી સગાઈ તૂટી ગઈ છે અથવા અમે અલગ થઈ ગયા છીએ. તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હતું કે ઘણા લોકોએ ધાર્યું કે પોસ્ટ તેના વિશે છે. અમે સાથે ખુશ છીએ, અમારી સગાઈ હજુ પણ અકબંધ છે અને અમે એકદમ બરાબર છીએ. આ અનુભવથી મને એ પણ ખ્યાલ આવ્યો છે કે અફવાઓ અને અટકળોથી જાહેર વ્યક્તિની છબી અને પ્રતિષ્ઠા કેટલી સરળતાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. કોઈ નામ કે સંદર્ભ વિનાની એક પણ પોસ્ટ પર લોકોને એવા તારણો કાઢવા તરફ દોરી શકે છે જે સાચા નથી.
હું સ્પષ્ટતા આપવા માંગતી નહોતી - આકૃતિ
તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, હું ક્યારેય આ સ્ટોકી પોસ્ટ કરીને સ્પષ્ટતા આપવા માંગતી નહોતી. પરંતુ જ્યારે મારા જીવનસાથીની ગરિમા આટલી બધી પોસ્ટનો વિષય બની, ત્યારે મને ખબર પડી કે હું ચૂપ રહી શકીશ નહીં. જાહેર જીવનમાં લોકોને સતત તથ્યો કરતાં અટકળો અને ધારણાઓના આધારે જજ કરવામાં આવે છે અને પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવે છે.
બીજી સ્ટોરીમાં શું લખ્યું ?
બીજી સ્ટોરીમાં આકૃતિએ લખ્યું છે કે, તે સ્ટોરી ફક્ત મારા ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ માટે હતી, પરંતુ એક નાની ભૂલને કારણે હું જેને પ્રેમ કરું છું તેની પ્રતિષ્ઠા ખરાબ થઈ ગઈ. અત્યારે પણ હું તે સ્ટોરી ખરેખર કોના વિશે હતી તે જાહેર કરવા માંગતી નથી, કારણ કે હું કર્મમાં માનું છું અને ભગવાન પોતાના સમયમાં ન્યાય આપશે. તમે ઓનલાઈન જે કંઈ જુઓ છો તે બધું એ લાયક નથી હોતું કે તેના પર ખોટી સ્ટોરી બનાવી શકાય અને દરેક અફવા પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહીં.