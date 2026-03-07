મારું દિલ અને મન કહે છે... એબી ડીવિલિયર્સે તોડ્યા ફેન્સના દિલ, કરી દીધી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વિનરની ભવિષ્યવાણી

Prev
T20 World Cup 2026 Winner Prediction: આવતીકાલે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ મેચ રમવાની છે. ત્યારે એબી ડીવિલિયર્સે T20 વર્લ્ડ કપની વિનરની ભવિષ્યવાણી કરી છે. એબી ડીવિલિયર્સે ન્યુઝીલેન્ડનું દિલ તોડતા ભારતને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાવ્યું છે. તેમણે ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું કે, ટીમ ઈન્ડિયા સરળતાથી ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી શકે છે. એબીડીએ તેના પાછળનું મુખ્ય કારણ પણ સમજાવ્યું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:20 PM IST
  • એબી ડીવિલિયર્સે કરી મોટી ભવિષ્યવાણી
  • ભારત પાસે ઈતિહાસ બદલવાની સુવર્ણ તક
  • ડીવિલિયર્સે સમજાવ્યું કોણ છે ટ્રોફીનું અસલી હકદાર

T20 World Cup 2026 Winner Prediction: દુનિયાભરના ક્રિકેટ ફેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રવિવાર 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આ બ્લોકબસ્ટર મેચ રમાશે. આ દરમિયાન ઘણા ક્રિકેટ એક્સપર્ટે ફાઇનલને લઈ મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે. આ વચ્ચે દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ મહાન ખેલાડી એબી ડીવિલિયર્સે પણ ફાઇનલ પહેલા પોતાના દિલની વાત શેર કરી છે.

એબી ડીવિલિયર્સે ન્યુઝીલેન્ડનું દિલ તોડતા ભારતને T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ટ્રોફી જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાવ્યું છે. તેમણે ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું કે, ટીમ ઈન્ડિયા સરળતાથી ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવી શકે છે. એબીડીએ તેના પાછળનું મુખ્ય કારણ પણ સમજાવ્યું. નોંધનીય છે કે, ભારતે ઈંગ્લેન્ડને હરાવ્યું હતું, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું.

ભારતની જીતની ભવિષ્યવાણી
એબી ડીવિલિયર્સે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર દાવો કર્યો કે, હાલના ફોર્મ અને ઘરેલું પરિસ્થિતિને જોતાં ટીમ ઈન્ડિયા પાસે T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બનવાની શાનદાર તક છે. RCBના પૂર્વ ક્રિકેટરનું માનીએ તો ન્યુઝીલેન્ડ પાસે ભારત જેવી મજબૂત ટીમ સામે જીતવાની શક્યતા ઓછી છે. એબી ડીવિલિયર્સે ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું કે, "ઈમાનદારીથી કહું તો, ન્યુઝીલેન્ડ પાસે જીતવાની માત્ર 10 થી 20 ટકા શક્યતા છે. ટીમ ઈન્ડિયાને હરાવવા માટે તેઓએ તેમના જીવનની સૌથી શ્રેષ્ઠ રમત રમવી પડશે."

ભારતને જીતનો મજબૂત દાવેદાર માનતા એબી ડીવિલિયર્સે એમ પણ કહ્યું કે, તે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે છે. તેમણે કહ્યું કે, "મારું દિલ અને મન, બધું જ ભારતની જીત તરફ ઈશારો કરી રહ્યું છે. જો ન્યુઝીલેન્ડ જીતે છે, તો તે એક મોટો ઉલટફેરથી ઓછું નહીં હોય. ભારતીય ટીમ એટલી મજબૂત છે કે ન્યુઝીલેન્ડને જીતવા માટે કોઈ ચમત્કારની જરૂર પડશે."

ભારત પાસે ઈતિહાસ બદલવાની તક
જો ટીમ ઈન્ડિયા ફાઈનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવવમાં સફળ થાય છે, તો સૂર્યા એન્ડ કંપની એક સાથે ઘણા ઈતિહાસ બદલવામાં કામયાબ થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, 2024નો T20 વર્લ્ડ કપ પણ ભારતે જીત્યો હતો. અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ ટીમે બેક ટૂ બેક બે વખત આ ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો નથી. જ્યારે કોઈ પણ દેશ ઘરઆંગણે T20 વર્લ્ડ કપ જીતી શક્યો નથી. આ ઉપરાંત કોઈ પણ ટીમે ત્રણ વખત T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી નથી. ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ઇતિહાસ બદલવાની સુવર્ણ તક છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

T20 World Cup 2026 winner predictionT20 World Cup 2026 predictionIND vs NZટી 20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલઈન્ડિયા vs ન્યુઝીલેન્ડ

