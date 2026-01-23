Ranji Trophy: પાણી પીવાના ચક્કરમાં રનઆઉટ થઈ ગયો અભિમન્યુ ઈશ્વરન, વિચિત્ર રીતે થયો OUT
Abhimanyu Eashwaran bizzare run out in ranji trophy: બંગાળનો કેપ્ટન અભિમન્યુ ઈશ્વરન રણજી ટ્રોફીની મેચ દરમિયાન વિચિત્ર રીતે રનઆઉટ થયો છે. તેણે ડ્રિંક્સ માટે પોતાની ક્રીઝ છોડી દીધી, બાદમાં જાણવા મળ્યું કે તે રનઆઉટ થઈ ગયો છે.
નવી દિલ્હીઃ તમે આંતરરાષ્ટ્રીય કે ઘરેલું ક્રિકેટમાં બેટરોને ઘણી રીતે રનઆઉટ થતાં જોયા હશે, પરંતુ રણજી ટ્રોફી મેચ દરમિયાન અભિમન્યુ ઈશ્વરન એવી રીતે રનઆઉટ થયો, જે ક્યારેય કોઈએ જોયું હશે નહીં. બંગાળનો કેપ્ટન અભિમન્યુ સર્વિસિઝ વિરુદ્ધ મેચ રમી રહ્યો હતો. તેની પાસે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં 28મી સદી ફટકારવાની તક હતી. પરંતુ 81 રન પર તે વિચિત્ર રીતે રનઆઉટ થયો. ઈશ્વરન જે રીતે રનઆઉટ થયો, બાદમાં તેણે પોતાની ભૂલ સ્વિકારી હતી.
હકીકતમાં ઈનિંગની 41મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર અભિમન્યુ રનઆઉટ થયો. સર્વિસિઝના ફાસ્ટ બોલર આદિત્ય કુમારે ફુલ લેંથ બોલ ફંક્યો, જેને સુદીપ ચેટર્જીએ સીધો બોલર તરફ ફટકાર્યો. આ વચ્ચે નોન-સ્ટ્રાઇકર એન્ડ પર ઉભેલા અભિમન્યુ ઈશ્વરનને લાગ્યું કે ઓવર ખતમ થઈ ગઈ છે અને ડ્રિંક્સ બ્રેક લેવાનો ઈશારો થઈ ગયો હતો. આ કારણે તે ક્રીઝમાંથી બહાર આવી ડ્રિંક્સ તરફ આગળ વધવા લાગ્યો. તેણે રન લેવાનો પ્રયાસ નહોતો કર્યો અને ન કોઈ રીતે ફાયદો ઉઠાવવા ઈચ્છતો હતો, પરંતુ બોલ હજુ ડેડ જાહેર નહોતો થયો. આદિત્ય કુમારના ફોલો-થ્રૂ દરમિયાન બોલ તેની આંગળીઓને ટચ કરી સ્ટમ્પમાં અથડાયો. તે સમયે ઈશ્વરન ક્રીઝમાંથી બહાર હતો.
જ્યારે બોલ સ્ટમ્પમાં વાગ્યો તો બોલરને લાગ્યું કે ઈશ્વરન ક્રીઝમાંથી બહાર છે અને તેણે ટીમની સાથે તત્કાલ અપીલ કરી. મેદાની અમ્પાયરે નિર્ણય થર્ડ અમ્પાયર પાસે મોકલ્યો. રીપ્લે જોયા બાદ થર્ડ અમ્પાયરે પુષ્ટિ કરી કે બોલ સ્ટમ્પમાં અથડાયો ત્યારે ઈશ્વરન ક્રીઝમાંથી બહાર હતો. જેથી તેને રનઆઉટ આપવામાં આવ્યો હતો. આ રીતે ઈશ્વરન સદી ચૂકી ગયો હતો. ઈશ્વરન રનઆઉટ થયો તે પહેલા શાનદાર લયમાં બેટિંગ કરી રહ્યો હતો.
ઈશ્વરને ભૂલ સ્વીકારી
દિવસની રમત પૂર્ણ થયા બાદ ઈશ્વરને તેને પોતાની ભૂલ માની. તેણે કહ્યું કે આ ચૂક સંપૂર્ણ રીતે તેની હતી અને તેમાં સ્પિરિટ ઓફ ક્રિકેટ જેવી ચર્ચાની જરૂર નથી. તેણે કહ્યું, 'જે ભૂલ મારાથી થી, તેણે મને પણ ચોંકાવી દીધો. તેમાં મને પરત બોલાવવાનો કોઈ સવાલ નહોતો, કારણ કે ભૂલ મારી હતી.' ઈશ્વરને જણાવ્યું કે તેને લાગ્યું કે બોલરે બોલ પકડી લીધો છે અને ડ્રિંક્સ બ્રેક થવાનો છે. તેથી બાકી ખેલાડીઓને આગળ વધતા જોઈ તે પણ ક્રીઝની બહાર નીકળી ગયો હતો.
