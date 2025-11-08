Prev
જે દુનિયામાં કોઈ ન કરી શક્યું તે અભિષેક અને ગિલે કરી બતાવ્યું, તોડ્યો સૌથી મોટો રેકોર્ડ

India vs Australia: ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમાયેલી 5 મેચોની ટેસ્ટ સીરિઝના છેલ્લા મુકાબલામાં શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્માએ કમાલ કરી દીધો. બંનેએ મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરી લીધો. આ સાથે જ ભારતે પણ 2-1થી સીરિઝ પર કબજો જમાવી લીધો. ભારતીય ટીમ હવે સાઉથ આફ્રિકા સામે 5 મેચોની ટી-20 સીરિઝ રમશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:09 PM IST

જે દુનિયામાં કોઈ ન કરી શક્યું તે અભિષેક અને ગિલે કરી બતાવ્યું, તોડ્યો સૌથી મોટો રેકોર્ડ

India vs Australia: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 5 મેચોની ટેસ્ટ સીરિઝ રમાઈ હતી. સીરિઝનો છેલ્લો મુકાબલો 8 નવેમ્બરના રોજ બ્રિસ્બેન ગાબામાં રમાયો હતો. જોકે, વરસાદને કારણે મેચ રદ કરવામાં આવી અને ભારતે 2-1થી સીરિઝ પોતાના નામે કરી લીધી. છેલ્લી મેચમાં ભારતીય ટીમ માત્ર 4.5 ઓવર જ બેટિંગ કરી શકી. આ દરમિયાન અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે મોટો રેકોર્ડ તોડીને પોતાના નામે કરી લીધો.

અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ
અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોઈપણ વિકેટ માટે ટી20I સીરિઝમાં સૌથી વધુ રનની ભાગીદારી કરનારા બેટ્સમેન બની ગયા છે. બંનેએ આ સીરિઝમાં 188 રનની ભાગીદારી કરી. આ પહેલા આ રેકોર્ડ ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ અને ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સના નામે હતો, જેમણે વર્ષ 2025માં 187 રનની ભાગીદારી કરી હતી. આ ઉપરાંત, શિખર ધવન અને રોહિત શર્માએ વર્ષ 2016માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઓસ્ટ્રેલિયામાં 183 રનની ભાગીદારી કરી હતી.

ભારતે પાંચમી મેચમાં 4.5 ઓવરમાં કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 52/0 રન બનાવ્યા હતા. અભિષેક શર્મા 13 બોલમાં 23 અને શુભમન ગિલ 16 બોલમાં 29 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન વરસાદે દસ્તક દીધી અને પછીથી મેચ રદ કરવામાં આવી.

188* - Shubman Gill, Abhishek, 2025
187 - Dewald Brevis, T Stubbs, 2025
183 - S Dhawan, Rohit Sharma, 2016 pic.twitter.com/9aUsyIc7UF

— All Cricket Records (@Cric_records45) November 8, 2025

ભારતીય ટીમે સીરિઝમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. વરસાદને કારણે પહેલો મુકાબલો રદ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બીજો મુકાબલો ઓસ્ટ્રેલિયાએ જીત્યો. ત્યાર પછી ભારતે શાનદાર વાપસી કરી અને ત્રીજી તથા ચોથી મેચ પોતાના નામે કરી. ત્યાં જ પાંચમી ટી-20 મેચ રદ થવાની સાથે ભારતે 2-1થી સીરિઝ પર કબજો જમાવ્યો.  અભિષેક શર્માને પ્લેયર ઓફ ધ સીરિઝના ખિતાબથી નવાજવામાં આવ્યા. હવે ભારતીય ટીમ આગામી ટી-20 સીરિઝ સાઉથ આફ્રિકા સામે રમશે.

ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાયેલી કોઈપણ વિકેટ માટે ટી20I સીરિઝમાં સૌથી વધુ ભાગીદારી

| રન                    બેટ્સમેન                                  વર્ષ                      વિપક્ષ                   સ્થળ |

188          શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા               2025             ઓસ્ટ્રેલિયા સામે         ઓસ્ટ્રેલિયા
187         ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ               2025             ઓસ્ટ્રેલિયા સામે         ઓસ્ટ્રેલિયા
183        શિખર ધવન, રોહિત શર્મા                    2016              ઓસ્ટ્રેલિયા સામે         ઓસ્ટ્રેલિયા |
 

