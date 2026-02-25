Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારતીય બેટ્સમેનોની ખુલી ગઈ પોલ, આ કારણે થઈ રહ્યા છે આઉટ, પૂર્વ ખેલાડીએ કર્યો ખુલાસો

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે પૂર્વ ખેલાડી અભિષેક નાયરે ભારતની બેટિંગ અંગે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે ભારતીય બેટ્સમેનોની સૌથી મોટી નબળાઈ શું છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:41 PM IST
  • અભિષેક શર્માનું ટી20 વર્લ્ડ કપમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન રહ્યું 
  • ઓફ-સ્પિન ભારતીય ઓપનર માટે મોટો પડકાર 
  • ટી20 વર્લ્ડ કપમાં સ્પિન સામે ભારતીય બેટ્સમેનોની નબળાઈ સામે આવી

Trending Photos

ભારતીય બેટ્સમેનોની ખુલી ગઈ પોલ, આ કારણે થઈ રહ્યા છે આઉટ, પૂર્વ ખેલાડીએ કર્યો ખુલાસો

ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે સુપર 8 મેચમાં ભારતીય ટીમની કારમી હાર બાદ ભારતીય બેટ્સમેનોમાં ભારે નિંદા થઈ રહી છે. વર્લ્ડ કપ શરૂ થયા પહેલા 250 અને 300 રન બનાવવાની ચર્ચા ચાલી રહી હતી, પરંતુ ભારતીય બેટ્સમેન દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 188 રન પણ બનાવી શક્યા નહીં. 

પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અભિષેક નાયરે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપના સુપર 8 તબક્કામાં ભારતની ઓપનિંગ જોડીના પ્રદર્શન પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ખાસ કરીને પાવરપ્લે દરમિયાન ઓફ-સ્પિન બોલિંગ સામે બેટ્સમેનોની નબળાઈ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

અભિષેકે કર્યા નિરાશ

ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન અભિષેક શર્માનું ટી20 વર્લ્ડ કપમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન રહ્યું છે. ડાબોડી બેટ્સમેને 4 મેચમાં માત્ર 15 રન જ બનાવ્યા છે. તે આ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણ વખત ખાતું ખોલ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો છે. તો ઈશાન કિશન ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો બીજો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રહ્યો છે. આ વિકેટકીપર-બેટ્સમેનએ પાંચ મેચમાં 35.20ની સરેરાશથી 176 રન બનાવ્યા છે અને ટીમમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. પરંતુ છેલ્લી મેચમાં તેે પણ ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. 

ઓફ-સ્પિન ભારતીય ઓપનર માટે મોટો પડકાર 

નાયરે ભારતીય ઓપનરમાં એક મોટી નબળાઈનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય ઓપનરોએ ઓફ-સ્પિન બોલિંગ સામે પોતાનું પ્રદર્શન સુધારવાની જરૂર છે. જ્યારે ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો સામનો કરશે, ત્યારે રોસ્ટન ચેઝ જેવા અનુભવી સ્પિનરો પાવરપ્લેમાં બોલિંગ કરે તેવી અપેક્ષા છે. તેથી જો કિશન અને અભિષેક પોતાની ટેકનિકમાં ફેરફાર નહીં કરે, તો ટીમને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે.

ભારત માટે સ્પિન સામે સૌથી મોટી નબળાઈ

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સ્પિન સામે ભારતીય બેટ્સમેનોની નબળાઈ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવી છે. આંકડા દર્શાવે છે કે સ્પિન સામે ભારતનો સરેરાશ ખરાબ છે. આ પરિસ્થિતિ ભારતીય ક્રિકેટ માટે ચિંતાનો વિષય છે. મોટી ટુર્નામેન્ટમાં સ્પિન રમવામાં નિષ્ફળતા ટાઇટલનો માર્ગ મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. 

બેટ્સમેન માટે પડકાર

તેમણે કહ્યું કે ઇનિંગ્સની શરૂઆતમાં કોણ સ્ટ્રાઇક શેર કરશે તે અંગે ઇશાન કિશન અને અભિષેક વચ્ચે ચોક્કસપણે કેટલીક ગેરસમજ છે. તાજેતરની મેચમાં સારા ફોર્મમાં દેખાતા હોવા છતાં ઇશાન શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો. આ ટીમ ઇન્ડિયા માટે ચિંતાનો વિષય છે અને ટીમ મેનેજમેન્ટ તેના પર ચર્ચા કરશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઓફ-સ્પિન સામે વધુ સારી યોજનાની જરૂર છે. બેટ્સમેનોએ સ્પષ્ટ રણનીતિ સાથે આવવું પડશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Abhishek SharmaIshan KishanIndian Battingabhishek nair

Trending news