અભિષેકે 68 રન બનાવ્યા, જ્યારે 9 બેટ્સમેનોએ મળીને બનાવ્યા 57 રન, કેવી રીતે બનશું T-20 ચેમ્પિયન?

IND vs AUS 2nd T20I: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની શ્રેણીની બીજી T20 મેચ મેલબોર્નમાં રમાઈ રહી હતી. બીજી T20માં ટીમનો બેટિંગ ઓર્ડર પત્તાના ઢગલા જેવો પડી ગયો હતો. ફક્ત અભિષેક શર્માએ ટીમ માટે ટકી રહીને 68 રન બનાવ્યા હતા.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:35 PM IST

IND vs AUS 2nd T20I: મેલબોર્ન પીચ પર ભારતીય બેટિંગ ઓર્ડર ખુલ્લો પડી ગયો હતો. ભારતીય બેટ્સમેન ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલરો સામે સરળતાથી હાર માની ગયા હતા. બેટિંગ ઓર્ડર એવી રીતે ઢેર થયો હતો કે ટીમ સંપૂર્ણ 20 ઓવર પણ પૂર્ણ કરી શકી નહીં.

કાંગારુ બોલરો સામે માત્ર 125 રન બનાવ્યા બાદ આખી ભારતીય ટીમ આઉટ થઈ ગઈ હતી. અભિષેક શર્મા ટીમનો એકમાત્ર ફિગરહેડ હતો, તેણે 37 બોલમાં જોરદાર 68 રન બનાવ્યા. જોકે, અભિષેક સિવાયના અન્ય નવ બેટ્સમેન ફક્ત 57 રન જ બનાવી શક્યા હતા. તેમા પણ 35 રન તો હર્ષિત રાણાના હતા.

ટીમનો બેટિંગ ઓર્ડર ખુલ્લો પડી ગયો

ટોસ હાર્યા પછી અને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી. શુભમન ગિલ માત્ર 5 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ ટીમ મેનેજમેન્ટે સંજુ સેમસનને ત્રીજા નંબરે બઢતી આપી, પરંતુ આ નિર્ણય ઉલટો પડ્યો. સેમસન ફક્ત 2 રન બનાવીને આઉટ થયો. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પણ નિરાશ થયા, એક સિંગલ રન બનાવીને આઉટ થયા. તિલક વર્માને જોશ હેઝલવુડે ખાતું ખોલવાની તક આપી ન હતી. અક્ષર પટેલે 7 રન બનાવીને ત્રીજો રન લેવાનો પ્રયાસ કરતા પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી.

ત્યારબાદ હર્ષિત રાણાને શિવમ દુબેથી આગળ બઢતી આપવામાં આવી અને અભિષેક શર્મા સાથે મળીને અડધી સદીની ભાગીદારી કરી. હર્ષિત મોટા શોટ માટે ઝંખતો દેખાતો હતો. હર્ષિતે 33 બોલનો સામનો કર્યો અને 35 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ક્રીઝ પર આવેલા શિવમ દુબે માત્ર 4 રન બનાવીને આઉટ થયા, જ્યારે કુલદીપ અને વરુણ પણ સસ્તામાં આઉટ થયા હતા.

અભિષેક એકલો લડ્યો

મેલબોર્નના મેદાન પર અભિષેક શર્માએ ટીમ ઈન્ડિયા માટે એકલો લડ્યો. ડાબા હાથના બેટ્સમેનએ શાનદાર બેટિંગ કરી, માત્ર 37 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા. પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન, અભિષેકે આઠ ચોગ્ગા અને બે જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. ઇનિંગની શરૂઆત કરતા, અભિષેક 19મી ઓવર સુધી ક્રીઝ પર રહ્યો અને પોતાની શાનદાર બેટિંગથી બધાને ચોકાવી દીધા હતા.

