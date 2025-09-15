Prev
137 બેસ્ટમેને પાછળ છોડી આ કારનામું કરનાર દુનિયાનો પ્રથમ બેટ્સમેન, એશિયા કપમાં પણ મચાવી તબાહી

Abhishek Sharma: ભારતીય બેટિંગ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અલગ રીતે ઉભરી રહી છે. નવા બેટ્સમેન મેદાનમાં આવતાની સાથે જ લાંબા-લાંબા છગ્ગા મારવાની ક્ષમતા રાખે છે. એટલું જ નહીં, ટીમ ઈન્ડિયાના કેટલાક ખેલાડીઓ એવા છે જે ટેસ્ટમાં પણ 20-20 અંદાજમાં રમવા માટે જાણીતા છે. આ દરમિયાન અભિષેકે એક એવું કારનામું કર્યું છે જે ભાગ્યે જ કોઈ બેટ્સમેન કરી શક્યો હશે. અભિષેત હવે આવું કરનાર પ્રથમ 137 ખેલાડીઓમાં નંબર 1 બની ગયો છે.

દુનિયાભરમાં વગાડ્યો ડંકો
અભિષેક શર્માએ માત્ર IPLમાં જ નહીં, પરંતુ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પણ પોતાની છાપ છોડી છે. અભિષેક જે રીતે રમે છે તે તેને ખાસ બનાવે છે. અમે અહીં અભિષેક દ્વારા બનાવેલા એક ખૂબ જ અનોખા રેકોર્ડ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. વર્ષ 2024થી અત્યાર સુધીમાં દુનિયાભરના 137 બેટ્સમેનોએ T20 ક્રિકેટમાં 1000 કે તેથી વધુ રન બનાવ્યા છે, પરંતુ અભિષેક પહેલો ખેલાડી છે જે આ આંકડાને સૌથી ઝડપી સ્પર્શ કરવામાં સફળ રહ્યો છે.

આ આખો મામલો છે
અભિષેક 1000 રન બનાવવાને કારણે નંબર 1 બન્યો નથી, પરંતુ T20 ક્રિકેટમાં 200થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1000 રન બનાવવાના સંદર્ભમાં તે નંબર 1 બન્યો છે. અભિષેકે અત્યાર સુધીમાં 1900 રન બનાવ્યા છે. આ લેફ્ટી ખેલાડી T20 ક્રિકેટમાં 200થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી ઇનિંગ્સને આગળ લઈ જાય છે.

અભિષેકનું T20 કરિયર
અભિષેક શર્માએ વર્ષ 2024માં T20 કરિયરની શરૂઆત કરી હતી. અત્યાર સુધી તેની T20 ઈન્ટરનેશનલ કરિયરમાં તેમણે 19 મેચની 18 ઇનિંગ્સમાં 195.78 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 596 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેમણે 2 સદી અને 2 અડધી સદી ફટકારી છે. તેની કરિયરનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 135 રન છે.

