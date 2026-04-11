6,6,6,6,6,6,6,6... મુલ્લાનપુરમાં અભિષેક શર્માનું તોફાન, સનથ જયસૂર્યાના રેકોર્ડની કરી બરાબરી
Abhishek Sharma : અભિષેક શર્માએ પંજાબ કિંગ્સ સામે ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા માત્ર 18 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી. અભિષેક અને ટ્રેવિસ હેડની જોડીએ 120 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી સાથે પંજાબ કિંગ્સને બેકફૂટ પર ધકેલી દીધું હતું.
Abhishek Sharma : શનિવારે પંજાબ કિંગ્સ સામે રમાયેલી ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની મેચમાં સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદના ઓપનર અભિષેક શર્માએ ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું. મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં અભિષેકે માત્ર 28 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા.
ડાબોડી બેટ્સમેને આ ઇનિંગ દરમિયાન માત્ર 18 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. પંજાબ કિંગ્સ સામે આ સતત ત્રીજી મેચ છે જેમાં અભિષેકે 50 કે તેથી વધુનો સ્કોર બનાવ્યો છે. આખરે સ્પિનર શશાંક સિંહની બોલિંગમાં અભિષેક અર્શદીપ સિંહ દ્વારા કેચ આઉટ થયો. પાવરપ્લે દરમિયાન અભિષેકે ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ, ઝેવિયર બાર્ટલેટ અને વિજયકુમાર વૈશાખને હંફાવ્યા હતા.
ઇનિંગની પાંચમી ઓવરમાં અભિષેક શર્માએ વિજયકુમાર વૈશાખના બોલ પર ચાર છગ્ગા ફટકાર્યા. અભિષેકે પાવરપ્લેમાં જ 7 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેણે આખી ઇનિંગ દરમિયાન કુલ 8 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હવે તેણે IPL મેચના પાવરપ્લે દરમિયાન સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં સંયુક્ત રીતે ટોચના ક્રમે સ્થાન મેળવ્યું છે. આ સાથે અભિષેકે સનથ જયસૂર્યા, જોસ બટલર અને જોની બેયરસ્ટોના રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે.
IPLમાં પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ છગ્ગા
7 – સનથ જયસૂર્યા (મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ) vs ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, વાનખેડે, 2008
7 – જોસ બટલર (રાજસ્થાન રોયલ્સ) vs દિલ્હી કેપિટલ્સ, દિલ્હી, 2018
7 – જોની બેયરસ્ટો (પંજાબ કિંગ્સ) vs RCB, બ્રેબોર્ન, 2022
7 – અભિષેક શર્મા (સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ) vs પંજાબ કિંગ્સ, મુલ્લાનપુર, 2026
ટ્રેવિસ હેડ સાથે પાર્ટનરશીપમાં અભિષેક શર્માએ પાવરપ્લે દરમિયાન 105 રન બનાવ્યા. આ કોઈપણ IPL મેચના ઇતિહાસમાં ત્રીજા ક્રમનો સૌથી વધુ પાવરપ્લે સ્કોર છે. અભિષેક અને ટ્રેવિસ હેડે મળીને માત્ર 49 બોલમાં 120 રનની ભાગીદારી કરી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, હેડની વિકેટ પણ શશાંક સિંહે લીધી હતી.
IPLમાં પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ સ્કોર
125/0 – સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ vs દિલ્હી કેપિટલ્સ, દિલ્હી, 2024
107/0 – સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ vs LSG, હૈદરાબાદ, 2024
105/0 – સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ vs પંજાબ કિંગ્સ, મુલ્લાનપુર, 2026
105/0 – કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ vs RCB, બેંગલુરુ, 2017
100/2 – ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ vs પંજાબ કિંગ્સ, વાનખેડે, 2014
