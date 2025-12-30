Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

60 મિનિટમાં 45 સિક્સર... અભિષેક શર્માએ T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા મચાવી તબાહી, રહેમની ભીખ માંગતા રહ્યા બોલરો

Abhishek Sharma: વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં આગામી મેચ પહેલા અભિષેક શર્માએ પંજાબથી માત્ર ન્યૂઝીલેન્ડ જ નહીં પરંતુ દુનિયાભરના બોલરોને 'ક્લિયર એન્ટ કટ' સંદેશ આપી દીધો છે. તેણે સાબિત કરી દીધું કે, તેનો ઈરાદો સિંગલ-ડબલ રન લેવાનો નહીં, પરંતુ માત્ર બોલને બાઉન્ડ્રીની બહાર મોકલવાનો છે. જયપુરના અનંતમ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર લગભગ એક કલાક સુધી અભિષેક જાણે ભૂલી જ ગયો કે, ક્રિકેટમાં સિંગલ-ડબલ જેવું પણ કંઈ હોય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:22 PM IST

Trending Photos

60 મિનિટમાં 45 સિક્સર... અભિષેક શર્માએ T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા મચાવી તબાહી, રહેમની ભીખ માંગતા રહ્યા બોલરો

Abhishek Sharma: ટીમ ઈન્ડિયાના ઉભરતા સિતારા અને વિશ્વનો નંબર 1 T20I વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા છેલ્લા કેટલાક સમયથી બોલરો માટે કાળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. આવતા વર્ષે ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અભિષેક ભારતીય ટીમનું સૌથી મહત્વનું હથિયાર સાબિત થઈ શકે છે. હાલમાં અભિષેક ઘરેલું ટૂર્નામેન્ટ વિજય હઝારે ટ્રોફી દ્વારા આ મેગા ઇવેન્ટની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. રવિવારે પ્રેક્ટિસ દરમિયાન અભિષેક શર્મા માત્ર સિક્સરમાં જ ડીલ કરતો જોવા મળ્યો હતો અને એક કલાકમાં લગભગ 45 સિક્સર ફટકારીને સનસની મચાવી દીધી હતી.

વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં આગામી મેચ પહેલા અભિષેક શર્માએ પંજાબથી માત્ર ન્યૂઝીલેન્ડ જ નહીં પરંતુ દુનિયાભરના બોલરોને 'ક્લિયર એન્ટ કટ' સંદેશ આપી દીધો છે. તેણે સાબિત કરી દીધું કે, તેનો ઈરાદો સિંગલ-ડબલ રન લેવાનો નહીં, પરંતુ માત્ર બોલને બાઉન્ડ્રીની બહાર મોકલવાનો છે. જયપુરના અનંતમ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર લગભગ એક કલાક સુધી અભિષેક જાણે ભૂલી જ ગયો કે, ક્રિકેટમાં સિંગલ-ડબલ જેવું પણ કંઈ હોય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

અભિષેક કર્યો સિક્સરનો વરસાદ
અભિષેક શર્માએ એક સત્રમાં ઓછામાં ઓછી 45 સિક્સર ફટકારી, જે નિયમિત પ્રેક્ટિસને બદલે એક ખાસ ડ્રિલ જેવી લાગતી હતી. તેનો હેતુ સ્પષ્ટ હતો - ગ્રીપ અને ઝડપી ટર્ન લેતી પીચ પર સ્પિન બોલરો સામે આક્રમણ કરવું. નેટ્સમાં બોલરો રહેમની ભીખ માંગતા રહ્યા, પરંતુ અભિષેક માત્ર સિક્સરથી વાત કરવાના મૂડમાં હતો.

બાદમાં તેની ક્ષમતાને વધુ ચકાસવા માટે નેટ્સમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ખોટા સમયે રમાયેલા શોટ્સ પર દંડ રૂપે શોર્ટ એક્સ્ટ્રા કવર પર એક ફિલ્ડિંગ નેટ લગાવવામાં આવી હતી. અભિષેક એકવાર આ જાળમાં ફસાયો પણ ખરો, પરંતુ તેણે તરત જ ભૂલ સુધારી અને સ્કોરબોર્ડને આગળ વધારવા માટે સીધા શોટ્સ રમવાનું પસંદ કર્યું.

હેડ કોચ પણ રહી ગયા હેરાન
અભિષેકે 'ઇનસાઇડ-આઉટ' શૉટ એટલી બધી વાર રિપીટ કર્યો કે, ટીમના મુખ્ય કોચ સંદીપ શર્માએ પંજાબીમાં મજાક કરતા કહ્યું, "તું એક્સ્ટ્રા કવર ઉપર જ સિક્સર મારીને જ તારી સેન્ચુરી પૂરી કરવા માટે માંગે છે?" આ ફોલ્સ શોટ માટે શોર્ટ એક્સ્ટ્રા કવર પર એક લાલ ફિલ્ડિંગ નેટ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Abhishek SharmaVijay Hazare TrophyAbhishek Sharma Statsઅભિષેક શર્માવિજય હઝારે ટ્રોફી

Trending news